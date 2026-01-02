निधन से पहले धर्मेंद्र ने शेयर किया था ‘इक्कीस’ को लेकर वीडियो, कही थी ये बड़ी बात

‘इक्कीस’ एक वॉर बायोपिक है, जो आर्मी ऑफिसर अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है। फिल्म में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं, जबकि सिमर भाटिया इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रही हैं। इसके अलावा फिल्म में जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और दीपक डोबरियाल भी अहम भूमिकाओं हैं। फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया और इसे दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। ‘इक्कीस’ 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।