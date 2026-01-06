रिकॉर्डतोड़ सफलता के बावजूद… ‘धुरंधर’ के निर्देशक ने नहीं किया ये काम; फिल्म सुपरहिट मतलब डायरेक्टर की पार्टी शुरू!

फोटो में ‘धुरंधर’ के डायरेक्टर आदित्य धर और रणवीर सिंह (इमेज सोर्स: IMDb)
Indian Film Industry Culture: 5 दिसंबर को रिलीज हुई 'धुरंधर' ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई है और बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म को रिलीज हुए एक महीना हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अब भी थिएटर्स में शानदार प्रदर्शन जारी है। हर तरफ फिल्म की चर्चा हो रही है और अलग-अलग स्तर पर इसका विश्लेषण भी किया जा रहा है।
इन सबके बीच हैरानी की बात यह है कि न तो फिल्ममेकर्स, न डायरेक्टर और न ही प्रमुख कास्ट की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और न ही फिल्म की सफलता को लेकर कोई सेलिब्रेशन किया गया है, जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है।
अब इसी बीच एक बेहद खूबसूरत फोटो सामने आई है, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर अपनी पत्नी और अभिनेत्री यामी गौतम के साथ नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित मां बगलामुखी मंदिर की है।
‘धुरंधर’ की बेशुमार सफलता के बावजूद आदित्य धर ने खुद को लो-प्रोफाइल ही रखा है। हाल ही में वे अपनी पत्नी यामी गौतम के साथ मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया।
मां बगलामुखी मंदिर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर आदित्य धर और यामी गौतम की एक फोटो शेयर की गई है। तस्वीर में दोनों मंदिर के बाहर हाथ जोड़कर खड़े नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ कैप्शन में लिखा गया है- “प्राचीन मंदिर माता श्री बगलामुखी देवी ट्रस्ट बनखंडी, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। फिल्म निर्माता आदित्य धर अपनी धर्मपत्नी यामी गौतम संग हमेशा की तरह माता के दर्शन करने पहुंचे। मां बगलामुखी जी का अखंड शुभ आशीर्वाद ऐसे ही आप सब भक्तों पर बना रहे, हम यह मंगल कामना करते हैं।”
यामी गौतम खुद हिमाचल प्रदेश से नाता रखती हैं और मूल रूप से वहीं की रहने वाली हैं। आदित्य धर और यामी गौतम इससे पहले भी मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन के लिए गए हैं। दोनों की इस तस्वीर को देखकर नेटिजन्स उनकी सांस्कृतिक मूल्यों,श्रद्धा-आस्था के साथ ही विनम्रता के भाव की प्रशंसा कर रहे हैं।
फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है। अब तक यह फिल्म वर्ल्डवाइड करीब 1240 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है।
