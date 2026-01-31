सोशल मीडिया को डिलीट कर देंगी आलिया भट्ट? इंटरव्यू में बयां किया दिल का हाल, बोलीं- जिंदगी निजी हो गई

'एस्क्वायर इंडिया' के साथ बातचीत में आलिया भट्ट ने कहा कि कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना लें और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। उनके मुताबिक, एक अभिनेता होने के नाते अभिनय ही उनकी असली पहचान है, लेकिन लगातार ऑनलाइन मौजूद रहने का दबाव कई बार थका देता है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मन करता है कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए जाएं और सिर्फ कैमरे के सामने किरदारों में जिया जाए।