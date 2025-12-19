Winter Skin Diseases: त्वचा पर खुजली हो रही है? कहीं आपको ये बिमारी तो नहीं, डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के उपाय

Winter Skin Diseases: जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, हम में से अधिकतर लोग अपनी हैल्थ को लेकर परेशान होने लगते हैं। उनका परेशान होना जायज भी है। अब सबकी अपनी-अपनी बीमारियां और अपनी-अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन स्किन की बीमारी, वह भी सर्दियों में, इससे तो कोई नहीं बच सकता है। अब सर्दी का मौसम आता ही अपनी अलग तैयारी के साथ है और सर्दी के मौसम में स्किन प्रॉब्लम न हो, यह तो हो ही नहीं सकता है ना। कोई गरीब जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती हो, या फिर कोई अमीर या कोई मध्यमवर्गीय परिवार, त्वचा की ये समस्याएं सबको अपना शिकार बनाती हैं। ये न तो पैसा देखती हैं और न ही धर्म। ये देखती हैं तो बस सर्दी और अपना अनुकूल वातावरण, और बस हो जाती हैं। इन्हीं त्वचा की बीमारियों में से एक, जो सर्दी में सबसे ज्यादा होती है, वह है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। आइए डॉ. आदित्य सोनी से जानते हैं कि सर्दियों में यह त्वचा की बीमारी क्यों बढ़ जाती है और इससे बचने के 4 उपाय कौन से हैं?