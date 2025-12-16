Delhi Air Pollution Health Effects: दिल्ली की हवा बनी जहर! बच्चों-बड़ों में सांस की बीमारी 90% बढ़ी

Delhi Air Pollution Health Effects: दिल्ली एक बार फिर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। चारों तरफ छाया धुआं और स्मॉग लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल बना रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार खतरनाक स्तर को पार कर रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार हालात और भी चिंताजनक हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बच्चों और बड़ों में सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले करीब 90% तक बढ़ गए हैं, जिस वजह से अस्पतालों की OPD में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।