काफी तकलीफ में थे…, धर्मेन्द्र की मौत 44 दिन बाद सच्चाई आई सामने

यह कव्वाली सांग रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच शूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र को खड़े होने में भी परेशानी हो रही थी, फिर भी उन्होंने डांस स्टेप्स करने की हिम्मत जुटाई। जबकि इस सीन में उनके डांस करने की कोई जरूरत नहीं थी सिर्फ उनकी मौजूदगी ही काफी थी फिर भी वह डांस स्टेप्स सीखना चाहते थे। कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि धर्मेंद्र काम को लेकर इतने उत्साहित रहते थे कि वह हर चीज सीखना चाहते थे, चाहे वह डांस स्टेप्स हों या गाने के बोल। वह हर हाल में अपना 100 प्रतिशत देना चाहते थे।