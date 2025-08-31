3 घंटा 17 मिनट की वो फिल्म जिसके पूरी होने के बाद डायरेक्टर को बेचना पड़ा 10 ट्रक कबाड़, देश के बंटवारे से है कनेक्शन

डायरेक्टर के. आसिफ ने अपने करियर में दो ही फिल्में बनाई थीं, जिनमें ‘फूल’ और ‘मुगल-ए-आजम’ शामिल हैं। साल 1960 में आयी फिल्म 'Mughal-E-Azam' के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया दिया था। रिपोर्ट्स की मानें तो जिस दौर में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिल्म पर 5 से 10 लाख लगाने में भी सोचते थे उस वक्त के. आसिफ ने अपनी इस फिल्म में 1.5 करोड़ खर्च कर दिए थे। उन्होंने फिल्म को इतना भव्य और वास्तविक बनाया था कि आज भी लोग इस फिल्म को भूल नहीं पाए हैं। इस फिल्म ने अपनी भव्यता और कहानी के चलते इतिहास रच दिया था। फिल्म में मधुबाला और दिलीप कुमार ने सलीम और अनारकली का किरदार निभाया था। कहते हैं कि फिल्म पूरी होने के बाद करीब 10 ट्रक भरकर कबाड़ बेचा गया था।