16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Norovirus Alert: तेजी से फैल रहा है ये खतरनाक स्टमक फ्लू, जानिए एक छोटी सी गलती कैसे बन सकती है जानलेवा

Norovirus Alert: नॉरोवायरस यानी स्टमक फ्लू तेजी से फैल रहा है। उल्टी, दस्त और पेट दर्द के लक्षण, कारण और बचाव के आसान उपाय जानिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 16, 2025

Norovirus Alert

Norovirus Alert (photo- freepik)

Norovirus Alert: नॉरोवायरस, जिसे आम भाषा में स्टमक फ्लू कहा जाता है, एक बेहद संक्रामक वायरस है। यह अचानक उल्टी, दस्त, पेट दर्द और मिचली जैसी समस्याएं पैदा करता है। दुनिया भर में पेट से जुड़ी बीमारियों की यह एक बड़ी वजह है, खासकर उन जगहों पर जहां लोग पास-पास रहते हैं, जैसे स्कूल, हॉस्टल, डे-केयर, नर्सिंग होम और क्रूज शिप। अमेरिका में इस समय नॉरोवायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासतौर पर इलिनोइस और मिडवेस्ट इलाकों में। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि छुट्टियों के मौसम में लोगों के ज्यादा मिलने-जुलने से इसके केस और बढ़ सकते हैं।

नॉरोवायरस इतना तेजी से क्यों फैलता है?

यह वायरस गंदे खाने-पानी, दूषित सतहों और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से आसानी से फैलता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह वायरस कई दिनों तक सतहों पर जिंदा रह सकता है। कुछ लोग संक्रमित होने के बावजूद बीमार महसूस नहीं करते, लेकिन वे दूसरों को वायरस फैला सकते हैं। ऐसे लोगों को साइलेंट कैरियर कहा जाता है।

नॉरोवायरस के आम लक्षण

संक्रमण के 12 से 48 घंटे के भीतर लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे तेज उल्टी, पानी जैसे दस्त, पेट में ऐंठन या दर्द, हल्का बुखार, सिर और शरीर में दर्द, अधिकतर लोग 1 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों में यह बीमारी गंभीर हो सकती है। ज्यादा उल्टी-दस्त से डिहाइड्रेशन का खतरा भी रहता है।

सर्दियों में मामले क्यों बढ़ जाते हैं?

ठंड के मौसम में लोग ज्यादा समय घर के अंदर और भीड़ में बिताते हैं। साथ ही ठंडी और सूखी हवा में यह वायरस सतहों पर ज्यादा देर तक टिकता है। यात्रा और त्योहारों के दौरान मेल-मिलाप बढ़ने से संक्रमण तेजी से फैलता है।

नॉरोवायरस से बचाव कैसे करें?

हेल्थ एक्सपर्ट्स कुछ आसान लेकिन जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह देते हैं। हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं, सिर्फ सैनिटाइजर काफी नहीं होता। सतहों की सही सफाई करें। ब्लीच वाले डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें। बीमार होने पर घर पर रहें, ठीक होने के बाद भी कम से कम 48 घंटे तक बाहर न जाएं। खाने-पीने में सावधानी रखें, फल-सब्जियां धोकर खाएं, सी-फूड अच्छी तरह पकाएं। बीमार रहते हुए दूसरों के लिए खाना न बनाएं।

ये भी पढ़ें

सर्दी में उल्टी की बीमारी फैला रहा ये वायरस, अमेरिका में Health ALERT! भारत में भी खतरा!
स्वास्थ्य
Winter Vomiting Disease, Winter Health ALERT, norovirus found In Pune, norovirus In India,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 04:25 pm

Hindi News / Health / Norovirus Alert: तेजी से फैल रहा है ये खतरनाक स्टमक फ्लू, जानिए एक छोटी सी गलती कैसे बन सकती है जानलेवा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Winter Skin Disease: न श्राप है और न ही संक्रमण!डॉक्टर से जानें कि सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है यह त्वचा की बीमारी

Winter Skin Disease, psoriasis in winter
स्वास्थ्य

Delhi Air Pollution Health Effects: दिल्ली की हवा बनी जहर! बच्चों-बड़ों में सांस की बीमारी 90% बढ़ी

Delhi Air Pollution Health Effects
स्वास्थ्य

सर्दियों का सुपरफूड या साइलेंट खतरा? पालक के 5 छिपे नुकसान

Spinach Side Effects, पालक खाने के नुकसान, रोज पालक खाने के नुकसान, Spinach Side Effect in Winter, पालक साइड इफेक्ट,
लाइफस्टाइल

Fatty Liver : सिर्फ 3 रंगों से फैटी लिवर को कहें बाय-बाय, जानें डॉक्टर का सबसे आसान ‘लिवर प्लेट’ राज

Fatty Liver Prevention, Fatty Liver Prevention Tips
स्वास्थ्य

Riteish Deshmukh ने कैसे मेहनत और डेडिकेशन से हासिल की फिट और हेल्दी बॉडी

Bollywood Actor Fitness, Celebrity Weight Loss Journey, Healthy Lifestyle Tips,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.