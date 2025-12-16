Lionel Messi Fitness: मेसी की स्पीड और पावर का राज, रोस्टेड चिकन और ये खास ड्रिंक- जानिए पूरा फिटनेस प्लान

Lionel Messi Fitness: फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी को कौन नहीं जानता है, जब से वे भारत आए हैं, हर जगह मेसी-मेसी की ही गूंज रही है। 15 दिसंबर को वे दिल्ली भी पहुंचे। Goat India Tourके आखिरी इवेंट में शामिल होने के लिए, जो कि अरुण जेटली स्टेडियम में था। इस इवेंट के बाद से ही इंटरनेट पर "Messi Delhi" ही छाया हुआ है। फुटबॉल के बादशाह लियोनेल मेसी की कामयाबी सिर्फ उनके खेल की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी खान-पान की आदतें और फिटनेस के वजह से भी जाने जाते हैं। चलिए जानते हैं कि मेसी क्या खाते हैं और कैसे खुद को फिट रखते हैं।