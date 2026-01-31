शो में कंटेस्टेंट को पड़ा थप्पड़, हाथापाई का वीडियो वायरल, ‘द 50’ शुरु होने से पहले ही बड़ा कांड

Rajat Dalal Slapped Digvijay Rathee in The 50: रियलिटी शोज की दुनिया में अगर ड्रामा, टकराव और तीखी बहस न हो तो दर्शकों की दिलचस्पी अधूरी लगती है। लेकिन जल्द शुरू होने जा रहा नया रियलिटी शो ‘द 50’ तो लॉन्च से पहले ही सुर्खियों में आ गया है। 1 फरवरी से स्ट्रीम होने वाले इस शो का ताजा प्रोमो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। वजह है- कंटेस्टेंट्स के बीच हुई आक्रामक झड़पें, जो प्रोमो में साफ तौर पर देखी जा सकती हैं।