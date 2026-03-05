मैं आकृषित हुआ…नीलम कोठारी संग अफेयर पर सालों बाद गोविंदा ने खोला राज, बोले- हम धमाल करते थे

Govinda On Love Affair With Neelam Kothari: 80 और 90 के दशक का बॉलीवुड कई सुपरहिट जोड़ियों का गवाह रहा है। उन्हीं में से एक थी गोविंदा और नीलम कोठारी की जोड़ी, जिसने पर्दे पर अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब सालों बाद गोविंदा ने नीलम के साथ अपने रिश्ते और उस दौर की चर्चाओं पर खुलकर बात की है।