बॉलीवुड

काफी तकलीफ में थे…, धर्मेन्द्र की मौत 44 दिन बाद सच्चाई आई सामने

Dharmendra: लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ से जुड़े अनसुने भावुक किस्से सामने आए हैं। फिल्म के कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि एक्टर आखिरी समय में… नीचे पढ़ें पूरी खबर।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 07, 2026

DHARMEDRA

दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की फोटो (इमेज सोर्स: IMDb)

Dharmendra: दिवंगत लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र को हमेशा कैमरे से बेपनाह प्यार था। काम और अभिनय की बात सुनते ही वह उत्साहित हो जाते थे। उनकी अंतिम फिल्म ‘इक्कीस’ 1 जनवरी को रिलीज हुई, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से सराहना मिली। देओल परिवार के साथ-साथ धर्मेंद्र के अनगिनत फैंस के लिए यह पल बेहद भावुक था, क्योंकि वे आखिरी बार उन्हें बड़े पर्दे पर देख रहे थे। फिल्म ‘इक्कीस’ से जुड़े धर्मेंद्र के कुछ अनसुने और भावुक किस्से अब सामने आ रहे हैं, जो उनके अभिनय और काम के प्रति जुनून को दर्शाते हैं।

‘धर्मेंद्र का काम के प्रति डेडिकेशन

‘इक्कीस’ में एक कव्वाली गीत है, जिसे कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने डायरेक्ट किया है। इस दौरान उन्हें धर्मेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला। विजय गांगुली ने 'पिंकविला' को दिए इंटरव्यू में इस गाने के दौरान धर्मेंद्र को डायरेक्ट करने के अपने अनुभव शेयर किए हैं। विजय ने बताया कि धर्मेंद्र शूट के समय काफी तकलीफ में थे, लेकिन इसके बावजूद उनके काम के प्रति डेडीकेशन में जरा भी कमी नहीं थी।

आधी रात की शूटिंग और धर्मेंद्र की हिम्मत

यह कव्वाली सांग रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच शूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र को खड़े होने में भी परेशानी हो रही थी, फिर भी उन्होंने डांस स्टेप्स करने की हिम्मत जुटाई। जबकि इस सीन में उनके डांस करने की कोई जरूरत नहीं थी सिर्फ उनकी मौजूदगी ही काफी थी फिर भी वह डांस स्टेप्स सीखना चाहते थे। कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि धर्मेंद्र काम को लेकर इतने उत्साहित रहते थे कि वह हर चीज सीखना चाहते थे, चाहे वह डांस स्टेप्स हों या गाने के बोल। वह हर हाल में अपना 100 प्रतिशत देना चाहते थे।

आखिरी फिल्म

‘इक्कीस’ धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म साबित हुई। उनका 24 नवंबर, 2025 को मुंबई में निधन हो गया। इस फिल्म में उनके साथ अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और दीपक डोबरियाल ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है।

