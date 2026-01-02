2 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

निधन से पहले धर्मेंद्र ने शेयर किया था ‘इक्कीस’ को लेकर वीडियो, कही थी ये बड़ी बात

Dharmendra Last Video: सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र ‘इक्कीस’ के बारे में बेहद गर्व के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि बॉलीवुड के हीमैन ने ऐसा वीडियो में ऐसा क्या कहा?

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 02, 2026

Dharmendra Last Video

दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र का वीडियो। (फोटो सोर्स: @RahulGupta25376)

Dharmendra Last Video: 1 जनवरी को रिलीज हुई ‘इक्कीस’ ने ‘धुरंधर’ जैसी बड़ी फिल्म की मौजूदगी के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। बता दें कि धर्मेंद्र, अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया और जयदीप अहलावत द्वारा अभिनीत इस फिल्म ने रिलीज के ओपनिंग डे पर लगभग 7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। क्रिटिक्स के साथ-साथ दर्शकों से भी फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं।

यह फिल्म इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यह लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। नवंबर में उनके निधन के बाद भारतीय सिनेमा ने एक ऐसा सितारा खो दिया, जिसकी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी। धर्मेंद्र सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं थे, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन थे। इसका नजारा फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान देखने को मिला, जब उनका पोस्टर देखकर कई लोग भावुक हो उठे।

धर्मेंद्र का भावुक वीडियो, दर्शकों से की ‘इक्कीस’ देखने की अपील

अब धर्मेंद्र का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह फिल्म ‘इक्कीस’ के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वह फिल्म और उसकी कास्ट की तारीफ करते हुए दर्शकों से फिल्म देखने का अनुरोध करते हैं। धर्मेंद्र ने फिल्म को एक अच्छी फिल्म के साथ ही बेहद भावुक फिल्म बताते हुए निर्देशक श्रीराम राघवन की भी सराहना की। ‘इक्कीस’ से पहले धर्मेंद्र, श्रीराम राघवन के साथ ‘जॉनी गद्दार’ में भी काम कर चुके थे।

सनी देओल ने भी शेयर किया था BTS वीडियो

धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने भी कुछ दिनों पहले फिल्म ‘इक्कीस’ के सेट से एक बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) वीडियो शेयर किया था, जो फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिन का था। इस वीडियो में धर्मेंद्र कहते नजर आते हैं कि भारत और पाकिस्तान - दोनों देशों के लोगों को यह फिल्म देखनी चाहिए। उन्होंने भावुक होते हुए यह भी कहा, “मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए।”

'इक्कीस’ के बारे में

‘इक्कीस’ एक वॉर बायोपिक है, जो आर्मी ऑफिसर अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है। फिल्म में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं, जबकि सिमर भाटिया इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रही हैं। इसके अलावा फिल्म में जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और दीपक डोबरियाल भी अहम भूमिकाओं हैं। फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया और इसे दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। ‘इक्कीस’ 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / निधन से पहले धर्मेंद्र ने शेयर किया था 'इक्कीस' को लेकर वीडियो, कही थी ये बड़ी बात

