युजवेंद्र चहल का मजेदार पोस्टर इंटरनेट पर छाया, फैंस बोले- ‘किस-किसको प्यार करूं 3’ में सीधा कास्ट कर लेना चाहिए

युजवेंद्र चहल की वायरल एआई पोस्टर (इमेज सोर्स: मॉक एक्स)
Yuzvendra Chahal Viral AI Poster: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गए हैं, उनके वायरल ‘किस-किसको प्यार करूं 3’ वाले मजेदार पोस्टर इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है। चहल एक ही फ्रेम में अपनी एक्स-वाइफ धनश्री वर्मा, RJ महवश और शेफाली बग्गा के साथ दिखाई दे रहे हैं।
धनश्री वर्मा से तलाक के बाद वैसे ही उनकी पर्सनल लाइफ चर्चा में रहती है, अब यह फनी पोस्टर फैंस के लिए मनोरंजन का नया मसाला बन गया है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि चहल को सीधे ‘किस-किसको प्यार करूं 3’ में कास्ट ही कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर, एक मजाकिया मीम पोस्टर ने इंटरनेट पर चहल को फिर से सुर्खियों का केंद्र बना दिया है।
दरअसल, यह पोस्टर एक ग्राफिक डिजाइनर विजय कुमार बारिया ने बनाया और इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जो तुरंत चहल की नजर में भी आ गया।
‘फ्री प्रेस जर्नल’ के मुताबिक, इस पोस्ट पर चहल ने भी मजाकिया अंदाज में रिएक्ट किया। उन्होंने क्रियेटर से कहा, “2-3 रह गई एडमिन, अगली बार बेहतर रिसर्च करना।”
इधर वायरल हो रहे AI जनरेटेड पोस्टर को शेयर करते हुए, एक यूजर ने एक्स पर लिखा- “किस-किसको प्यार करूं 3 में अब हीरो नहीं, सीधा युजवेंद्र चहल को कास्ट कर लेना चाहिए। यूजी हर बार अलग ही लीग में खेलते दिखते हैं।”, एक और यूजर ने लिखा- “स्वैग है भाई का”
धनश्री वर्मा से तलाक के बाद अपनी लव लाइफ को लेकर इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल लगातार चर्चा में रहते हैं। पहले ये खबरें थीं कि वह RJ महवश को डेट कर रहे हैं। लेकिन बाद में दोनों को इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो करते देखा गया, जिससे माना गया कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है।
हाल ही में चहल को मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा के साथ देखा गया। इसके बाद उनकी नई डेटिंग की अफवाहें फिर से फैलने लगीं।
