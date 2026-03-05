5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मैं आकृषित हुआ…नीलम कोठारी संग अफेयर पर सालों बाद गोविंदा ने खोला राज, बोले- हम धमाल करते थे

Govinda On Love Affair With Neelam Kothari: 80 और 90 के दशक का बॉलीवुड कई सुपरहिट जोड़ियों का गवाह रहा है। उन्हीं में से एक थी गोविंदा और नीलम कोठारी की जोड़ी, जिसने पर्दे पर अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब सालों बाद गोविंदा ने नीलम के साथ अपने रिश्ते और [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 05, 2026

Govinda On Love Affair With Neelam Kothari

Govinda On Love Affair With Neelam Kothari (सोर्स- एक्स)

Govinda On Love Affair With Neelam Kothari: 80 और 90 के दशक का बॉलीवुड कई सुपरहिट जोड़ियों का गवाह रहा है। उन्हीं में से एक थी गोविंदा और नीलम कोठारी की जोड़ी, जिसने पर्दे पर अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब सालों बाद गोविंदा ने नीलम के साथ अपने रिश्ते और उस दौर की चर्चाओं पर खुलकर बात की है।

हाल ही में सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू में गोविंदा ने स्वीकार किया कि वो नीलम की ओर खासा आकर्षित थे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहली बार नीलम को देखा, तो उन्हें लगा जैसे कोई गुड़िया सामने खड़ी हो। उनके मुताबिक, नीलम का व्यक्तित्व और अंदाज बाकी अभिनेत्रियों से अलग था, जिसने उन्हें प्रभावित किया।

पहले से ही शुरू हुआ था आकर्षण (Govinda On Love Affair With Neelam Kothari)

गोविंदा ने ये भी बताया कि नीलम के साथ काम करने से पहले ही वो उनकी फिल्मों के फैन थे। वो पर्दे पर उन्हें देखकर खुश होते और उनकी मौजूदगी से प्रभावित रहते थे। किस्मत का खेल देखिए कि बाद में दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और उनकी जोड़ी सुपरहिट बन गई।

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उस दौर में जब भी वो दोनों साथ नजर आते, लोगों के बीच अलग ही उत्साह देखने को मिलता था। सेट पर और इंडस्ट्री में उनकी नजदीकियों को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगी थीं।

क्या सच में था रिश्ता? (Govinda On Love Affair With Neelam Kothari)

गोविंदा ने सीधे तौर पर किसी आधिकारिक रिश्ते की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन यह जरूर माना कि दोनों के बीच गहरा लगाव और सम्मान था। उन्होंने कहा कि उस समय फिल्म इंडस्ट्री में रिश्तों को लेकर खुलापन आज जैसा नहीं था।

उनके मुताबिक, उस दौर में रोमांस ज्यादा दिखावे का नहीं बल्कि नजरों और इशारों का होता था। अगर दो कलाकारों की केमिस्ट्री मजबूत होती, तो अफवाहें अपने आप उड़ने लगती थीं। गोविंदा ने संकेत दिया कि उनके और नीलम के बारे में फैली चर्चाएं भी इसी वजह से थीं।

हिट फिल्मों की लंबी लिस्ट (Govinda On Love Affair With Neelam Kothari)

गोविंदा और नीलम ने साथ मिलकर कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 'लव 86' और 'इल्जाम' जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा 'खुदगर्ज' और 'सिंदूर' में भी दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया।

साल 1989 में आई फिल्मों जैसे 'फर्ज की जंग', 'बिल्लू बादशाह', 'ताकतवर' और 'घराना' ने इस जोड़ी की लोकप्रियता को और मजबूत कर दिया। इन फिल्मों के गाने और डांस नंबर आज भी याद किए जाते हैं।

अब कहां हैं दोनों सितारे?

जहां गोविंदा की आखिरी फिल्म 'रंगीला राजा' थी, उसके बाद से वे फिल्मों में कम ही नजर आए हैं। दूसरी ओर, नीलम ने हाल के वर्षों में ओटीटी की दुनिया में वापसी की। वे रियलिटी शो 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड' के तीसरे सीजन में दिखाई दीं, जिससे उनकी नई पीढ़ी के दर्शकों के बीच भी पहचान बनी।

गोविंदा के इस ताजा बयान ने एक बार फिर 90 के दशक की यादें ताजा कर दी हैं। उनकी और नीलम की जोड़ी भले ही अब बड़े पर्दे पर साथ नजर न आए, लेकिन उस दौर की केमिस्ट्री आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है।

ये भी पढ़ें

मैं भारत में सुरक्षित हूं…बॉलीवुड अभिनेत्री ने मंदाना करीमी को दिया करारा जवाब, बोलीं- ईरान जाऊंगी तो मारी जाऊंगी…
बॉलीवुड
Elnaaz Norouzi On India Iran Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Mar 2026 04:41 pm

Published on:

05 Mar 2026 04:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मैं आकृषित हुआ…नीलम कोठारी संग अफेयर पर सालों बाद गोविंदा ने खोला राज, बोले- हम धमाल करते थे

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

टॉक्सिक नहीं ‘धुरंधर 2’ से लोहा लेगी साउथ की ये बड़ी फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह से होगी टक्कर

Ustaad Bhagat Singh Clash With Dhurandhar 2
बॉलीवुड

बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ…प्रियंका चोपड़ा की इस बेडरूम आदत से परेशान हुए निक जोनस, कहा- डरावने सपने जैसा…

Nick Jonas On Priyanka Chopra Bedroom Habit
बॉलीवुड

मैं बुर्ज खलीफा के पास था… दुबई में फंसा ये फेमस एक्टर, पोस्ट में बताई अपनी हालत

Iran Israel War Actor Rohan Gandotra Stuck In Dubai said mera hotel burj khalifa ke pass hai
बॉलीवुड

रश्मिका मंदाना पर पड़ी बुरी नजर तो भड़क उठे विजय, दिखाया ‘कबीर सिंह’ वाला गुस्सा, वीडियो वायरल

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
बॉलीवुड

मैं भारत में सुरक्षित हूं…बॉलीवुड अभिनेत्री ने मंदाना करीमी को दिया करारा जवाब, बोलीं- ईरान जाऊंगी तो मारी जाऊंगी…

Elnaaz Norouzi On India Iran Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.