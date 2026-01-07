हकीकत इतनी खौफनाक कि यकीन नहीं होगा; देखें रियल इंसिडेंट पर बनी रूह कंपा देने वाली वेब-सीरीज

रियल लाइफ इंसिडेंट पर बनी ये वेब-सीरीज आपकी नींद उड़ा देगी! (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)
Real-Life-Based Web Series: जब कोई कहानी असल जिंदगी से जुड़ी होती है, तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि दर्शकों को सोचने और महसूस करने पर भी मजबूर कर देती हैं। कुछ घटनाएं दर्दनाक होती हैं, कुछ चौंकाने वाली और कुछ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी प्रमुख रियल लाइफ-बेस्ड वेब सीरीज के बारे में, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखी जा सकती हैं।
'दिल्ली क्राइम' दिल्ली पुलिस के वास्तविक मामलों पर आधारित एक पॉपुलर वेब सीरीज है। इसमें डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी और उनकी टीम देश की राजधानी में होने वाले हाई-प्रोफाइल अपराधों की जांच करती है। 'दिल्ली क्राइम' का पहला सीजन 2012 के निर्भया गैंगरेप केस पर आधारित था, जो 22 मार्च 2019 को रिलीज हुआ। दूसरा सीजन ‘कच्छा बनियान’ गैंग पर केंद्रित था, जिसे 26 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया।
तीसरा सीजन मानव तस्करी ‘बेबी फलक’ केस जैसे गंभीर मुद्दे पर आधारित है, जिसमें ‘बड़ी दीदी’ नामक महिला के नेटवर्क को दिखाया गया है। इस सीजन में हुमा कुरैशी भी अहम भूमिका में नजर आईं और यह 13 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ।
बता दें इस सीरीज को रिची मेहता ने लिखा और निर्देशित किया है। अब तक इसमें शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, आदिल हुसैन और राजेश तैलंग समेत कई कलाकारों ने दमदार अभिनय किया है। 'दिल्ली क्राइम' नेटफ्लिक्स (Netflix) पर अवेलेबल है।
'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' 1992 के भारत के सबसे बड़े शेयर बाजार घोटाले पर आधारित एक बेहद चर्चित वेब सीरीज है। यह कहानी स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता और उस घोटाले के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। सीरीज सुचेता दलाल और देबाशीष बसु की किताब 'द स्कैम' पर आधारित है। इसमें प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता की भूमिका निभाकर जबरदस्त पहचान बनाई, जबकि श्रिया धनवंतरी ने पत्रकार सुचेता दलाल का किरदार निभाया। इस वेब सीरीज का निर्देशन हंसल मेहता ने किया है। इसे आप SonyLIV पर देख सकते हैं।
'द रेलवे मैन' 1984 की ‘भोपाल गैस त्रासदी’ पर आधारित एक संवेदनशील और प्रेरणादायक वेब सीरीज है। यह कहानी एक स्टेशन मास्टर और रेलवे कर्मचारियों की बहादुरी को दर्शाती है, जिन्होंने उस भयावह रात में कई लोगों की जान बचाई थी। सीरीज में के.के. मेनन, आर. माधवन, दिव्येंदु शर्मा और बाबिल खान जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस सीरीज के निर्माता और निर्देशक शिव रवैल हैं। 'रेलवे मेन' 18 नवंबर 2023 से नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम हो रही है।
'IC 814: द कंधार हाइजैक' 1999 के कंधार विमान अपहरण कांड पर आधारित वेब सीरीज है। 24 दिसंबर 1999 को पाकिस्तानी आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के इस विमान को हाईजैक कर लिया था, जब वह काठमांडू से दिल्ली आ रहा था। विमान में क्रू मेंबर्स सहित कुल 191 यात्री सवार थे। इस सीरीज की कास्ट में नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, दीया मिर्जा, पत्रलेखा, मनोज पाहवा, अमृता पुरी, दिब्येंदु भट्टाचार्य, कुमुद मिश्रा और आदित्य श्रीवास्तव शामिल हैं। 'IC 814: द कंधार हाइजैक' का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है और यह 29 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई।
'जुबली' देश की आजादी के बाद के दौर यानी 1940-50 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे युग पर आधारित एक पीरियड ड्रामा और थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज में प्रोसेनजीत चटर्जी, अदिति राव हैदरी, अपारशक्ति खुराना, वामिका गब्बी, सिद्धांत गुप्ता, राम कपूर, नंदीश संधू, श्वेता बसु प्रसाद और अरुण गोविल ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। जुबली का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवानी ने किया है और यह सीरीज 7 अप्रैल, 14 अप्रैल 2023 को अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर रिलीज हुई।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग