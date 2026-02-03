3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

The 50 Richest Contestants: कैमरे के सामने मुकाबला, कैमरे के बाहर शाही जिंदगी…ये हैं शो के 8 सबसे रईस खिलाड़ी

The 50 Richest Contestants: रियलिटी शो The 50 में जहां एक तरफ कंटेस्टेंट्स जीत के लिए कड़ी मेहनत करते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनमें से कई खिलाड़ी असल जिंदगी में बेहद शाही अंदाज जीते हैं। करोड़ों की संपत्ति के मालिक ये सितारे शो के सबसे रईस चेहरों में शामिल हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 8 अमीर कंटेस्टेंट्स के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 03, 2026

Contestants highest net worth|फोटो सोर्स – patrika.com

The 50 Richest Contestants: शो में जहां कैमरे के सामने कड़ा मुकाबला चलता है, वहीं कैमरे के बाहर कुछ खिलाड़ी ऐसी लग्जरी लाइफ जीते हैं, जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं। टैलेंट और पॉपुलैरिटी के साथ-साथ इन कंटेस्टेंट्स ने शो में एंट्री से पहले ही जबरदस्त दौलत भी बना ली हैं। आइए जानें कौन हैं शो के वो 8 सबसे रईस खिलाड़ी, जिनकी रियल लाइफ उतनी ही शाही है जितनी उनकी ऑन-स्क्रीन मौजूदगी।

सपना चौधरी

हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी ने अपनी मेहनत से अलग पहचान बनाई है। स्टेज शोज से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री तक सपना ने खूब नाम कमाया है। उनकी कुल संपत्ति करीब 50 करोड़ रुपये बताई जाती है।

करण पटेल

टीवी की दुनिया का बड़ा नाम करण पटेल भी The 50 का हिस्सा हैं। कई सुपरहिट सीरियल्स में काम कर चुके करण की गिनती इंडस्ट्री के सबसे सफल एक्टर्स में होती है। बताया जाता है कि उनकी संपत्ति लगभग 55 करोड़ रुपये है।

तेजस्वी मादिवाडा

साउथ इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री और मॉडल तेजस्वी मादिवाडा शो की सबसे अमीर कंटेस्टेंट मानी जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति करीब 130 करोड़ रुपये है। फिल्मों और ब्रांड्स से उन्होंने शानदार कमाई की है।

प्रिंस नरूला

लगातार कई रियलिटी शोज जीतने वाले प्रिंस नरूला भी इस लिस्ट में शामिल हैं। टीवी और ब्रांड एंडोर्समेंट से अच्छी कमाई करने वाले प्रिंस की संपत्ति लगभग 45 करोड़ रुपये बताई जाती है।

श्रुतिका अर्जुन

तमिल और मलयालम फिल्मों के साथ-साथ टीवी में काम कर चुकी श्रुतिका अर्जुन भी The 50 की कंटेस्टेंट हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति करीब 42 करोड़ रुपये है।

मिस्टर फैजू (फैसल शेख)

सोशल मीडिया की दुनिया के सुपरस्टार मिस्टर फैज़ू यानी फैसल शेख आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। रील्स, ब्रांड डील्स और प्रोजेक्ट्स के जरिए उन्होंने बड़ी कमाई की है। उनकी संपत्ति लगभग 41 करोड़ रुपये बताई जाती है।

कृष्णा श्रॉफ

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ भी The 50 का हिस्सा हैं। फिटनेस और बिज़नेस से जुड़ी कृष्णा की कुल संपत्ति करीब 41 करोड़ रुपये मानी जाती है।

सिद्धार्थ भारद्वाज

MTV Splitsvilla 2 के विनर रह चुके सिद्धार्थ भारद्वाज एक VJ, मॉडल और अभिनेता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सिद्धार्थ की संपत्ति भी लगभग 41 करोड़ रुपये है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Feb 2026 02:54 pm

Published on:

03 Feb 2026 02:37 pm

Hindi News / Lifestyle News / The 50 Richest Contestants: कैमरे के सामने मुकाबला, कैमरे के बाहर शाही जिंदगी…ये हैं शो के 8 सबसे रईस खिलाड़ी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Rose Day Special: रोमांस का रास्ता पेट से होकर जाता है! इन 5 रोज-इन्फ्यूज्ड डिशेज के साथ अपने रोज डे को बनाएं स्पेशल

Rose Day Special, Rose Day 2026, rose day february
लाइफस्टाइल

भूकंप आने से पहले यह जानवर पैरों से महसूस कर लेता है हलचल, विज्ञान ने भी मान्यता दी

Natural earthquake warning signs, Elephant not ears but legs sense earthquake,
लाइफस्टाइल

World Cancer Day 2026: किचन में छुपा है सेहत का हथियार, ये 5 भारतीय मसाले कैंसर से लड़ने में मददगार

Turmeric, cinnamon, garlic health benefits, Natural remedies for healthy life,
लाइफस्टाइल

Polar Night: ​सूरज यहां सोना भूल जाता है! जानिए उन जगहों के बारे में जहां महीनों तक नहीं होती रात

Polar Night, polar night alaska, polar night in norway
लाइफस्टाइल

Celebrity Beauty Tips: 46 की उम्र में भी नेचुरल ग्लो! Rani Mukerji ने बताया ये देसी इंग्रीडिएंट करता है उनकी स्किन पर मैजिक

Celebrity Beauty Tips, Rani Mukerji , beauty tips , Celebrity skincare,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.