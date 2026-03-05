5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

दोनों गे हैं?…सैफ के लाडले के पीछे हाथ धोकर पड़े ओरी, अनसीन वीडियो से उठे रिश्ते पर सवाल

Orry Ibrahim Ali Khan Unseen Video: सोशल मीडिया पर अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले ओरी ने हाल ही में इब्राहिम अली खान के साथ एक वीडियो शेयर किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 05, 2026

Orry Ibrahim Ali Khan Unseen Video

Orry Ibrahim Ali Khan Unseen Video (सोर्स- एक्स)

Orry Ibrahim Ali Khan Unseen Video: सोशल मीडिया सेंसेशन ओरहान अवत्रामणि उर्फ ओरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह बना है उनका एक क्रिप्टिक वीडियो, जिसमें वो अभिनेता इब्राहिम अली खान के साथ नजर आए। खास बात ये रही कि वीडियो इब्राहिम के जन्मदिन पर साझा किया गया और उसके साथ लिखा गया एक ऐसा कैप्शन जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

इब्राहिम के साथ ओरी ने शेयर किया वीडियो (Orry Ibrahim Ali Khan Unseen Video)

वीडियो में दोनों साथ खड़े दिखाई देते हैं। क्लिप छोटी है, लेकिन ओरी के माथे पर दिखा एक निशान और उनका इशारों भरा मैसेज चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने इशारों-इशारों में ओरी कहने की बात लिखी, जिसे कई यूजर्स ने सॉरी से जोड़कर देखा। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे माफी की मांग या तंज- दोनों ही रूपों में समझा।

एक यूजर ने लिखा- अब समझ में आ रहा है पूरा मामला। वहीं एक और यूजर ने लिखा- तुम ठीक हो ना ओरी। वहीं एक और यूजर ने तो सीधा ही पूछ लिया कि दोनों दोस्त ही हैं या फिर गे हैं... दरअसल जो वीडियो ओरी ने शेयर किया है उसमें उनके पीछे इब्राहिम बिना कपड़ों के दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ओरी के चेहरे पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं।

अभी भी देर नहीं हुई 'ओरी' बोल दो...

ओरी ने वीडियो पर कैप्शन लिखा, अभी भी देर नहीं हुई है...'ओरी' बोल दो। दरअसल, ये पूरा मामला कुछ हफ्ते पहले दिए गए एक इंटरव्यू से जुड़ा है। ओरी ने सार्वजनिक रूप से इब्राहिम की मां और दिग्गज अभिनेत्री अमृता सिंह पर भावनात्मक आघात पहुंचाने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि जब तक उन्हें माफी नहीं मिलती, तब तक सुलह की गुंजाइश कम है। इस बयान के बाद से ही इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है।

ओरी ने सारा को किया अनफॉलो

इतना ही नहीं, ओरी ने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने सारा अली खान को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है, जबकि इब्राहिम को वो काफी समय से फॉलो नहीं कर रहे। उनका दावा है कि पुरानी दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही। अंदरखाने खबरें ये भी बताती हैं कि परिवार को बच्चों की दोस्तियों और उनसे जुड़ी चर्चाओं को लेकर एतराज था, जिसने दूरियां बढ़ा दीं।

इस विवाद में एक और नाम जुड़ा- पलक तिवारी। पिछले साल वायरल हुई एक चैट के स्क्रीनशॉट में कथित तौर पर पलक और ओरी के बीच बातचीत सामने आई थी। इसमें माफी को लेकर दोनों के अलग-अलग रुख दिखाई दिए। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसने खूब सुर्खियां बटोरीं।

इब्राहिम पर की थी तीखी टिप्पणी

ओरी ने एक पॉडकास्ट में इब्राहिम को लेकर तीखी टिप्पणी भी की थी, जिससे मामला और गरमाया। उन्होंने यह भी बताया कि कभी वह पटौदी पैलेस में छुट्टियां मनाने गए थे और उसी दौरान दोस्ती की शुरुआत हुई थी। पर अब हालात बदल चुके हैं।

दिलचस्प बात ये है कि सारा, इब्राहिम, पलक तिवारी या फिर अमृता सिंह, किसी से किसी ने भी अब तक इन आरोपों पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में यह विवाद केवल सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों के सहारे ही आगे बढ़ रहा है।

ये भी पढ़ें

52 की उर्मिला मातोंडकर संग अफेयर का 30 साल बाद खुला राज, राम गोपाल वर्मा ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
Ram Gopal Varma Breaks Silence On Affair With Urmila Matondkar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Mar 2026 05:38 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दोनों गे हैं?…सैफ के लाडले के पीछे हाथ धोकर पड़े ओरी, अनसीन वीडियो से उठे रिश्ते पर सवाल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धन्यवाद ट्रंप…भारत आईं ईरानी अभिनेत्री मंदाना करीमी ने खामेनेई की मौत का मनाया जश्न, बोलीं- सालों से हम कैद में…

Mandana Karimi Thanks Donald Trump After Khamenei Death
बॉलीवुड

मैं आकृषित हुआ…नीलम कोठारी संग अफेयर पर सालों बाद गोविंदा ने खोला राज, बोले- हम धमाल करते थे

Govinda On Love Affair With Neelam Kothari
बॉलीवुड

टॉक्सिक नहीं ‘धुरंधर 2’ से लोहा लेगी साउथ की ये बड़ी फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह से होगी टक्कर

Ustaad Bhagat Singh Clash With Dhurandhar 2
बॉलीवुड

बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ…प्रियंका चोपड़ा की इस बेडरूम आदत से परेशान हुए निक जोनस, कहा- डरावने सपने जैसा…

Nick Jonas On Priyanka Chopra Bedroom Habit
बॉलीवुड

मैं बुर्ज खलीफा के पास था… दुबई में फंसा ये फेमस एक्टर, पोस्ट में बताई अपनी हालत

Iran Israel War Actor Rohan Gandotra Stuck In Dubai said mera hotel burj khalifa ke pass hai
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.