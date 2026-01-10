Mini Heart Attack Symptoms : ये वाला हार्ट अटैक ECG भी पकड़ नहीं पाता, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया लक्षण

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI
Mini Heart Attack Ke Lakshan : हार्ट अटैक तो हार्ट अटैक, चाहे मिनी हो या नहीं। क्योंकि, दोनों में दिल को खतरा होने के साथ जान जाने का भी खतरा होता है। हालांकि, सामान्य हार्ट अटैक के लक्षण दिख जाते हैं। पर ये मिनी कहा जाने वाला हार्ट अटैक ईसीजी को भी धोखा दे जाता है। इसलिए, इसके लक्षण के बारे में समझना जरूरी है। मिनी हार्ट अटैक के संकेत के बारे में हम डॉक्टर से जानेंगे।
डॉ. गौरव सिंघल (ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष) हैं। इन्होंने बताया है कि मिनी हार्ट अटैक एक बोलचाल की भाषा के लिए यूज किया जाने वाला टर्म है। मिनी कहने का तात्पर्य है कि ये थोड़ा हल्का होता है। सामान्य जांच में पता नहीं चल पाता।
उन्होंने बताया, "मिनी हार्ट अटैक के लक्षण को दर्द से पहचाना जा सकता है। इसके दर्द के पैटर्न को समझें। सीने के बीच वाली हड्डी पर दर्द शुरू होता है। उसके बाद वो दर्द पीठ की ओर जाता है। इस तरह से वो दर्द आता जाता रहता है। अगर ऐसा दर्द लगातार 10-15 मिनट तक रहता है। इसके साथ पसीना आ भी सकता है और नहीं भी। अगर सर्दी में अटैक आया तो शायद पसीना ना निकले। ऐसे में दर्द का पैटर्न पहचानकर मिनी हार्ट अटैक को समझ सकते हैं।"
डॉक्टर ने ये भी कहा कि ईसीजी से हार्ट अटैक का पता लगा सकते हैं। पर, ये कई बार जांच में पकड़ नहीं आता है। इसलिए, ईसीजी पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं है। अगर उपरोक्त बताए लक्षण महसूस हो तो आपको तुरंत अस्पताल जाएं।
