7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

हकीकत इतनी खौफनाक कि यकीन नहीं होगा; देखें रियल इंसिडेंट पर बनी रूह कंपा देने वाली वेब-सीरीज

Real Life Incident Web-Series: आज के समय में ओटीटी प्लेटफार्म्स दर्शकों के मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। अब कोई भी, कहीं भी और कभी भी अपनी पसंद का कंटेंट आसानी से देख सकता है। भले ही हर ओटीटी प्लेटफॉर्म अलग-अलग जॉनर का कंटेंट पेश करता हो, लेकिन वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित शोज और वेब सीरीज को दर्शकों से खास पसंद आते हैं। चलिए आपको उन रूह कंपा देने वाली वेब-सीरीज के बारे में बताते हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 07, 2026

Real-Life-Based Web Series

रियल लाइफ इंसिडेंट पर बनी ये वेब-सीरीज आपकी नींद उड़ा देगी! (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Real-Life-Based Web Series: जब कोई कहानी असल जिंदगी से जुड़ी होती है, तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि दर्शकों को सोचने और महसूस करने पर भी मजबूर कर देती हैं। कुछ घटनाएं दर्दनाक होती हैं, कुछ चौंकाने वाली और कुछ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी प्रमुख रियल लाइफ-बेस्ड वेब सीरीज के बारे में, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखी जा सकती हैं।

'दिल्ली क्राइम'

'दिल्ली क्राइम' दिल्ली पुलिस के वास्तविक मामलों पर आधारित एक पॉपुलर वेब सीरीज है। इसमें डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी और उनकी टीम देश की राजधानी में होने वाले हाई-प्रोफाइल अपराधों की जांच करती है। 'दिल्ली क्राइम' का पहला सीजन 2012 के निर्भया गैंगरेप केस पर आधारित था, जो 22 मार्च 2019 को रिलीज हुआ। दूसरा सीजन ‘कच्छा बनियान’ गैंग पर केंद्रित था, जिसे 26 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया।

तीसरा सीजन मानव तस्करी ‘बेबी फलक’ केस जैसे गंभीर मुद्दे पर आधारित है, जिसमें ‘बड़ी दीदी’ नामक महिला के नेटवर्क को दिखाया गया है। इस सीजन में हुमा कुरैशी भी अहम भूमिका में नजर आईं और यह 13 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ।

बता दें इस सीरीज को रिची मेहता ने लिखा और निर्देशित किया है। अब तक इसमें शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, आदिल हुसैन और राजेश तैलंग समेत कई कलाकारों ने दमदार अभिनय किया है। 'दिल्ली क्राइम' नेटफ्लिक्स (Netflix) पर अवेलेबल है।

‘स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी’

'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' 1992 के भारत के सबसे बड़े शेयर बाजार घोटाले पर आधारित एक बेहद चर्चित वेब सीरीज है। यह कहानी स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता और उस घोटाले के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। सीरीज सुचेता दलाल और देबाशीष बसु की किताब 'द स्कैम' पर आधारित है। इसमें प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता की भूमिका निभाकर जबरदस्त पहचान बनाई, जबकि श्रिया धनवंतरी ने पत्रकार सुचेता दलाल का किरदार निभाया। इस वेब सीरीज का निर्देशन हंसल मेहता ने किया है। इसे आप SonyLIV पर देख सकते हैं।

‘द रेलवे मैन’

'द रेलवे मैन' 1984 की ‘भोपाल गैस त्रासदी’ पर आधारित एक संवेदनशील और प्रेरणादायक वेब सीरीज है। यह कहानी एक स्टेशन मास्टर और रेलवे कर्मचारियों की बहादुरी को दर्शाती है, जिन्होंने उस भयावह रात में कई लोगों की जान बचाई थी। सीरीज में के.के. मेनन, आर. माधवन, दिव्येंदु शर्मा और बाबिल खान जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस सीरीज के निर्माता और निर्देशक शिव रवैल हैं। 'रेलवे मेन' 18 नवंबर 2023 से नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम हो रही है।

'IC 814: द कंधार हाइजैक'

'IC 814: द कंधार हाइजैक' 1999 के कंधार विमान अपहरण कांड पर आधारित वेब सीरीज है। 24 दिसंबर 1999 को पाकिस्तानी आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के इस विमान को हाईजैक कर लिया था, जब वह काठमांडू से दिल्ली आ रहा था। विमान में क्रू मेंबर्स सहित कुल 191 यात्री सवार थे। इस सीरीज की कास्ट में नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, दीया मिर्जा, पत्रलेखा, मनोज पाहवा, अमृता पुरी, दिब्येंदु भट्टाचार्य, कुमुद मिश्रा और आदित्य श्रीवास्तव शामिल हैं। 'IC 814: द कंधार हाइजैक' का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है और यह 29 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई।

‘जुबली’

'जुबली' देश की आजादी के बाद के दौर यानी 1940-50 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे युग पर आधारित एक पीरियड ड्रामा और थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज में प्रोसेनजीत चटर्जी, अदिति राव हैदरी, अपारशक्ति खुराना, वामिका गब्बी, सिद्धांत गुप्ता, राम कपूर, नंदीश संधू, श्वेता बसु प्रसाद और अरुण गोविल ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। जुबली का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवानी ने किया है और यह सीरीज 7 अप्रैल, 14 अप्रैल 2023 को अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर रिलीज हुई।

ये भी पढ़ें

रिकॉर्डतोड़ सफलता के बावजूद… ‘धुरंधर’ के निर्देशक ने नहीं किया ये काम; फिल्म सुपरहिट मतलब डायरेक्टर की पार्टी शुरू!
बॉलीवुड
Indian Film Industry Culture

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

07 Jan 2026 07:20 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हकीकत इतनी खौफनाक कि यकीन नहीं होगा; देखें रियल इंसिडेंट पर बनी रूह कंपा देने वाली वेब-सीरीज

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

नहीं थे दोनों हाथ… ‘MasterChef India 9’ के ऑडिशन में शख्स ने लूटी महफिल, जज के मुंह में आया पानी!

मास्टर शेफ इंडिया सीजन 9 (सोर्स: X)
बॉलीवुड

काफी तकलीफ में थे…, धर्मेन्द्र की मौत 44 दिन बाद सच्चाई आई सामने

DHARMEDRA
बॉलीवुड

90% एक्टर असुरक्षित हैं… हीरामंडी फेम Jason Shah ने कॉपी-पेस्ट को लेकर इंडियन सिनेमा पर कसा तंज

90% एक्टर असुरक्षित हैं... हीरामंडी फेम Jason Shah ने कॉपी-पेस्ट को लेकर इंडियन सिनेमा पर कसा तंज
बॉलीवुड

संजय दत्त की 3 फ‍िल्में हुई 1000 करोड़ पार, बॉक्स ऑफिस पर बना ये शानदार रिकॉर्ड

Sanjay Dutt achieved this remarkable record three times even without being in lead role
बॉलीवुड

मैं करूंगी, ये विवाह करूंगी… Shraddha Kapoor ने शादी को लेकर कही दो टूक बात, इंटरनेट पर मची सनसनी

Shraddha Kapoor Marriage
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.