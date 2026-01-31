Box office: ‘बॉर्डर 2’ की आंधी में भी डटी रही ‘मर्दानी 3’, पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर की ठीक-ठाक ओपनिंग

Border 2 Vs Mardaani 3 Box Office Collection: बॉलीवुड में महिला प्रधान एक्शन फिल्मों की बात हो और रानी मुखर्जी का नाम न आए, ऐसा मुश्किल है। ‘मर्दानी’ फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म ‘मर्दानी 3’ आखिरकार 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। दमदार विषय, सशक्त महिला किरदार और सामाजिक मुद्दे पर आधारित कहानी के चलते फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। हालांकि, रिलीज के साथ ही सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ से कड़ी टक्कर ने बॉक्स ऑफिस पर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया।