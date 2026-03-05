मैं आकृषित हुआ…नीलम कोठारी संग अफेयर पर सालों बाद गोविंदा ने खोला राज, बोले- हम धमाल करते थे

Govinda On Love Affair With Neelam Kothari (सोर्स- एक्स)
Govinda On Love Affair With Neelam Kothari: 80 और 90 के दशक का बॉलीवुड कई सुपरहिट जोड़ियों का गवाह रहा है। उन्हीं में से एक थी गोविंदा और नीलम कोठारी की जोड़ी, जिसने पर्दे पर अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब सालों बाद गोविंदा ने नीलम के साथ अपने रिश्ते और उस दौर की चर्चाओं पर खुलकर बात की है।
हाल ही में सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू में गोविंदा ने स्वीकार किया कि वो नीलम की ओर खासा आकर्षित थे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहली बार नीलम को देखा, तो उन्हें लगा जैसे कोई गुड़िया सामने खड़ी हो। उनके मुताबिक, नीलम का व्यक्तित्व और अंदाज बाकी अभिनेत्रियों से अलग था, जिसने उन्हें प्रभावित किया।
गोविंदा ने ये भी बताया कि नीलम के साथ काम करने से पहले ही वो उनकी फिल्मों के फैन थे। वो पर्दे पर उन्हें देखकर खुश होते और उनकी मौजूदगी से प्रभावित रहते थे। किस्मत का खेल देखिए कि बाद में दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और उनकी जोड़ी सुपरहिट बन गई।
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उस दौर में जब भी वो दोनों साथ नजर आते, लोगों के बीच अलग ही उत्साह देखने को मिलता था। सेट पर और इंडस्ट्री में उनकी नजदीकियों को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगी थीं।
गोविंदा ने सीधे तौर पर किसी आधिकारिक रिश्ते की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन यह जरूर माना कि दोनों के बीच गहरा लगाव और सम्मान था। उन्होंने कहा कि उस समय फिल्म इंडस्ट्री में रिश्तों को लेकर खुलापन आज जैसा नहीं था।
उनके मुताबिक, उस दौर में रोमांस ज्यादा दिखावे का नहीं बल्कि नजरों और इशारों का होता था। अगर दो कलाकारों की केमिस्ट्री मजबूत होती, तो अफवाहें अपने आप उड़ने लगती थीं। गोविंदा ने संकेत दिया कि उनके और नीलम के बारे में फैली चर्चाएं भी इसी वजह से थीं।
गोविंदा और नीलम ने साथ मिलकर कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 'लव 86' और 'इल्जाम' जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा 'खुदगर्ज' और 'सिंदूर' में भी दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया।
साल 1989 में आई फिल्मों जैसे 'फर्ज की जंग', 'बिल्लू बादशाह', 'ताकतवर' और 'घराना' ने इस जोड़ी की लोकप्रियता को और मजबूत कर दिया। इन फिल्मों के गाने और डांस नंबर आज भी याद किए जाते हैं।
जहां गोविंदा की आखिरी फिल्म 'रंगीला राजा' थी, उसके बाद से वे फिल्मों में कम ही नजर आए हैं। दूसरी ओर, नीलम ने हाल के वर्षों में ओटीटी की दुनिया में वापसी की। वे रियलिटी शो 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड' के तीसरे सीजन में दिखाई दीं, जिससे उनकी नई पीढ़ी के दर्शकों के बीच भी पहचान बनी।
गोविंदा के इस ताजा बयान ने एक बार फिर 90 के दशक की यादें ताजा कर दी हैं। उनकी और नीलम की जोड़ी भले ही अब बड़े पर्दे पर साथ नजर न आए, लेकिन उस दौर की केमिस्ट्री आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है।
