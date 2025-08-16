‘हमने गुपचुप शादी की.. उन्होंने सिंदूर भरा…’राजेश खन्ना संग रिश्ते को लेकर इस एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

अनीता आडवाणी ने ये भी कहा कि मुझे अंदर आने से रोका गया था और गेट पर बाउंसर तैनात थे, ये बात मुझे अपने दोस्तों से पता चली थी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं जाने वाली हूं, तो उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके बाद मेरे कुछ कर्मचारियों और करीबी दोस्तों ने मुझे जाने के लिए कहा और बोले कि मैं एक कैमरा लेकर जाऊं और उनकी हरकत रिकॉर्ड करूं पर मैंने ऐसा नहीं किया। इतने पवित्र दिन पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? इसलिए मैं नहीं गई। मैंने एक मंदिर में अकेले ही उनके लिए चौथा रखा था।" अनीता के इस दावे ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इसका सच क्या है।