90% एक्टर असुरक्षित हैं... हीरामंडी फेम Jason Shah ने कॉपी-पेस्ट को लेकर इंडियन सिनेमा पर कसा तंज

Jason Shah (सोर्स: X @ActorVijayTeam )
Heeramandi Actor Jason Shah: संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी' में अपनी अदाकारी से पहचान बनाने वाले अभिनेता जेसन शाह इन दिनों अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारतीय सिनेमा की वर्तमान स्थिति और बॉलीवुड कलाकारों की कार्यशैली पर तीखा तंज किया है। जेसन का मानना है कि आज की फिल्म इंडस्ट्री रचनात्मकता से ज्यादा नकल पर टिकी हुई है।
जेसन शाह ने दिए एक इंटरव्यू में बताया कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में नए सोच-विचारों की कमी है। उन्होंने एक्शन फिल्मों के बढ़ते चलन पर चिंता जताते हुए कहा, "मुझे लगता है कि यहां हर कोई एक-दूसरे की नकल करने में लगा है। केजीएफ और आरआरआर की सफलता के बाद अब हर कोई उसी राह पर है। 'एनिमल' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों में भी यही ट्रेंड दिख रहा है। ये इस पीढ़ी की सोच को दर्शाता है, जो काफी परेशान करने वाला है।"
इतना ही नहीं, जेसन शाह ने केवल फिल्मों की कहानी पर ही नहीं, बल्कि स्टार्स की मानसिकता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि भारतीय सिनेमा में लगभग 90 प्रतिशत अभिनेता असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, "मैंने टीवी से लेकर फिल्मों तक कई प्रोजेक्ट्स किए हैं और मेरा अनुभव कहता है कि एक्टर्स काम पर अपना नाम लेकर आते हैं, न कि वो किरदार जिसे उन्हें जीना चाहिए। वे रोल के साथ न्याय करने के बजाय अपनी स्टार इमेज को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं, जो इस इंडस्ट्री की एक बड़ी कमजोरी है।"
बता दें, ब्रिटिश अभिनेता और फिटनेस मॉडल जेसन शाह ने साल 2007 में फिल्म 'पार्टनर' से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने 'फितूर', 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' और टीवी शो 'झांसी की रानी' जैसे प्रोजेक्ट्स से लोकप्रियता हासिल की। हाल ही में उन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सलार' में भी देखा गया था।
अब खबरें ऐसी है कि जेसन शाह जल्द ही साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की मोस्ट अवेटेड और आखिरी फिल्म 'जन नायकन' में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखने वाले है। एच. विनोद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में बॉबी देओल और पूजा हेगड़े जैसे सितारे भी शामिल हैं। ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को थिएटरों में रिलीज होने वाली है। बता दें, जेसन शाह के इस बयान ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है।
