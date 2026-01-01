कृष का गाना सुनेगा, दिल न दिया, ले बेटा…, जानिए क्या है इस लड़के की हंसी के पीछे की दर्दनाक कहानी

पिंटू उर्फ धूम का पूरा नाम पिंटू प्रसाद है, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो ऋतिक रोशन की फिल्म कृष का गाना सुनाने के लिए सामने खड़े लोगों से जबरदस्त जोश के साथ पूछता है ‘कृष' का गाना सुनेगा… 'दिल ना दिया, ले बेटा!' आपको बता दें कि इस गाने को पिंटू बड़े ही अनोखे अंदाज में अपनी मासूमियत के साथ गा रहा है। उसके पास नहीं ही कोई मोबाइल है और न ही कोई सुविधा मगर उसके अनोखे अंदाज और भोलेपन और कॉन्फिडेंस ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया। देखते ही देखते धूम के इस वीडियो पर लाखों लोगों ने रील्स, मीम्स और शॉर्ट्स बनाकर पोस्ट कर दिए और पिंटू का वीडियो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर छा गया। आजकल अक्सर लोगों खासतौर पर GenZ ये बोलते हुए मिल जाते हैं कि, 'किरीश का गाना सुनेगा, दिल न दिया… ले बेटा!'