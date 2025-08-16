अरबाज से तलाक, अर्जुन से ब्रेकअप! Malaika Arora दूसरी शादी करने को हैं तैयार, बोलीं- मैं रोमांटिक हूं…

मलाइका अरोड़ा ने पिंकविला को एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने इस दौरान अपनी लव लाइफ को लेकर और अपने अतीत को लेकर खुलकर बात की है। मलाइका अरोड़ा से जब उनकी शादी और तलाक पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, “मैं अपनी शादी को हमेशा प्यार करूंगी, लेकिन जब मैंने तलाक का फैसला किया तो हर किसी ने मुझपर उंगलियां उठाई। लेकिन आज मैं हैप्पी प्लेस मे हूं। जब मैंने अलग होने का फैसला किया, तो मुझे ही मतलबी कहा गया और कहा गया कि मैं कैसे खुद को पहले रख सकती हूं, लेकिन मैंने पहले अपने बारे में सोचा और फिर तलाक लिया। आज मैं कह सकती हूं कि मैं पहले से ज्यादा खुश हूं।”