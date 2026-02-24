Hemoglobin Increase Tips: हमेशा थकान रहती है? ये 10 चीजें खाएं और तेजी से बढ़ाएं हीमोग्लोबिन

Hemoglobin Increase Tips: आजकल हर समय थकान महसूस होना लोगों को सामान्य बात लगने लगी है। लेकिन हमेशा थके रहना सिर्फ व्यस्त जीवनशैली की वजह से नहीं होता। कई बार इसकी असली वजह शरीर में कम हीमोग्लोबिन (Hb) होना भी हो सकती है। हीमोग्लोबिन हमारे खून में मौजूद एक प्रोटीन है, जो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जब इसका स्तर कम हो जाता है, तो शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती और कमजोरी, चक्कर, सांस फूलना, चेहरा पीला पड़ना जैसी समस्याएं होने लगती हैं।