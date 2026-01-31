सोशल मीडिया को डिलीट कर देंगी आलिया भट्ट? इंटरव्यू में बयां किया दिल का हाल, बोलीं- जिंदगी निजी हो गई

Alia Bhatt on Deleting Her Social Media (सोर्स- एक्स)
Alia Bhatt on Deleting Her Social Media: बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार आलिया भट्ट ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया को डिलीट करने को लेकर एक हिंट दिया है। एक बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने अपने दिल की कुछ बातें साझा कीं। उन्होंने खुलकर बताया कि मां बनने के बाद उनकी सोच, प्राथमिकताएं और निजी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है।
'एस्क्वायर इंडिया' के साथ बातचीत में आलिया भट्ट ने कहा कि कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना लें और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। उनके मुताबिक, एक अभिनेता होने के नाते अभिनय ही उनकी असली पहचान है, लेकिन लगातार ऑनलाइन मौजूद रहने का दबाव कई बार थका देता है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मन करता है कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए जाएं और सिर्फ कैमरे के सामने किरदारों में जिया जाए।
साल 2022 में बेटी राहा के जन्म के बाद आलिया भट्ट की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के नौ महीनों के दौरान न सिर्फ शरीर बदलता है, बल्कि सोच और भावनाएं भी एक नए दौर में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में आता है, तो वह एहसास इतना गहरा होता है कि इंसान पहले जैसा रह ही नहीं पाता।
आलिया के मुताबिक, मां बनने के बाद उनकी निजी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा निजी हो गई है। अब वो अपनी भावनाओं और पारिवारिक पलों को दुनिया के सामने लाने से पहले कई बार सोचती हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि उनके फोन की गैलरी अब उनकी बेटी राहा की तस्वीरों से भरी हुई है और खुद की तस्वीरें खींचने के लिए उन्हें खास मेहनत करनी पड़ती है।
आलिया ने ये भी माना कि सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाना उनके लिए आसान नहीं है। इसकी वजह ये है कि इसी प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें उन लोगों से जुड़ाव महसूस होता है, जिन्होंने शुरुआत से उनके काम को प्यार दिया है। हालांकि, वो ये भी स्वीकार करती हैं कि हर पल खुद को सार्वजनिक रखना मानसिक रूप से थकाने वाला हो सकता है।
निजी जिंदगी में आए बदलावों के बावजूद आलिया भट्ट का प्रोफेशनल सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। वो अपनी बहन शाहीन भट्ट के साथ मिलकर एक युवा प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं, जो एक ऐसी लड़की की कहानी है, जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह प्लान के मुताबिक चल रही है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है।
अभिनय की बात करें तो आलिया जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल अहम भूमिकाओं में होंगे। इसके अलावा वो यशराज फिल्म्स की अल्फा का भी हिस्सा हैं, जिसमें शरवरी और बॉबी देओल भी नजर आएंगे।
