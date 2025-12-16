कैसे Riteish Deshmukh ने बदल दी अपनी लाइफस्टाइल और पाई परफेक्ट शेप…डाइट और फिटनेस रूटीन की पूरी जानकारी

Riteish Deshmukh fitness secrets|फोटो सोर्स - riteishd/Instagram
Riteish Deshmukh Birthday Special: बॉलीवुड अभिनेता Riteish Deshmukh आज 17 दिसंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी बेहतरीन एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग के साथ-साथ Riteish इन दिनों अपनी शानदार फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर भी सुर्खियों में हैं। इस खास मौके पर फैंस उनके फिटनेस रूटीन और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि Riteish Deshmukh कैसे खुद को फिट रखते हैं और उनका डाइट व फिटनेस रूटीन क्या है, तो यह लेख आपके लिए है।
Riteish ने खुद सोशल मीडिया (Twitter post) पर साझा किया कि फिटनेस उनके लिए किसी ट्रेंड का हिस्सा नहीं, बल्कि एक लॉन्ग-टर्म कमिटमेंट है। उनका मानना है कि अच्छी सेहत पाने के लिए जल्दबाजी या क्रैश डाइट्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि नियमितता और सही आदतें ही असली चाबी हैं।
रितेश देशमुख ने कभी भी एक्सट्रीम डाइट या अचानक वजन घटाने वाले तरीकों को फॉलो नहीं किया। उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योग और कार्डियो को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। उनका फोकस शरीर को मजबूत, एक्टिव और एनर्जेटिक रखने पर रहा, न कि सिर्फ दिखावे वाली फिटनेस पर।
Riteish का वर्कआउट प्लान काफी बैलेंस्ड रहा। हफ्ते के अलग-अलग दिनों में वे अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल्स मजबूत होती हैं, HIIT और कार्डियो से फैट बर्न होता है, वहीं योग और मेडिटेशन उन्हें मानसिक शांति और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। उनका मानना है कि शरीर और दिमाग दोनों का फिट रहना जरूरी है।
Riteish की डाइट किसी फैंसी या मुश्किल प्लान पर आधारित नहीं है। वे प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सही मात्रा में लेते हैं। अंडे, चिकन, मछली, पनीर जैसे प्रोटीन सोर्स, ब्राउन राइस, क्विनोआ जैसे हेल्दी कार्ब्स और ढेर सारी सब्जियां व फल उनकी डाइट का हिस्सा रहे हैं।उन्होंने प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा शुगर और रिफाइंड आटे से दूरी बनाए रखी। साथ ही, भरपूर पानी पीना और हाइड्रेटेड रहना भी उनकी फिटनेस जर्नी का अहम हिस्सा रहा।
Riteish मानते हैं कि फिटनेस सिर्फ जिम तक सीमित नहीं होती। उन्होंने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को अपनाकर स्ट्रेस को मैनेज किया। एक पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ-डिसिप्लिन ने उन्हें अपने गोल्स पर टिके रहने में मदद की।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य