बॉलीवुड

रेखा ने अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य की तस्वीर को चूमा, लुटाया प्यार, वीडियो आया सामने

Rekha Kisses Amitabh Bachchan Grandson Agastya Photo: रेखा और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य के बीच का ये खास पल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आ गया है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रेखा ने छोटे अगस्त्य की तस्वीर को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूमा, जो वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 30, 2025

Rekha kisses Amitabh Bachchan grandson Agastya photo

Rekha kisses Amitabh Bachchan grandson Agastya photo ( सोर्स: X)

Rekha Kisses Amitabh Bachchan Grandson Agastya Photo: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र के निधन से पूरा देओल परिवार टूट गया है। खुद को संभालने में सनी देओल और बॉबी देओल लगे हुए हैं। वो मीडिया के सामने आकर बात कर रहे हैं। वहीं, अब नया साल शुरू होने वाला है। ऐसे में उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' आने वाली है, जिसका सोमवार शाम मुंबई में श्रीराम राघवन की वॉर ड्रामा 'इक्कीस' के प्रीमियर के दौरान रेड कार्पेट पर स्टार्स का जमावड़ा लगा और इस मौके पर बॉलीवुड की कई हस्तियां मौजूद थीं, लेकिन सबकी निगाहें वेटरन एक्ट्रेस रेखा पर टिक गईं, जो अपनी गोल्डन साड़ी में हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

रेखा और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य के बीच का ये खास पल

दरअसल, फिल्म के लीड एक्टर अगस्त्य नंदा (जो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के नाती हैं) के प्रति रेखा का अपनापन कैमरों में साफ दिखाई दे रहा था। रेड कार्पेट पर एक बेहद इमोशनल मोमेंट्स तब कैद हुआ जब रेखा ने पहले फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के पोस्टर के सामने हाथ जोड़े और श्रद्धा जाहिर किया। इस दौरान वो अगस्त्य की तस्वीर की ओर बढ़ीं। उन्होंने धीरे से पोस्टर पर अगस्त्य के चेहरे को छुआ और फिर आशीर्वाद के रूप में एक फ्लाइंग Kiss दी। रेखा का ये छोटा-सा इशारा देखते-ही-देखते सोशल मीडिया पर दिल जीतने वाला मोमेंट्स बन गया और लोग उनके प्यार लुटाने के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

बता दें, फिल्म 'इक्कीस' परमवीर चक्र से सम्मानित सबसे कम उम्र के योद्धा, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के साहस, बलिदान और जीवन की कहानी पर बेस्ड एक बायोपिक है। जिसमें अगस्त्य नंदा इस फिल्म में इसी युद्ध नायक की रोल निभा रहे हैं। ये फिल्म दिवंगत धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म भी है, जिसमें उन्होंने अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाया है। साथ ही, फिल्म में जयदीप अहलावत, सुहासिनी मुले, सिकंदर खेर और राहुल देव भी मेन रोल में नजर आएंगे।

फिल्म 'इक्कीस' पहले क्रिसमस पर आने वाली थी

फिल्म 'इक्कीस' पहले क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' की रिकॉर्ड तोड़ सफलता को देखते हुए इसकी रिलीज को नए साल तक टाल दिया गया। इस पर निर्माता दिनेश विजान ने कहा कि 'इक्कीस' को थिएटरो में अपनी पूरी जगह और समय चाहिए था। अब ये फिल्म 1 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी।

इससे पहले, अमिताभ बच्चन भी एक स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म देख चुके हैं और उन्होंने अपने ब्लॉग में पोते अगस्त्य के प्रदर्शन को देखकर उमड़ी इमोशनल को शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे अगस्त्य को पहली बार गोद में लेने से लेकर उसके एक्टर बनने तक की यादें उनके मन में ताजा हो गईं। बिग बी ने एक्सेप्ट किया कि जब भी अगस्त्य स्क्रीन पर आते हैं, वो अपनी नजरें हटा नहीं पाते।

Entertainment

Published on:

30 Dec 2025 11:58 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रेखा ने अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य की तस्वीर को चूमा, लुटाया प्यार, वीडियो आया सामने

