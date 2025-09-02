Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

जीनत अमान का 49 साल पुराना वो Bold Song, जिस पर बन रहीं है धड़ाधड़ Reels

'Bheegi Bheegi Raaton Main: साल 1974 में आई एक हिंदी फिल्म 'अजनबी' का गाना 'Bheegi Bheegi Raaton Main…' इन दिनों ट्रेंडिंग है और कंटेंट क्रिएटर्स का फेवरेट साउंडट्रैक बन गया है। लोग धड़ाधड़ इस ट्रेंडिंग गाने पर रील बना रहे हैं।

मुंबई

Rashi Sharma

Sep 02, 2025

Zeenat Aman Bold Song
जीनत अमान और राजेश खन्ना के बोल्ड सॉन्ग का सीन। (फोटो डिजाइन: पत्रिका)

Zeenat Aman Bold Song: फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां हर जॉनर की फिल्में बनती हैं, चाहे वो रोमांटिक हो या सस्पेंस थ्रिलर, क्राइम हो या कॉमेडी। ठीक वैसे ही इन फिल्मों में हर तरह के गाने भी होते हैं, जैसे रोमांटिक, बारिश के गाने, तीज त्यौहार के गाने, डांस नंबर्स हो या फिर सैड सांग्स। नए हो या पुराने गाने फिल्मों को हिट या फ्लॉप होने में इन गानों का बड़ा योगदान होता है। अब अगर पुराने गानों की बात करें तो पुराने गानों में जो सुकून और रूहानियत थी वो आजकल के शोर शराबे से लबरेज गानों में कहां? खैर, पुराने और नए गानों की बात न करके एक ऐसे गाने पर आते हैं, जो आज की जेनरेशन के दिलों-दिमाग पर छाया हुआ है।

कौन सा है वो गाना? (1974's Bold Song)

1974 की फिल्म अजनबी का पोस्टर। (फोटो सोर्स: imdb)

ये भी पढ़ें

‘Tadpaoge Tadpa Lo…’, 70 साल पहले का ये गाना कैसे बन गया आज के युवाओं का फेवरेट सॉन्ग
मनोरंजन
image

1974 में एक फिल्म आई थी नाम था 'अजनबी'। फिल्म में जीनत अमान और राजेश खन्ना लीड रोल में थे। फिल्म का एक गाना था 'भीगी-भीगी रातों में…' जिसे राजेश खन्ना और जीनत पर बारिश में फिल्माया गया था। ये सॉन्ग उस दौर का काफी बोल्ड गाना था। इस गाने के लिए ये भी कहा जाता है कि इस गाने के चलते फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। गाने का फिल्मांकन काफी बोल्ड था। बारिश, राजेश खन्ना-जीनत अमान की कैमेस्ट्री और सेंसुअल डांस ने गाने में आग लगा दी थी।

नोरा फतेही और कोरियोग्राफर टैरेंस लुईस का डांस (Nora Fatehi And Terence Lewis Romantic Dance)

इस गाने पर नोरा फतेही और कोरियोग्राफर टैरेंस लुईस के डांस की फोटोज। (फोटो सोर्स: SET India यूट्यूब चैनल)

आपको बता दें कि साल 2021 में इंडियाज बेस्ट डांसर (India's Best Dancer) में के जज नोरा फतेही और टैरेंस लुईस ने भी इस गाने पर डांस किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। और आज 4 साल बाद इंस्टाग्राम पर इस गाने पर बनी Reels की बाढ़ आ गई है।

आज भी एवरग्रीन है ये गाना (Zeenat Aman Bold Song)

राजेश खन्ना और जीनत अमान के इस गाने का एक सीन। (फोटो सोर्स: imdb)

जीनत अमान और राजेश खन्ना के 'Bheegi Bheegi Raaton Main…' गाने का क्रेज आज की जेनरेशन के सिर चढ़ कर बोल रहा है। इस गाने पर लोग धड़ाधड़ रील्स बना रहे हैं। आपको बता दें कि इस गाने पर अभी तक 1.5 मिलियन रील्स बन चुकी हैं। किसी रील में लड़कियां साड़ी पहन कर डांस कर रहीं है तो कहीं दो लड़के तो कहीं लड़का-लड़की भी इस गाने पर रील्स बना रहे हैं। इस गाने के बोल और संगीत इतना बेहतरीन है कि ये आज भी मानसून को तरोताजा कर देता है। और कपल्स के लिए तो बारिश का एंथम सॉन्ग बन चुका है।

आखिर क्या खास है 1974 के इस गाने में?

1974 में आई फिल्म अजनबी का गाने 'भीगी-भीगी रातों में…' के वायरल होने का कारण ये है कि इसमें सेंसुअल इमोशंस हैं और रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए यूजर्स इस तरह के गानों से रिलेटे करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो इसका म्यूजिक सेंसुअल डांस स्टेप्स के लिए ही बना है। और आजकल कंटेंट क्रिएटर्स ऐसी ही गाने ढूंढते हैं ताकि वो अपने फॉलोवर्स के साथ कनेक्ट हो सकें और अपने इमोशंस व्यक्त कर सकें।

अगर आप इसका ओरिजिनल गाना देखें तो उसमें राजेश खन्ना और जीनत अमान के बोल्ड डांस स्टेप्स और बारिश का तड़का गाने को रिलेटेबल बना रहा है। इसके अलावा ये पुराने गाने GenZ और मिलेनियल्स को उस दौर से जोड़ रहे हैं।

शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित फिल्म 'अजनबी' के गाने 'भीगी-भीगी रातों में…' को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने आवाज दी है। वहीं इसको संगीतबद्ध आर.डी बर्मन ने किया है, जबकि इसके बोल आंनद बख्शी ने लिखे हैं। फिल्म में राजेश खन्ना और जीनत अमान के अलावा प्रेम चोपड़ा, योगिता बाली और असरानी ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं।

ये भी पढ़ें

3 घंटा 17 मिनट की वो फिल्म जिसके पूरी होने के बाद डायरेक्टर को बेचना पड़ा 10 ट्रक कबाड़, देश के बंटवारे से है कनेक्शन
मनोरंजन
Mughal-E-Azam Movie Scene

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#bollywoodnews

Bollywood

Bollywood News

Published on:

02 Sept 2025 05:44 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जीनत अमान का 49 साल पुराना वो Bold Song, जिस पर बन रहीं है धड़ाधड़ Reels

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट