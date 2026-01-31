Box office: ‘बॉर्डर 2’ की आंधी में भी डटी रही ‘मर्दानी 3’, पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर की ठीक-ठाक ओपनिंग

Border 2 Vs Mardaani 3 Box Office Collection (सोर्स- IMDb)
Border 2 Vs Mardaani 3 Box Office Collection: बॉलीवुड में महिला प्रधान एक्शन फिल्मों की बात हो और रानी मुखर्जी का नाम न आए, ऐसा मुश्किल है। ‘मर्दानी’ फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म ‘मर्दानी 3’ आखिरकार 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। दमदार विषय, सशक्त महिला किरदार और सामाजिक मुद्दे पर आधारित कहानी के चलते फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। हालांकि, रिलीज के साथ ही सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ से कड़ी टक्कर ने बॉक्स ऑफिस पर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया।
रानी मुखर्जी स्टारर ‘मर्दानी 3’ ने रिलीज के पहले दिन करीब 3.80 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म की कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी लगभग 13 प्रतिशत से ज्यादा रही। सुबह के शो अपेक्षाकृत धीमे रहे, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ा, दर्शकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। खासतौर पर शाम के शो में सबसे अच्छी भीड़ दर्ज की गई, जिससे साफ है कि वर्ड ऑफ माउथ का असर आने वाले दिनों में दिख सकता है।
‘मर्दानी 3’ की कहानी एक बार फिर आईपीएस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के इर्द-गिर्द घूमती है। इस बार वो एक संगठित बाल तस्करी गिरोह के खिलाफ जंग छेड़ती नजर आती हैं। फिल्म में खलनायिका के रूप में मल्लिका प्रसाद का किरदार कहानी को और भी सशक्त बनाता है। सामाजिक सच्चाई को सामने लाती ये कहानी दर्शकों को झकझोरने का काम करती है।
फिल्म का निर्देशन अभिराज मिनावाला ने किया है, जबकि इसे आदित्य चोपड़ा ने यश राज फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। रानी मुखर्जी के साथ जानकी बोड़ीवाला भी अहम भूमिका में नजर आती हैं।
जहां ‘मर्दानी 3’ ने नई शुरुआत की, वहीं सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। आठ दिनों में फिल्म का कलेक्शन 235 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच चुका है। हालांकि, आठवें दिन इसकी कमाई में हल्की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन फिर भी फिल्म बड़े स्तर पर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल रही है। फिल्म ने आठवें दिन सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक करीब 11 करोड़ की कमाई की है।
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक अपराध जैसे गंभीर मुद्दे पर बनी ‘मर्दानी 3’ का सफर वीकेंड पर निर्भर करेगा। अगर दर्शकों का समर्थन इसी तरह मिलता रहा, तो आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिल सकता है। बॉर्डर 2 के दबदबे के बावजूद, रानी मुखर्जी की यह फिल्म अपनी अलग पहचान बनाने में जुटी है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग