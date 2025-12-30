रेखा ने अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य की तस्वीर को चूमा, लुटाया प्यार, वीडियो आया सामने

दरअसल, फिल्म के लीड एक्टर अगस्त्य नंदा (जो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के नाती हैं) के प्रति रेखा का अपनापन कैमरों में साफ दिखाई दे रहा था। रेड कार्पेट पर एक बेहद इमोशनल मोमेंट्स तब कैद हुआ जब रेखा ने पहले फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के पोस्टर के सामने हाथ जोड़े और श्रद्धा जाहिर किया। इस दौरान वो अगस्त्य की तस्वीर की ओर बढ़ीं। उन्होंने धीरे से पोस्टर पर अगस्त्य के चेहरे को छुआ और फिर आशीर्वाद के रूप में एक फ्लाइंग Kiss दी। रेखा का ये छोटा-सा इशारा देखते-ही-देखते सोशल मीडिया पर दिल जीतने वाला मोमेंट्स बन गया और लोग उनके प्यार लुटाने के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।