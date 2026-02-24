Leg Cramp Heart Attack Sign: पैरों में ऐंठन-दर्द ना करें नजरअंदाज, दिल को खतरा, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया

उन्होंने बताया, चलते समय ऐंठन होना और रुकने पर आराम मिलना। यह केवल बढ़ती उम्र का संकेत नहीं है। यह कम रक्त प्रवाह का कारण है। PAD का मतलब है पैरों की धमनियों में रुकावट। यदि इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए, तो यह दिल के लिए खतरा बन सकता है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन भी कहता है कि इस कारण दिल के दौरे या स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है।