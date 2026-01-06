‘धुरंधर’ के इस किरदार ने अक्षय खन्ना की पॉपुलैरिटी पर उठाया सवाल, बोले- रणवीर के किरदार को जानबूझकर कम दिखाया गया

फिल्म धुरंधर से अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह का एक सीन
Dhurandhar: फिल्म धुरंधर इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर हर दिन गर्दा उड़ा रही है। फिल्म को रिलीज हुए 30 दिन से ज्यादा हो गया। इसके बावजूद धुरंधर बाद में आई फिल्मों से भी आगे निकल गई है। ऐसे में फिल्म के हर किरदार को लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन हीरो से ज्यादा आजकल विलेन को जनता का प्यार मिलता है। इस फिल्म में भी ऐसा ही हुआ। अक्षय खन्ना को रणवीर सिंह से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। ऐसे में फिल्म के अहम किरदार ने इस पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि रणवीर ने ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की। उनके किरदार को कम दिखाया गया है।
सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में नवीन कौशिक जिन्होंने फिल्म में डोंगा का किरदार निभाया है। उन्होंने जो बयान दिया है। उसने नई बहस छेड़ दी है। नवीन ने कहा, "मुझे वाकई लगता है कि रणवीर सिंह को उनके किरदार के लिए जितनी तारीफ मिलनी चाहिए थी, उतनी नहीं मिली। अक्षय खन्ना सर ने बेशक एक ऐसा आइकॉनिक विलेन निभाया है जिसे बरसों याद रखा जाएगा, लेकिन एक एक्टर के तौर पर रणवीर ने जो किया, वह बहुत कठिन था।"
नवीन ने आगे समझाया, "रणवीर सिंह असल जिंदगी में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और जिंदादिल इंसान हैं। लेकिन फिल्म में एक जासूस के तौर पर उन्होंने अपनी उस पूरी ऊर्जा को दबाकर रखा और बिल्कुल शांत किरदार निभाया। अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी के ठीक उलट एक्टिंग करना किसी भी एक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है।"
नवीन ने फिल्म के सुपरहिट गाने 'FA9LA' का उदाहरण देते हुए बताया कि उस सीन में स्क्रीन पर हर कोई डांस कर रहा था और जश्न मना रहा था, लेकिन रणवीर सिंह बिल्कुल स्थिर और शांत खड़े थे। नवीन ने कहा, "उस माहौल में खुद को डांस करने से रोकना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि अक्षय सर का दबदबा वाला किरदार था। रणवीर के किरदार को जानबूझकर कम दिखाया गया है। उन्होंने ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की।"
नवीन ने आगे कहा, "फिल्म में, कमांड में पहला आदमी अक्षय खन्ना है, उसके बाद दानिश। अगर रणवीर को ईगो की समस्या होती, तो वह आसानी से खुद पर फोकस रखने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक इनसिक्योर एक्टर हमेशा लाइमलाइट चुराने की कोशिश करता है, पर रणवीर अपने किरदार के प्रति ईमानदार रहे और उन्होंने दूसरे कलाकारों को चमकने का पूरा मौका दिया।"
