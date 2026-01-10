Mini Heart Attack Symptoms : ये वाला हार्ट अटैक ECG भी पकड़ नहीं पाता, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया लक्षण

उन्होंने बताया, "मिनी हार्ट अटैक के लक्षण को दर्द से पहचाना जा सकता है। इसके दर्द के पैटर्न को समझें। सीने के बीच वाली हड्डी पर दर्द शुरू होता है। उसके बाद वो दर्द पीठ की ओर जाता है। इस तरह से वो दर्द आता जाता रहता है। अगर ऐसा दर्द लगातार 10-15 मिनट तक रहता है। इसके साथ पसीना आ भी सकता है और नहीं भी। अगर सर्दी में अटैक आया तो शायद पसीना ना निकले। ऐसे में दर्द का पैटर्न पहचानकर मिनी हार्ट अटैक को समझ सकते हैं।"