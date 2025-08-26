Alia Bhatt का टूटा ‘सब्र का बांध’, वायरल वीडियो होने पर Instagram पर लिखा लंबा नोट

आज मंगलवार को, आलिया भट्ट ने अपने नए बने घर के वायरल वीडियो की कड़ी निंदा करते हुए एक पोस्ट साझा किया। जिसमें उन्होंने कहा, “मैं समझती हूं कि मुंबई जैसे शहर में जगह की कमी है, कभी-कभी आपकी खिड़की से किसी और के घर का नजारा दिखता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी को निजी घरों की तस्वीरें लेने और उन्हें ऑनलाइन डालने का अधिकार मिल जाए। हमारे घर का एक वीडियो जो अभी निर्माणाधीन है, हमारी जानकारी या सहमति के बिना वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। यह निजता का स्पष्ट उल्लंघन और एक गंभीर सुरक्षा समस्या है। बिना अनुमति के किसी के निजी स्थान का वीडियो या तस्वीरें लेना कंटेंट नहीं है, यह एक उल्लंघन है। इसे कभी भी सामान्य नहीं माना जाना चाहिए।”