नहीं थे दोनों हाथ… ‘MasterChef India 9’ के ऑडिशन में शख्स ने लूटी महफिल, जज के मुंह में आया पानी!

मास्टर शेफ इंडिया सीजन 9 (सोर्स: X)
MasterChef India Season 9 Audition: जुनून अगर सच्चा हो, तो शरीर की कोई भी अक्षमता कामयाबी के रास्ते का कांटा नहीं बन सकती। इस बात को सच कर दिखाया है सोनी टीवी के फेमस कुकिंग रियलिटी शो 'मास्टरशेफ इंडिया सीजन 9' (MasterChef India 9) के एक कंटेस्टेंट ने। बता दें, ऑडिशन राउंड के दौरान का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खुब वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग न केवल रतना तमांग के हुनर के दिवाने हो गए हैं, बल्कि उनके हौसले को सलाम भी कर रहे हैं।
नेपाल की राजधानी काठमांडू से आए रतना तमांग की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। रतना के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन जब वे किचन में उतरते हैं, तो उनकी रफ्तार देख अच्छे-अच्छे शेफ्स दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बता दें, रतना अपने दाहिने हाथ के पास लगे एक विशेष 'हुक' वाले उपकरण की मदद से सब्जियों को बारीक काटते हैं, नूडल्स को टॉस करते हैं और कमाल की प्लेटिंग और सर्विंग करते हैं।
इसके बाद रतना ने जजों के सामने अपनी जिंदगी का वो दर्दनाक किस्सा शेयर किया जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी थी। उन्होंने बताया कि साल 2015 में उन्हें बिजली का एक बहुत तेज झटका लगा था। उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उनके दोनों हाथ काटने पड़े। इसके बाद रतना ने भरे गले से कहा, "हादसे के बाद मेरे सामने सिर्फ तीन रास्ते थे। पहला ये कि मैं अपनी जान दे दूं, दूसरा कि मैं लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगूं और तीसरा ये कि मैं अपने कुकिंग के शौक को अपनी ताकत बनाऊं, तो मैने अपना तीसरा रास्ता चुना।"
ऑडिशन के दौरान रतना ने जजों को अपने हाथ के बने नूडल्स स्वाद लेने को कहा, जिसके बाद तकनीक और प्रेजेंटेशन, हर पैमाने पर वे खरे उतरे। उनकी मेहनत और अटूट आत्मविश्वास का ही नतीजा था कि उन्हें मास्टरशेफ का 'एप्रन' मिला, जिसे पाकर वो काफी इमोशनल नजर आए। बता दें, सोशल मीडिया पर रतना की इस सक्सेस के बाद लोग 'मानवीय जज्बे की जीत' बता रहे हैं और रतना तमांग आज उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं जो छोटी-छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं। उनकी ये कहानी साबित करती है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं।
