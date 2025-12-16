16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Delhi Air Pollution Health Effects: दिल्ली की हवा बनी जहर! बच्चों-बड़ों में सांस की बीमारी 90% बढ़ी

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से बच्चों और बड़ों में सांस की बीमारियां 90% तक बढ़ीं। जानिए लक्षण, कारण और आसान घरेलू उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 16, 2025

Delhi Air Pollution Health Effects

Delhi Air Pollution Health Effects (Photo- freepik)

Delhi Air Pollution Health Effects: दिल्ली एक बार फिर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। चारों तरफ छाया धुआं और स्मॉग लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल बना रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार खतरनाक स्तर को पार कर रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार हालात और भी चिंताजनक हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बच्चों और बड़ों में सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले करीब 90% तक बढ़ गए हैं, जिस वजह से अस्पतालों की OPD में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

दिल्ली में सांस की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं?

सर्दियों में दिल्ली का प्रदूषण और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसकी वजह है, वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्य की धूल और आसपास के राज्यों में पराली जलाना। ऊपर से ठंडी हवा और मौसम की स्थिति ऐसी होती है कि गंदी हवा जमीन के पास ही फंस जाती है। PM2.5 जैसे बारीक कण सीधे फेफड़ों के अंदर तक पहुंच जाते हैं, जिससे सूजन, खांसी और सांस की तकलीफ बढ़ जाती है।

प्रदूषण से होने वाले आम लक्षण

खराब हवा की वजह से लोग इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लगातार खांसी और गले में जलन, सीने में जकड़न या भारीपन, सांस फूलना या घरघराहट, नाक बहना या बंद रहना, आंखों में जलन और पानी आना, अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो ये लक्षण गंभीर रूप ले सकते हैं।

घर पर अपनाएं ये आसान उपाय

डॉक्टरों का कहना है कि इस समय कुछ सरल घरेलू उपाय काफी राहत दे सकते हैं:

भाप लें- भाप लेने से नाक और छाती में जमा गंदगी ढीली होती है। गर्म पानी में नीलगिरी या पुदीने का तेल डालकर 5-10 मिनट भाप लें।

नमक के पानी से गरारे- प्रदूषण गले में सूजन पैदा करता है। दिन में 2–3 बार गुनगुने नमक वाले पानी से गरारे करें।

शरीर को हाइड्रेट रखें- पानी, हर्बल चाय, हल्दी-दूध, अदरक-शहद वाला काढ़ा पिएं। इससे बलगम पतला होता है और इम्यूनिटी मजबूत रहती है।

फेफड़ों के लिए फायदेमंद खानपान- संतरा, अनार, पालक, हल्दी, बादाम और आंवला जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड्स लें।

सांस की एक्सरसाइज करें- अनुलोम-विलोम, गहरी सांस लेना और धीरे-धीरे सांस छोड़ना फेफड़ों को मजबूत बनाता है।

घर की हवा साफ रखें- खिड़कियां बंद रखें, एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें और घर के अंदर धूम्रपान न करें।

बाहर निकलते समय सावधानी जरूरी

अगर बाहर जाना जरूरी हो, तो N95 या N99 मास्क जरूर पहनें। कपड़े का मास्क प्रदूषण से बचाव नहीं करता। अगर सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो, सीने में दर्द, बुखार या खांसी लंबे समय तक बनी रहे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अस्थमा, COPD या दिल के मरीजों को खास सतर्क रहना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Air Pollution Health Risk: दिल्ली में 2 लाख लोग बीमार! सरकार के आंकड़े चौंकाने वाले, ऐसे लोगों में दिखा ज्यादा खतरा
स्वास्थ्य
Air Pollution Health Risk

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Dec 2025 03:33 pm

Published on:

16 Dec 2025 03:32 pm

Hindi News / Health / Delhi Air Pollution Health Effects: दिल्ली की हवा बनी जहर! बच्चों-बड़ों में सांस की बीमारी 90% बढ़ी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Norovirus Alert: तेजी से फैल रहा है ये खतरनाक स्टमक फ्लू, जानिए एक छोटी सी गलती कैसे बन सकती है जानलेवा

Norovirus Alert
स्वास्थ्य

Winter Skin Disease: न श्राप है और न ही संक्रमण!डॉक्टर से जानें कि सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है यह त्वचा की बीमारी

Winter Skin Disease, psoriasis in winter
स्वास्थ्य

सर्दियों का सुपरफूड या साइलेंट खतरा? पालक के 5 छिपे नुकसान

Spinach Side Effects, पालक खाने के नुकसान, रोज पालक खाने के नुकसान, Spinach Side Effect in Winter, पालक साइड इफेक्ट,
लाइफस्टाइल

Fatty Liver : सिर्फ 3 रंगों से फैटी लिवर को कहें बाय-बाय, जानें डॉक्टर का सबसे आसान ‘लिवर प्लेट’ राज

Fatty Liver Prevention, Fatty Liver Prevention Tips
स्वास्थ्य

Riteish Deshmukh ने कैसे मेहनत और डेडिकेशन से हासिल की फिट और हेल्दी बॉडी

Bollywood Actor Fitness, Celebrity Weight Loss Journey, Healthy Lifestyle Tips,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.