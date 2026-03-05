दोनों गे हैं?…सैफ के लाडले के पीछे हाथ धोकर पड़े ओरी, अनसीन वीडियो से उठे रिश्ते पर सवाल

ओरी ने वीडियो पर कैप्शन लिखा, अभी भी देर नहीं हुई है...'ओरी' बोल दो। दरअसल, ये पूरा मामला कुछ हफ्ते पहले दिए गए एक इंटरव्यू से जुड़ा है। ओरी ने सार्वजनिक रूप से इब्राहिम की मां और दिग्गज अभिनेत्री अमृता सिंह पर भावनात्मक आघात पहुंचाने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि जब तक उन्हें माफी नहीं मिलती, तब तक सुलह की गुंजाइश कम है। इस बयान के बाद से ही इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है।