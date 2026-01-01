युजवेंद्र चहल का मजेदार पोस्टर इंटरनेट पर छाया, फैंस बोले- ‘किस-किसको प्यार करूं 3’ में सीधा कास्ट कर लेना चाहिए

धनश्री वर्मा से तलाक के बाद वैसे ही उनकी पर्सनल लाइफ चर्चा में रहती है, अब यह फनी पोस्टर फैंस के लिए मनोरंजन का नया मसाला बन गया है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि चहल को सीधे ‘किस-किसको प्यार करूं 3’ में कास्ट ही कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर, एक मजाकिया मीम पोस्टर ने इंटरनेट पर चहल को फिर से सुर्खियों का केंद्र बना दिया है।