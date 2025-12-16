Winter Skin Disease: न श्राप है और न ही संक्रमण!डॉक्टर से जानें कि सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है यह त्वचा की बीमारी

Winter Skin Disease: त्वचा की समस्याएं किसी विशेष मौसम की मोहताज नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कई स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो सर्दियों के मौसम में ज्यादा होने लगती हैं। या यूं कहें कि सर्दियां शुरू होते ही त्वचा की कई बीमारियां अपना रौद्र रूप ले लेती हैं। हमारे समाज में त्वचा की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता है कि वे समाज के लिए कलंक हैं। वास्तव में हमें इस सोच से बाहर आने की जरूरत है। सर्दियों में बढ़ने वाली स्किन प्रॉब्लम्स में से एक बहुत ज्यादा संख्या में होने वाली बीमारी है सोरायसिस। आइए डॉ मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि सोरायसिस क्या है, सर्दियों में यह क्यों बढ़ जाता है और इसके बचाव के लिए आहार में क्या बदलाव करने चाहिए?