स्वास्थ्य

Mini Heart Attack Symptoms : ये वाला हार्ट अटैक ECG भी पकड़ नहीं पाता, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया लक्षण

Mini Heart Attack Ke Lakshan : मिनी हार्ट अटैक को लक्षण के आधार पर आसानी से पहचान करके जान बचाई जा सकती है। आइए, कार्डियोलॉजिस्ट से मिनी हार्ट अटैक के बारे में जानते हैं।

जयपुर

image

Ravi Gupta

Jan 10, 2026

Mini Heart Attack, Mini Heart Attack Symptoms, A Famous Cardiologist, mini heart attack ke lakshan,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Mini Heart Attack Ke Lakshan : हार्ट अटैक तो हार्ट अटैक, चाहे मिनी हो या नहीं। क्योंकि, दोनों में दिल को खतरा होने के साथ जान जाने का भी खतरा होता है। हालांकि, सामान्य हार्ट अटैक के लक्षण दिख जाते हैं। पर ये मिनी कहा जाने वाला हार्ट अटैक ईसीजी को भी धोखा दे जाता है। इसलिए, इसके लक्षण के बारे में समझना जरूरी है। मिनी हार्ट अटैक के संकेत के बारे में हम डॉक्टर से जानेंगे।

Cardiologist on Mini Heart Attack | कार्डियोलॉजिस्ट से बातचीत

डॉ. गौरव सिंघल (ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष) हैं। इन्होंने बताया है कि मिनी हार्ट अटैक एक बोलचाल की भाषा के लिए यूज किया जाने वाला टर्म है। मिनी कहने का तात्पर्य है कि ये थोड़ा हल्का होता है। सामान्य जांच में पता नहीं चल पाता।

Mini Heart Attack Symptoms । मिनी हार्ट अटैक के लक्षण

उन्होंने बताया, "मिनी हार्ट अटैक के लक्षण को दर्द से पहचाना जा सकता है। इसके दर्द के पैटर्न को समझें। सीने के बीच वाली हड्डी पर दर्द शुरू होता है। उसके बाद वो दर्द पीठ की ओर जाता है। इस तरह से वो दर्द आता जाता रहता है। अगर ऐसा दर्द लगातार 10-15 मिनट तक रहता है। इसके साथ पसीना आ भी सकता है और नहीं भी। अगर सर्दी में अटैक आया तो शायद पसीना ना निकले। ऐसे में दर्द का पैटर्न पहचानकर मिनी हार्ट अटैक को समझ सकते हैं।"

मिनी हार्ट अटैक के अन्य लक्षण भी जानिए

  • सीने में बेचैनी: दबाव, जकड़न या हल्की बेचैनी
  • बिना कुछ किए ही सांस फूलना
  • मतली या उल्टी
  • ठंडा पसीना आना
  • चक्कर आना
  • गर्दन, जबड़े, कंधे और बांह तक दर्द फैलना(सोर्स- एशियन मेडिकल इंस्टीच्यूट)

क्या ईसीजी हार्ट अटैक का पता लगा सकता है?

डॉक्टर ने ये भी कहा कि ईसीजी से हार्ट अटैक का पता लगा सकते हैं। पर, ये कई बार जांच में पकड़ नहीं आता है। इसलिए, ईसीजी पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं है। अगर उपरोक्त बताए लक्षण महसूस हो तो आपको तुरंत अस्पताल जाएं।

Mini Heart Attack Symptoms : ये वाला हार्ट अटैक ECG भी पकड़ नहीं पाता, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया लक्षण

