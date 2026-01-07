नहीं थे दोनों हाथ… ‘MasterChef India 9’ के ऑडिशन में शख्स ने लूटी महफिल, जज के मुंह में आया पानी!

ऑडिशन के दौरान रतना ने जजों को अपने हाथ के बने नूडल्स स्वाद लेने को कहा, जिसके बाद तकनीक और प्रेजेंटेशन, हर पैमाने पर वे खरे उतरे। उनकी मेहनत और अटूट आत्मविश्वास का ही नतीजा था कि उन्हें मास्टरशेफ का 'एप्रन' मिला, जिसे पाकर वो काफी इमोशनल नजर आए। बता दें, सोशल मीडिया पर रतना की इस सक्सेस के बाद लोग 'मानवीय जज्बे की जीत' बता रहे हैं और रतना तमांग आज उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं जो छोटी-छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं। उनकी ये कहानी साबित करती है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं।