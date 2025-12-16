Norovirus Alert: तेजी से फैल रहा है ये खतरनाक स्टमक फ्लू, जानिए एक छोटी सी गलती कैसे बन सकती है जानलेवा

Norovirus Alert: नॉरोवायरस, जिसे आम भाषा में स्टमक फ्लू कहा जाता है, एक बेहद संक्रामक वायरस है। यह अचानक उल्टी, दस्त, पेट दर्द और मिचली जैसी समस्याएं पैदा करता है। दुनिया भर में पेट से जुड़ी बीमारियों की यह एक बड़ी वजह है, खासकर उन जगहों पर जहां लोग पास-पास रहते हैं, जैसे स्कूल, हॉस्टल, डे-केयर, नर्सिंग होम और क्रूज शिप। अमेरिका में इस समय नॉरोवायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासतौर पर इलिनोइस और मिडवेस्ट इलाकों में। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि छुट्टियों के मौसम में लोगों के ज्यादा मिलने-जुलने से इसके केस और बढ़ सकते हैं।