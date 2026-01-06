रिकॉर्डतोड़ सफलता के बावजूद… ‘धुरंधर’ के निर्देशक ने नहीं किया ये काम; फिल्म सुपरहिट मतलब डायरेक्टर की पार्टी शुरू!

मां बगलामुखी मंदिर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर आदित्य धर और यामी गौतम की एक फोटो शेयर की गई है। तस्वीर में दोनों मंदिर के बाहर हाथ जोड़कर खड़े नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ कैप्शन में लिखा गया है- “प्राचीन मंदिर माता श्री बगलामुखी देवी ट्रस्ट बनखंडी, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। फिल्म निर्माता आदित्य धर अपनी धर्मपत्नी यामी गौतम संग हमेशा की तरह माता के दर्शन करने पहुंचे। मां बगलामुखी जी का अखंड शुभ आशीर्वाद ऐसे ही आप सब भक्तों पर बना रहे, हम यह मंगल कामना करते हैं।”