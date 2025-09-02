जीनत अमान का 49 साल पुराना वो Bold Song, जिस पर बन रहीं है धड़ाधड़ Reels

Zeenat Aman Bold Song: फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां हर जॉनर की फिल्में बनती हैं, चाहे वो रोमांटिक हो या सस्पेंस थ्रिलर, क्राइम हो या कॉमेडी। ठीक वैसे ही इन फिल्मों में हर तरह के गाने भी होते हैं, जैसे रोमांटिक, बारिश के गाने, तीज त्यौहार के गाने, डांस नंबर्स हो या फिर सैड सांग्स। नए हो या पुराने गाने फिल्मों को हिट या फ्लॉप होने में इन गानों का बड़ा योगदान होता है। अब अगर पुराने गानों की बात करें तो पुराने गानों में जो सुकून और रूहानियत थी वो आजकल के शोर शराबे से लबरेज गानों में कहां? खैर, पुराने और नए गानों की बात न करके एक ऐसे गाने पर आते हैं, जो आज की जेनरेशन के दिलों-दिमाग पर छाया हुआ है।
1974 में एक फिल्म आई थी नाम था 'अजनबी'। फिल्म में जीनत अमान और राजेश खन्ना लीड रोल में थे। फिल्म का एक गाना था 'भीगी-भीगी रातों में…' जिसे राजेश खन्ना और जीनत पर बारिश में फिल्माया गया था। ये सॉन्ग उस दौर का काफी बोल्ड गाना था। इस गाने के लिए ये भी कहा जाता है कि इस गाने के चलते फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। गाने का फिल्मांकन काफी बोल्ड था। बारिश, राजेश खन्ना-जीनत अमान की कैमेस्ट्री और सेंसुअल डांस ने गाने में आग लगा दी थी।
आपको बता दें कि साल 2021 में इंडियाज बेस्ट डांसर (India's Best Dancer) में के जज नोरा फतेही और टैरेंस लुईस ने भी इस गाने पर डांस किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। और आज 4 साल बाद इंस्टाग्राम पर इस गाने पर बनी Reels की बाढ़ आ गई है।
जीनत अमान और राजेश खन्ना के 'Bheegi Bheegi Raaton Main…' गाने का क्रेज आज की जेनरेशन के सिर चढ़ कर बोल रहा है। इस गाने पर लोग धड़ाधड़ रील्स बना रहे हैं। आपको बता दें कि इस गाने पर अभी तक 1.5 मिलियन रील्स बन चुकी हैं। किसी रील में लड़कियां साड़ी पहन कर डांस कर रहीं है तो कहीं दो लड़के तो कहीं लड़का-लड़की भी इस गाने पर रील्स बना रहे हैं। इस गाने के बोल और संगीत इतना बेहतरीन है कि ये आज भी मानसून को तरोताजा कर देता है। और कपल्स के लिए तो बारिश का एंथम सॉन्ग बन चुका है।
1974 में आई फिल्म अजनबी का गाने 'भीगी-भीगी रातों में…' के वायरल होने का कारण ये है कि इसमें सेंसुअल इमोशंस हैं और रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए यूजर्स इस तरह के गानों से रिलेटे करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो इसका म्यूजिक सेंसुअल डांस स्टेप्स के लिए ही बना है। और आजकल कंटेंट क्रिएटर्स ऐसी ही गाने ढूंढते हैं ताकि वो अपने फॉलोवर्स के साथ कनेक्ट हो सकें और अपने इमोशंस व्यक्त कर सकें।
अगर आप इसका ओरिजिनल गाना देखें तो उसमें राजेश खन्ना और जीनत अमान के बोल्ड डांस स्टेप्स और बारिश का तड़का गाने को रिलेटेबल बना रहा है। इसके अलावा ये पुराने गाने GenZ और मिलेनियल्स को उस दौर से जोड़ रहे हैं।
शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित फिल्म 'अजनबी' के गाने 'भीगी-भीगी रातों में…' को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने आवाज दी है। वहीं इसको संगीतबद्ध आर.डी बर्मन ने किया है, जबकि इसके बोल आंनद बख्शी ने लिखे हैं। फिल्म में राजेश खन्ना और जीनत अमान के अलावा प्रेम चोपड़ा, योगिता बाली और असरानी ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं।