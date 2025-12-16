16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

कैसे Riteish Deshmukh ने बदल दी अपनी लाइफस्टाइल और पाई परफेक्ट शेप…डाइट और फिटनेस रूटीन की पूरी जानकारी

Riteish Deshmukh: रितेश देशमुख ने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके और सही डाइट व फिटनेस रूटीन अपनाकर परफेक्ट शेप हासिल की है। उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी सिर्फ वजन कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मेहनत, डेडिकेशन और संतुलित जीवनशैली की प्रेरणा देती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 16, 2025

Bollywood Actor Fitness, Celebrity Weight Loss Journey, Healthy Lifestyle Tips,

Riteish Deshmukh fitness secrets|फोटो सोर्स - riteishd/Instagram

Riteish Deshmukh Birthday Special: बॉलीवुड अभिनेता Riteish Deshmukh आज 17 दिसंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी बेहतरीन एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग के साथ-साथ Riteish इन दिनों अपनी शानदार फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर भी सुर्खियों में हैं। इस खास मौके पर फैंस उनके फिटनेस रूटीन और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि Riteish Deshmukh कैसे खुद को फिट रखते हैं और उनका डाइट व फिटनेस रूटीन क्या है, तो यह लेख आपके लिए है।


Riteish Deshmukh Diet And Workout Routine: सोशल मीडिया पर साझा किया कि फिटनेस सीक्रेट्स

Riteish ने खुद सोशल मीडिया (Twitter post) पर साझा किया कि फिटनेस उनके लिए किसी ट्रेंड का हिस्सा नहीं, बल्कि एक लॉन्ग-टर्म कमिटमेंट है। उनका मानना है कि अच्छी सेहत पाने के लिए जल्दबाजी या क्रैश डाइट्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि नियमितता और सही आदतें ही असली चाबी हैं।

फिटनेस को लेकर उनका नजरिया

रितेश देशमुख ने कभी भी एक्सट्रीम डाइट या अचानक वजन घटाने वाले तरीकों को फॉलो नहीं किया। उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योग और कार्डियो को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। उनका फोकस शरीर को मजबूत, एक्टिव और एनर्जेटिक रखने पर रहा, न कि सिर्फ दिखावे वाली फिटनेस पर।

वर्कआउट रूटीन में क्या है खास

Riteish का वर्कआउट प्लान काफी बैलेंस्ड रहा। हफ्ते के अलग-अलग दिनों में वे अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल्स मजबूत होती हैं, HIIT और कार्डियो से फैट बर्न होता है, वहीं योग और मेडिटेशन उन्हें मानसिक शांति और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। उनका मानना है कि शरीर और दिमाग दोनों का फिट रहना जरूरी है।

डाइट में सादगी और संतुलन

Riteish की डाइट किसी फैंसी या मुश्किल प्लान पर आधारित नहीं है। वे प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सही मात्रा में लेते हैं। अंडे, चिकन, मछली, पनीर जैसे प्रोटीन सोर्स, ब्राउन राइस, क्विनोआ जैसे हेल्दी कार्ब्स और ढेर सारी सब्जियां व फल उनकी डाइट का हिस्सा रहे हैं।उन्होंने प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा शुगर और रिफाइंड आटे से दूरी बनाए रखी। साथ ही, भरपूर पानी पीना और हाइड्रेटेड रहना भी उनकी फिटनेस जर्नी का अहम हिस्सा रहा।

मानसिक मजबूती भी है उतनी ही जरूरी

Riteish मानते हैं कि फिटनेस सिर्फ जिम तक सीमित नहीं होती। उन्होंने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को अपनाकर स्ट्रेस को मैनेज किया। एक पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ-डिसिप्लिन ने उन्हें अपने गोल्स पर टिके रहने में मदद की।

ये भी पढ़ें

Lionel Messi Fitness: मेसी की स्पीड और पावर का राज, रोस्टेड चिकन और ये खास ड्रिंक- जानिए पूरा फिटनेस प्लान
लाइफस्टाइल
Lionel Messi Life Lionel Messi Daily Routine

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Published on:

16 Dec 2025 01:41 pm

Hindi News / Lifestyle News / कैसे Riteish Deshmukh ने बदल दी अपनी लाइफस्टाइल और पाई परफेक्ट शेप…डाइट और फिटनेस रूटीन की पूरी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

जब चावल बन जाए सुपर-पॉवर लंच! इम्युनिटी बूस्टर आंवला राइस रेसिपी

Sanjeev kapoor recipe, Amla rice recipe, Indian Gooseberry Rice
लाइफस्टाइल

लियोनेल मेस्सी की फिटनेस का राज, डाइट और वर्कआउट

Lionel Messi Life Lionel Messi Daily Routine
लाइफस्टाइल

क्रिसमस 2025: क्यों बिना लाल-हरा-सफेद अधूरा लगता है यह त्योहार?

Christmas day 2025 , Christmas color meaning, क्रिसमस परंपरा, क्रिसमस सजावट आइडियाज,
लाइफस्टाइल

Fitness Trainer Shares Diet Plan: बिना हर कैलोरी गिनने के दबाव के भी लीन बॉडी पाई जा सकती है। अगर लक्ष्य 30 दिनों में वेट लॉस करना है, तो फिटनेस ट्रेनर का कहना है कि डाइट को सिंपल और समझदारी से प्लान करना सबसे जरूरी है।

What To Eat For Fat Loss, Meal Timing For Weight Loss, Portion Control Diet,
लाइफस्टाइल

जानिए आंवले के ये 4 असरदार फायदे जो आपको कोई नहीं बताएगा

Amla benefits, amla benefits for skin and hair, sugar detox amla
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.