‘धुरंधर’ के इस किरदार ने अक्षय खन्ना की पॉपुलैरिटी पर उठाया सवाल, बोले- रणवीर के किरदार को जानबूझकर कम दिखाया गया

Dhurandhar: फिल्म धुरंधर इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर हर दिन गर्दा उड़ा रही है। फिल्म को रिलीज हुए 30 दिन से ज्यादा हो गया। इसके बावजूद धुरंधर बाद में आई फिल्मों से भी आगे निकल गई है। ऐसे में फिल्म के हर किरदार को लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन हीरो से ज्यादा आजकल विलेन को जनता का प्यार मिलता है। इस फिल्म में भी ऐसा ही हुआ। अक्षय खन्ना को रणवीर सिंह से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। ऐसे में फिल्म के अहम किरदार ने इस पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि रणवीर ने ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की। उनके किरदार को कम दिखाया गया है।