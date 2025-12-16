16 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Lionel Messi Fitness: मेसी की स्पीड और पावर का राज, रोस्टेड चिकन और ये खास ड्रिंक- जानिए पूरा फिटनेस प्लान

Lionel Messi Fitness: फुटबॉल के बादशाह लियोनेल मेसी काफी चर्चा में बने हुए हैं। लोग भी उनके दीवाने हैं और उनकी लाइफ और खान-पान के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप भी इन लोगों में से हैं तो यह लेख आपके लिए है। आइए पढ़े कि मेसी क्यों चर्चा में हैं, उनका डाइट प्लान और फिटनेस रूटीन क्या है।

भारत

image

Priyanka

Dec 16, 2025

Lionel Messi Life Lionel Messi Daily Routine

लियोनेल मेस्सी की फिटनेस | फोटो स्रोत- IG: Lionel Messi

Lionel Messi Fitness: फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी को कौन नहीं जानता है, जब से वे भारत आए हैं, हर जगह मेसी-मेसी की ही गूंज रही है। 15 दिसंबर को वे दिल्ली भी पहुंचे। Goat India Tourके आखिरी इवेंट में शामिल होने के लिए, जो कि अरुण जेटली स्टेडियम में था। इस इवेंट के बाद से ही इंटरनेट पर "Messi Delhi" ही छाया हुआ है। फुटबॉल के बादशाह लियोनेल मेसी की कामयाबी सिर्फ उनके खेल की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी खान-पान की आदतें और फिटनेस के वजह से भी जाने जाते हैं। चलिए जानते हैं कि मेसी क्या खाते हैं और कैसे खुद को फिट रखते हैं।

Who is Lionel Messi: ये हैं लियोनेल मेसी

लियोनेल मेसी एक अर्जेंटीना के प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वे फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। उनका जन्म 24 जून 1987 को हुआ था। मेसी ने अपना ज्यादातर करियर स्पेन के क्लब एफसी बार्सिलोना में खेलकर बिताया। वहां उन्होंने कई बड़े पुरस्कार जीते, जैसे 8 बार फीफा बैलन डी'ओर अवॉर्ड। मेसी अपनी शानदार ड्रिब्लिंग, पासिंग और गोल करने की क्षमता के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। मेसी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं।

Lionel Messi Diet Plan: मेसी का डाइट प्लान

मेसी की डाइट की बात करें तो वे बहुत सोच-समझकर खाते हैं। उनकी फेवरेट ड्रिंक माते चाय है जो उन्हें गर्म और कड़वी पसंद है। यह चाय अर्जेंटीना में बहुत मशहूर है। इसमें नेचुरल कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो एनर्जी देते हैं। खाने में उन्हें रोस्टेड चिकन सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अलावा वे पास्ता डिशेज के भी बड़े फैन हैं। उम्र बढ़ने के साथ वे अपनी डाइट में बदलाव करते रहते हैं।

INDEPENDENT Nigeria के एक इंटरव्यू में खुद मेसी ने कहा था कि "जो तुम 18-19 साल में खा सकते हो, वो 27 में नहीं खा सकते।" उन्हें रेगुलर मीट कम करना पड़ा और पिज्जा तो बिल्कुल छोड़ना पड़ा, जो उनकी एक और फेवरेट चीज थी। मीठा खाना मेसी की एक बड़ी कमजोरी है। लेकिन वे जानते हैं कि बैलेंस बहुत जरूरी है। इसलिए वे पूरा ध्यान रखते हैं कि कब क्या खाना है और कब रुक जाना है।

Lionel Messi Workout Routine: मेसी का वर्कआउट और फिटनेस रूटीन

मेसी की फिटनेस का साइंस कमाल का है। एथलीट्स परफॉर्मेंस के डायरेक्टर क्रेग फ्रीडमैन ने ESPN को बताया कि मेसी की तेजी और फुर्ती के पीछे तीन चीजें हैं - पहली एक्सप्लोसिव पावर (Explosive Power), दूसरी बॉडी स्टेबिलिटी (Body Stability), और तीसरी टेक्निकल स्किल (Technical Skills)। फ्रीडमैन कहते हैं कि "वो हाइट में छोटे जरूर हैं, लेकिन उनकी फोर्स डेवलपमेंट रेट कमाल की है और उनका पावर-टू-वेट रेशियो तो लाजवाब है।" मेसी अपनी ट्रेनिंग में स्पीड ड्रिल्स, एजिलिटी एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी वर्क पर पूरा फोकस करते हैं। उनके वर्कआउट में प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज (Plyometric Exercises) शामिल हैं जो उनकी लेग पावर बढ़ाते हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

16 Dec 2025 12:55 pm

