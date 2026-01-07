90% एक्टर असुरक्षित हैं... हीरामंडी फेम Jason Shah ने कॉपी-पेस्ट को लेकर इंडियन सिनेमा पर कसा तंज

इतना ही नहीं, जेसन शाह ने केवल फिल्मों की कहानी पर ही नहीं, बल्कि स्टार्स की मानसिकता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि भारतीय सिनेमा में लगभग 90 प्रतिशत अभिनेता असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, "मैंने टीवी से लेकर फिल्मों तक कई प्रोजेक्ट्स किए हैं और मेरा अनुभव कहता है कि एक्टर्स काम पर अपना नाम लेकर आते हैं, न कि वो किरदार जिसे उन्हें जीना चाहिए। वे रोल के साथ न्याय करने के बजाय अपनी स्टार इमेज को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं, जो इस इंडस्ट्री की एक बड़ी कमजोरी है।"