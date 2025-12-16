Norovirus Alert: तेजी से फैल रहा है ये खतरनाक स्टमक फ्लू, जानिए एक छोटी सी गलती कैसे बन सकती है जानलेवा

Norovirus Alert (photo- freepik)
Norovirus Alert: नॉरोवायरस, जिसे आम भाषा में स्टमक फ्लू कहा जाता है, एक बेहद संक्रामक वायरस है। यह अचानक उल्टी, दस्त, पेट दर्द और मिचली जैसी समस्याएं पैदा करता है। दुनिया भर में पेट से जुड़ी बीमारियों की यह एक बड़ी वजह है, खासकर उन जगहों पर जहां लोग पास-पास रहते हैं, जैसे स्कूल, हॉस्टल, डे-केयर, नर्सिंग होम और क्रूज शिप। अमेरिका में इस समय नॉरोवायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासतौर पर इलिनोइस और मिडवेस्ट इलाकों में। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि छुट्टियों के मौसम में लोगों के ज्यादा मिलने-जुलने से इसके केस और बढ़ सकते हैं।
यह वायरस गंदे खाने-पानी, दूषित सतहों और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से आसानी से फैलता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह वायरस कई दिनों तक सतहों पर जिंदा रह सकता है। कुछ लोग संक्रमित होने के बावजूद बीमार महसूस नहीं करते, लेकिन वे दूसरों को वायरस फैला सकते हैं। ऐसे लोगों को साइलेंट कैरियर कहा जाता है।
संक्रमण के 12 से 48 घंटे के भीतर लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे तेज उल्टी, पानी जैसे दस्त, पेट में ऐंठन या दर्द, हल्का बुखार, सिर और शरीर में दर्द, अधिकतर लोग 1 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों में यह बीमारी गंभीर हो सकती है। ज्यादा उल्टी-दस्त से डिहाइड्रेशन का खतरा भी रहता है।
ठंड के मौसम में लोग ज्यादा समय घर के अंदर और भीड़ में बिताते हैं। साथ ही ठंडी और सूखी हवा में यह वायरस सतहों पर ज्यादा देर तक टिकता है। यात्रा और त्योहारों के दौरान मेल-मिलाप बढ़ने से संक्रमण तेजी से फैलता है।
हेल्थ एक्सपर्ट्स कुछ आसान लेकिन जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह देते हैं। हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं, सिर्फ सैनिटाइजर काफी नहीं होता। सतहों की सही सफाई करें। ब्लीच वाले डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें। बीमार होने पर घर पर रहें, ठीक होने के बाद भी कम से कम 48 घंटे तक बाहर न जाएं। खाने-पीने में सावधानी रखें, फल-सब्जियां धोकर खाएं, सी-फूड अच्छी तरह पकाएं। बीमार रहते हुए दूसरों के लिए खाना न बनाएं।
