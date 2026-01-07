हकीकत इतनी खौफनाक कि यकीन नहीं होगा; देखें रियल इंसिडेंट पर बनी रूह कंपा देने वाली वेब-सीरीज

'IC 814: द कंधार हाइजैक' 1999 के कंधार विमान अपहरण कांड पर आधारित वेब सीरीज है। 24 दिसंबर 1999 को पाकिस्तानी आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के इस विमान को हाईजैक कर लिया था, जब वह काठमांडू से दिल्ली आ रहा था। विमान में क्रू मेंबर्स सहित कुल 191 यात्री सवार थे। इस सीरीज की कास्ट में नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, दीया मिर्जा, पत्रलेखा, मनोज पाहवा, अमृता पुरी, दिब्येंदु भट्टाचार्य, कुमुद मिश्रा और आदित्य श्रीवास्तव शामिल हैं। 'IC 814: द कंधार हाइजैक' का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है और यह 29 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई।