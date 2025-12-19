Winter Skin Diseases: त्वचा पर खुजली हो रही है? कहीं आपको ये बिमारी तो नहीं, डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के उपाय

Winter skin diseases (photo-gemini AI)
Winter Skin Diseases: जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, हम में से अधिकतर लोग अपनी हैल्थ को लेकर परेशान होने लगते हैं। उनका परेशान होना जायज भी है। अब सबकी अपनी-अपनी बीमारियां और अपनी-अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन स्किन की बीमारी, वह भी सर्दियों में, इससे तो कोई नहीं बच सकता है। अब सर्दी का मौसम आता ही अपनी अलग तैयारी के साथ है और सर्दी के मौसम में स्किन प्रॉब्लम न हो, यह तो हो ही नहीं सकता है ना। कोई गरीब जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती हो, या फिर कोई अमीर या कोई मध्यमवर्गीय परिवार, त्वचा की ये समस्याएं सबको अपना शिकार बनाती हैं। ये न तो पैसा देखती हैं और न ही धर्म। ये देखती हैं तो बस सर्दी और अपना अनुकूल वातावरण, और बस हो जाती हैं। इन्हीं त्वचा की बीमारियों में से एक, जो सर्दी में सबसे ज्यादा होती है, वह है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। आइए डॉ. आदित्य सोनी से जानते हैं कि सर्दियों में यह त्वचा की बीमारी क्यों बढ़ जाती है और इससे बचने के 4 उपाय कौन से हैं?
सेबोरिक डर्मेटाइटिस में त्वचा पर सफेद या पीली पपड़ी बन जाती है और यह पपड़ी बहुत ज्यादा खुजली पैदा करती है। खुजली के कारण त्वचा बहुत ज्यादा लाल हो जाती है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक क्रोनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। यह ज्यादातर बालों में, आइब्रो पर, नाक के किनारे, कान के पीछे और छाती पर दिखाई देती है।
सर्दियों के मौसम में ठंडी और सूखी हवाएं चलती हैं जिससे शरीर में नमी की कमी हो जाती है। नमी की यही कमी स्किन की इस प्रॉब्लम को ट्रिगर करने का काम करती है। सर्दी के मौसम में हम गर्म पानी से नहाते हैं और इससे हमारी स्किन की रक्षा करने वाले प्राकृतिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा सर्दियों में हमें धूप भी कम ही मिल पाती है और धूप की कमी के कारण फंगल ग्रोथ ज्यादा होती है, जिससे स्किन की यह प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तनाव (Stress) और कमजोर इम्युनिटी भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस को बढ़ाती है।
1. Ketoconazole या Zinc Pyrithione Shampoo का प्रयोग करें, पर ध्यान रखें कि डॉक्टर की सलाह आवश्यक रूप से लें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि इस शैम्पू का प्रयोग हफ्ते में दो या तीन बार से अधिक न करें।
2. गर्म पानी की जगह गुनगुने पानी से नहाएं।
3. नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर (Moisturizer) का प्रयोग जरूर करें।
4. अपनी नींद पूरी करें और तनाव कम से कम लें।
