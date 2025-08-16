‘हमने गुपचुप शादी की.. उन्होंने सिंदूर भरा…’राजेश खन्ना संग रिश्ते को लेकर इस एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

Anita Advani Rajesh Khanna Marriage: बॉलीवुड के फेमस स्टार रहे राजेश खन्ना की लव लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया के अलावा अंजू महेंद्रू के साथ भी नाम जुड़ते आया है। अब इस लिस्ट में एक और एक्ट्रेस का नाम सामने आया है और वो है अनीता आडवाणी का। जी हां! कम ही लोग जानते हैं कि राजेश खन्ना का एक्ट्रेस अनीता आडवाणी के साथ लंबे समय तक अफेयर रहा था और जब उनकी डिंपल कपाड़िया से शादी टूटी तो राजेश खन्ना अनीता के पास आकर रहे थे। अब एक्ट्रेस ने दावा किया है कि राजेश खन्ना ने उनसे शादी भी की थी और उन्होंने उनकी मांग भी भरी थी।
अनीता आडवाणी ने ‘मेरी सहेली’ मैगजीन को इंटरव्यू दिया। इस दौरान अनीता ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, “हमने गुपचुप शादी की थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी इन बातों पर खुलकर बात नहीं करता। सब कहते हैं, ‘हम दोस्त हैं’ या ‘हम रिलेशनशिप में हैं’ या फिर कुछ और कहते हैं। लेकिन मीडिया में पहले ही खबर आ चुकी थी कि वो और मैं साथ में हैं, इसलिए हम दोनों में से किसी ने भी इस खबर को सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने लाने की कोशिश नहीं की।"
अनीता आडवाणी ने आगे कहा, “हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर था। मैंने एक सोने का और काले मोतियों वाला मंगलसूत्र बनवाया हुआ था, उन्होंने मुझे वो पहनाया। फिर उन्होंने सिंदूर लगाया और वह बोले कि आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। बस यूं ही एक रात हमारी शादी हो गई।”
अनीता आडवाणी ने आगे ये भी बताया कि राजेश खन्ना के साथ उनका रिश्ता डिंपल कपाड़िया से मिलने से काफी पहले शुरू हो गया था। वह डिंपल कपाड़िया से पहले उनकी जिंदगी में आई थी, लेकिन उस समय दोनों की शादी नहीं हुई क्योंकि वह बहुत छोटी थी और फिर वह जयपुर वापस आ गई।” अनीता ने राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार में शामिल न होने का दर्द भी बयां किया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें राजेश खन्ना के चौथे में शामिल होने से रोक दिया गया था।
अनीता आडवाणी ने ये भी कहा कि मुझे अंदर आने से रोका गया था और गेट पर बाउंसर तैनात थे, ये बात मुझे अपने दोस्तों से पता चली थी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं जाने वाली हूं, तो उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके बाद मेरे कुछ कर्मचारियों और करीबी दोस्तों ने मुझे जाने के लिए कहा और बोले कि मैं एक कैमरा लेकर जाऊं और उनकी हरकत रिकॉर्ड करूं पर मैंने ऐसा नहीं किया। इतने पवित्र दिन पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? इसलिए मैं नहीं गई। मैंने एक मंदिर में अकेले ही उनके लिए चौथा रखा था।" अनीता के इस दावे ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इसका सच क्या है।