बॉलीवुड

Alia Bhatt का टूटा ‘सब्र का बांध’, वायरल वीडियो होने पर Instagram पर लिखा लंबा नोट

आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लंबा नोट लिखा है। उन्होंने वीडियो शेयर करने वाले लोगों से पोस्ट डिलीट करने की अपील भी की है। आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है?

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 26, 2025

Alia Bhatt got angry
आलिया भट्ट का फूटा गुस्सा (फोटो सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Alia Bhatt Got Angry: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट हाल ही में एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आलिया का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर कर अपनी बात रखी। इस नोट में उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कुछ अहम मुद्दों पर खुलकर बात की, जिसने उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है।

एक्ट्रेस ने वायरल वीडियो की कड़ी निंदा

आज मंगलवार को, आलिया भट्ट ने अपने नए बने घर के वायरल वीडियो की कड़ी निंदा करते हुए एक पोस्ट साझा किया। जिसमें उन्होंने कहा, “मैं समझती हूं कि मुंबई जैसे शहर में जगह की कमी है, कभी-कभी आपकी खिड़की से किसी और के घर का नजारा दिखता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी को निजी घरों की तस्वीरें लेने और उन्हें ऑनलाइन डालने का अधिकार मिल जाए। हमारे घर का एक वीडियो जो अभी निर्माणाधीन है, हमारी जानकारी या सहमति के बिना वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। यह निजता का स्पष्ट उल्लंघन और एक गंभीर सुरक्षा समस्या है। बिना अनुमति के किसी के निजी स्थान का वीडियो या तस्वीरें लेना कंटेंट नहीं है, यह एक उल्लंघन है। इसे कभी भी सामान्य नहीं माना जाना चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा, "जरा सोचिए, क्या आप अपने घर के अंदर के वीडियो को बिना आपकी जानकारी के सार्वजनिक रूप से शेयर होते देखना बर्दाश्त करेंगे? हममें से कोई भी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए, अगर आपको ऑनलाइन ऐसी कोई सामग्री दिखाई दे, तो कृपया उसे फॉरवर्ड या शेयर न करें और मीडिया के हमारे उन दोस्तों से भी, जिन्होंने ये तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि इन्हें तुरंत हटा दें। धन्यवाद।"

250 करोड़ रुपए का घर

बता दें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के मुंबई के पाली हिल स्थित नए बने सपनों के घर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में इस सेलिब्रिटी जोड़े के छह मंजिला बंगले का पूरा सामने का दृश्य दिखाया गया था, जिसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, यह संपत्ति, जो मूल रूप से रणबीर के दादा-दादी, राज कपूर और कृष्णा राज कपूर की थी, 1980 में रणबीर के माता-पिता, ऋषि कपूर और नीतू कपूर को विरासत में मिली थी। पिछले कुछ महीनों में, आलिया, रणबीर और उनकी बेटी राहा को उनके नए घर के निर्माण के दौरान अक्सर देखा गया है।

आलिया भट्ट

Published on:

26 Aug 2025 06:44 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Alia Bhatt का टूटा ‘सब्र का बांध’, वायरल वीडियो होने पर Instagram पर लिखा लंबा नोट

