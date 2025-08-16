अरबाज से तलाक, अर्जुन से ब्रेकअप! Malaika Arora दूसरी शादी करने को हैं तैयार, बोलीं- मैं रोमांटिक हूं…

Malaika Arora Reaction On Marriage: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस जिनकी हम बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि मलाइका अरोड़ा हैं। जी हां! मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अरबाज खान से तलाक और अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद शादी करने को तैयार है। ये उन्होंने खुद हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है। साथ ही उन्होंने शादी और उम्र को लेकर भी लड़कियों को एक खास सलाह दी हैं।
मलाइका अरोड़ा ने पिंकविला को एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने इस दौरान अपनी लव लाइफ को लेकर और अपने अतीत को लेकर खुलकर बात की है। मलाइका अरोड़ा से जब उनकी शादी और तलाक पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, “मैं अपनी शादी को हमेशा प्यार करूंगी, लेकिन जब मैंने तलाक का फैसला किया तो हर किसी ने मुझपर उंगलियां उठाई। लेकिन आज मैं हैप्पी प्लेस मे हूं। जब मैंने अलग होने का फैसला किया, तो मुझे ही मतलबी कहा गया और कहा गया कि मैं कैसे खुद को पहले रख सकती हूं, लेकिन मैंने पहले अपने बारे में सोचा और फिर तलाक लिया। आज मैं कह सकती हूं कि मैं पहले से ज्यादा खुश हूं।”
मलाइका अरोड़ा से आगे पूछा गया कि अगर उन्हें आज की लड़कियों को कोई सलाह देनी हो तो वह क्यो होगी? एक्ट्रेस ने कहा, "जल्दी शादी मत करो। पहले खुद को समझो और कुछ करो। अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। जब सारी चीजें समझ आ जाएं, तब शादी का फैसला करो।” आगे मलाइका से पूछा गया कि क्या वह दोबारा शादी को लेकर तैयाह हैं, तो उन्होंने कहा हां, मैं एक बार फिर शादी को लेकर तैयार हूं।”
मलाइका ने आगे कहा कि मैं काफी रोमांटिक हूं और नेवर से नेवर। अब मलाइका ने अर्जुन कपूर संग ब्रेकअप के बाद ये साफ कर दिया है कि वह दूसरी शादी करने को तैयार है। वहीं, मलाइका और अर्जुन के फैंस के दिल इस खबर से टूट सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग है जो चाहते थे कि दोनों एक बार फिर साथ आ जाएं और वह अक्सर कपल के पोस्ट पर कमेंट भी करते आए हैं।