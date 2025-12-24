Heart Attack Symptoms: आने वाला है हार्ट अटैक! आंखों के नीचे और पलकों के ऊपर ये निशान दिखने पर हो जाएं सावधान!

अब आपने देखा हो तो कई लोगों में आंखों के नीचे और पलकों के ऊपर भूरे या पीले रंग की गांठें दिखाई देती है। ये गांठें त्वचा की समस्या है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस बात को समझ लेते है की ये मेकअप में प्रयोग होने वाले हानिकारक केमिकल्स के कारण हुआ है या फिर अपनी त्वचा की प्रकृति के अनुसार मेकअप उत्पादों का प्रयोग नहीं करने के कारण ऐसा हुआ है। वास्तव में ऐसा बिलकुल भी नहीं है, हमारी पलकों के नीचे बाहर की तरफ उभरे इन निशानों और गांठों का सीधा संबंध हमारी त्वचा की बीमारी से है जिसे विज्ञान की भाषा में जैंथेलस्मा कहा जाता है। आइए डॉक्टर मनोज जांगिड़ से जानते है की त्वचा की ये समस्या जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते है, ये होती क्या है और इससे बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।