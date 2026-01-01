कृष का गाना सुनेगा, दिल न दिया, ले बेटा…, जानिए क्या है इस लड़के की हंसी के पीछे की दर्दनाक कहानी

Viral Dhoom Boy की दर्द भरी कहानी। (फोटो सोर्स: sarcasticnikku)
Viral Dhoom Boy: सोशल मीडिया पर इन दिनों ऋतिक रोशन की फिल्म 'कृष' का गाना खूब वायरल हो रहा है। इसके पीछे कोई किस्सा या कहानी नहीं, बल्कि झारखंड के जमशेदपुर का पिंटू है, जो इस गाने से रातोंरात वायरल सेंसेशन बन गया। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक छोटे से वीडियो ने इस लड़के को 'धूम' (Viral Dhoom Boy) नाम से पहचान दिला दी है।
पिंटू उर्फ धूम का पूरा नाम पिंटू प्रसाद है, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो ऋतिक रोशन की फिल्म कृष का गाना सुनाने के लिए सामने खड़े लोगों से जबरदस्त जोश के साथ पूछता है ‘कृष' का गाना सुनेगा… 'दिल ना दिया, ले बेटा!' आपको बता दें कि इस गाने को पिंटू बड़े ही अनोखे अंदाज में अपनी मासूमियत के साथ गा रहा है। उसके पास नहीं ही कोई मोबाइल है और न ही कोई सुविधा मगर उसके अनोखे अंदाज और भोलेपन और कॉन्फिडेंस ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया। देखते ही देखते धूम के इस वीडियो पर लाखों लोगों ने रील्स, मीम्स और शॉर्ट्स बनाकर पोस्ट कर दिए और पिंटू का वीडियो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर छा गया। आजकल अक्सर लोगों खासतौर पर GenZ ये बोलते हुए मिल जाते हैं कि, 'किरीश का गाना सुनेगा, दिल न दिया… ले बेटा!'
मगर आज हम आपको असल पिंटू की असल कहानी से रू-ब-रू करवाएंगे।
'दिल न दिया, ले बेटा...', आजकल सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते ही किरिस का गाना सुनेगा रील, मीम्स या शॉर्ट्स सामने आ जाते हैं। इसके वीडियोज में पिंटू उर्फ धूम हँसता, खिलखिलाता और मस्ती-मजाक करता दिखता है, लेकिन आप जानते हैं इस हंसी-मजाक के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है। पिंटू, जो जमशेदपुर, झारखण्ड का रहने वाला है। बचपन में ही उसकी मां बेटे और पति को छोड़कर भाग गई। कुछ समय बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर पिंटू को दोबारा मां क्या प्यार नहीं मिला क्योंकि सौतेली मां ने उसको अपनाने से इंकार कर दिया। कुछ समय बाद पिता भी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया और पिंटू अनाथ हो गया। इसके बाद तो सौतेली मां ने किनारा की कर लिया। कहने को इस दुनिया में पिंटू के एक चाचा-चाची हैं जो कभी कभार उसका हाल चाल पूछे लेते हैं।
पिंटू ने कभी जिंदगी से हार नहीं मानी। वो कूड़ा बीनता है और कभी किसी दुकान पर काम करता है और अपना गुजर-बसर करता है। मगर वो फिर भी खुश रहता है, उसको खुश रहना आता है, वो छोटी-छोटी खुशियों में खुश रहता है। भले ही उसको सुर-लय-ताल की समझ नहीं है, लेकिन उसकी आवाज में एक जिंदगी जीने का जज्बा है और यही उसकी पहचान बन गया है। वैसे तो उसने खुद अपनी उम्र 32 साल बताई है, लेकिन देखने पर वो काफी छोटा लगता है। उसके चेहरे में एक मासूमियत है जो उसे छोटा दिखाती है। लोग उसकी मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं।
लेकिन अब तक, पिंटू की तरह ही कई ऐसे लोग सोशल मीडिया पर रातोंरात वायरल हुए, उनपर रील्स, बनी, वीडियोज बने और फिर वो अचानक कहीं गुम हो गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रानू मंडल, जिसकी आवाज को सुनकर म्यूजिक कम्पोजर, एक्टर और सिंगर हिमेश रेशमिया ने उनसे एक गाना भी गवाया लेकिन उसके बाद वो फिर गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गईं। ऐसे ही जाने कितने टेलेंटेड लोग हैं जिनको कुछ वक़्त के लिए सोशल मीडिया की रौशनी मिली और फिर वही अंदेशा उनका साथी बन गया।
