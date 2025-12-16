16 दिसंबर 2025,

स्वास्थ्य

Winter Skin Disease: न श्राप है और न ही संक्रमण!डॉक्टर से जानें कि सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है यह त्वचा की बीमारी

Winter Skin Disease: सर्दियां शुरू होते ही हवा में नमी की कमी के कारण सोरायसिस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आइए डॉ मनोज जांगिड़ की पत्रिका से बातचीत के आधार पर जानते हैं कि सर्दियों में सोरायसिस क्यों बढ़ जाता है, सोरायसिस होने पर क्या नहीं करना चाहिए और इससे बचाव के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

image

डॉ मनोज जांगिड़

Dec 16, 2025

Winter Skin Disease, psoriasis in winter

Winter Skin Disease (photo- AI)

Winter Skin Disease: त्वचा की समस्याएं किसी विशेष मौसम की मोहताज नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कई स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो सर्दियों के मौसम में ज्यादा होने लगती हैं। या यूं कहें कि सर्दियां शुरू होते ही त्वचा की कई बीमारियां अपना रौद्र रूप ले लेती हैं। हमारे समाज में त्वचा की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता है कि वे समाज के लिए कलंक हैं। वास्तव में हमें इस सोच से बाहर आने की जरूरत है। सर्दियों में बढ़ने वाली स्किन प्रॉब्लम्स में से एक बहुत ज्यादा संख्या में होने वाली बीमारी है सोरायसिस। आइए डॉ मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि सोरायसिस क्या है, सर्दियों में यह क्यों बढ़ जाता है और इसके बचाव के लिए आहार में क्या बदलाव करने चाहिए?

क्या है सोरायसिस?(What Is Psoriasis)

सोरायसिस त्वचा की बीमारियों में सबसे प्रमुख बीमारी है। इसमें हमारी त्वचा पर लाल और परतदार चकत्ते बन जाते हैं। इनमें खुजली भी बहुत ज्यादा होती है। सोरायसिस एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलता है और न ही यह कोई छुआछूत वाली बीमारी है। डॉक्टर के सहयोग, अपने खान-पान की आदतों में सुधार और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर आप सोरायसिस को खत्म कर एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं।

सर्दियों में किस कारण से बढ़ जाता है सोरायसिस?(Psoriasis In Winter Cause)

सर्दियों में ठंड के कारण हवा में नमी की मात्रा कम होती है और हमारे शरीर में भी नमी की कमी हो जाती है। इससे हमारी त्वचा रूखी होकर बेजान होने लगती है और खुजली होने लगती है। खुजली में लगातार हुई वृद्धि चकत्तों का रूप लेने लगती है और यह सोरायसिस के रूप में सामने आती है।

सोरायसिस होने पर क्या करने से बचें? (Psoriasis Not To Do)

  1. खुजली या चकत्ते की परतों को न खुरचें।
  2. प्रभावित जगह पर साबुन का प्रयोग न करें।
  3. अपनी मर्जी से कोई भी दवा न लें।
  4. बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर जाने से परहेज करें।
  5. बहुत ज्यादा तनाव को नजरअंदाज करें (तनाव न लें)।

डाइट चार्ट: क्या खाएं और क्या न खाएं?(Psoriasis Diet Chart)

  • साबुत अनाज ठंडी चीजें
  • हल्की सब्जियां खट्टी चीजें
  • फल डेयरी उत्पाद (दूध से बनी चीजें)
  • ताजा भोजन तेज मसाले और जंक फूड
  • शराब और धूम्रपान

