31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Box office: ‘बॉर्डर 2’ की आंधी में भी डटी रही ‘मर्दानी 3’, पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर की ठीक-ठाक ओपनिंग

Border 2 Vs Mardaani 3 Box Office Collection: रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' 30 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई। ऐसे में फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की है, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 31, 2026

Border 2 Vs Mardaani 3 Box Office Collection

Border 2 Vs Mardaani 3 Box Office Collection (सोर्स- IMDb)

Border 2 Vs Mardaani 3 Box Office Collection: बॉलीवुड में महिला प्रधान एक्शन फिल्मों की बात हो और रानी मुखर्जी का नाम न आए, ऐसा मुश्किल है। ‘मर्दानी’ फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म ‘मर्दानी 3’ आखिरकार 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। दमदार विषय, सशक्त महिला किरदार और सामाजिक मुद्दे पर आधारित कहानी के चलते फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। हालांकि, रिलीज के साथ ही सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ से कड़ी टक्कर ने बॉक्स ऑफिस पर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया।

पहले दिन की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस (Border 2 Vs Mardaani 3 Box Office Collection)

रानी मुखर्जी स्टारर ‘मर्दानी 3’ ने रिलीज के पहले दिन करीब 3.80 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म की कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी लगभग 13 प्रतिशत से ज्यादा रही। सुबह के शो अपेक्षाकृत धीमे रहे, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ा, दर्शकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। खासतौर पर शाम के शो में सबसे अच्छी भीड़ दर्ज की गई, जिससे साफ है कि वर्ड ऑफ माउथ का असर आने वाले दिनों में दिख सकता है।

कहानी में फिर दिखी शिवानी शिवाजी रॉय की ताकत

‘मर्दानी 3’ की कहानी एक बार फिर आईपीएस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के इर्द-गिर्द घूमती है। इस बार वो एक संगठित बाल तस्करी गिरोह के खिलाफ जंग छेड़ती नजर आती हैं। फिल्म में खलनायिका के रूप में मल्लिका प्रसाद का किरदार कहानी को और भी सशक्त बनाता है। सामाजिक सच्चाई को सामने लाती ये कहानी दर्शकों को झकझोरने का काम करती है।

फिल्म का निर्देशन अभिराज मिनावाला ने किया है, जबकि इसे आदित्य चोपड़ा ने यश राज फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। रानी मुखर्जी के साथ जानकी बोड़ीवाला भी अहम भूमिका में नजर आती हैं।

'बॉर्डर 2' से सीधी टक्कर

जहां ‘मर्दानी 3’ ने नई शुरुआत की, वहीं सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। आठ दिनों में फिल्म का कलेक्शन 235 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच चुका है। हालांकि, आठवें दिन इसकी कमाई में हल्की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन फिर भी फिल्म बड़े स्तर पर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल रही है। फिल्म ने आठवें दिन सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक करीब 11 करोड़ की कमाई की है।

आगे क्या उम्मीदें?

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक अपराध जैसे गंभीर मुद्दे पर बनी ‘मर्दानी 3’ का सफर वीकेंड पर निर्भर करेगा। अगर दर्शकों का समर्थन इसी तरह मिलता रहा, तो आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिल सकता है। बॉर्डर 2 के दबदबे के बावजूद, रानी मुखर्जी की यह फिल्म अपनी अलग पहचान बनाने में जुटी है।

ये भी पढ़ें

Mardaani 3 Review: नाखून चबाने पर मजबूर करेंगे सस्पेंस-थ्रिल से भरे मोड़, पैसा वसूल है रानी की ‘मर्दानी 3’ लेकिन यहां हुई हल्की चूक
बॉलीवुड
Mardaani 3 Movie Review

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Jan 2026 08:09 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Box office: ‘बॉर्डर 2’ की आंधी में भी डटी रही ‘मर्दानी 3’, पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर की ठीक-ठाक ओपनिंग
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘हिंदू लड़की सुरक्षित नहीं है,’ ‘द केरल स्टोरी 2’ के टीजर को देख समर्थन में उतरा संत–समाज

THE KERLA STORY 2
बॉलीवुड

युजवेंद्र चहल का मजेदार पोस्टर इंटरनेट पर छाया, फैंस बोले- ‘किस-किसको प्यार करूं 3’ में सीधा कास्ट कर लेना चाहिए

Yuzvendra Chahal Viral AI Poster
बॉलीवुड

6 दिन जेल की हवा खाने के बाद सलाखों से बाहर आएंगे डायरेक्टर KRK, ओशिवारा फायरिंग केस में मिली जमानत

KRK Update
बॉलीवुड

‘मेरे मां-बाप का 100 टुकड़ा किया, बच्ची से कलमा पढ़वाया’, सत्य घटना पर आधारित फिल्म ‘शतक’ का रूह कंपा देने वाला टीजर रिलीज

Shatak Teaser Out
बॉलीवुड

‘वो मेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा हैं’, अर्जुन कपूर को लेकर मलाइका अरोड़ा का बयान आया सामने

Malaika Arora-Arjun Kapoor Update
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.