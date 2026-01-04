विलेन को हीरो से ज्यादा…राकेश बेदी ने अक्षय खन्ना के किरदार पर दिया बड़ा बयान

राकेश बेदी ने अक्षय खन्ना के रोल पर की बात
Rakesh Bedi On Akshaye Khanna: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' को रिलीज हुए करीब एक महीना बीत चुका है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म की पूरी टीम इस ऐतिहासिक कामयाबी से बेहद खुश है। इसी बीच, राकेश बेदी फिल्म में कराची के एक राजनेता बने हैं जो अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत का संरक्षण करता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में विलेन को हीरो से ज्यादा तारीफ मिलने पर बात की है। उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि 'धुरंधर 2' को लेकर लोगों में क्या क्रेज बना हुआ है।
राकेश बेदी नेअक्षय खन्ना के साथ काम करने और उनके स्वभाव को लेकर बात की। उन्होंने कहा, "मैं सेट पर हंसी-मजाक करने वाला इंसान हूं, लेकिन अक्षय थोड़े अलग है। वह अक्सर सेट पर एक कोने में चुपचाप बैठकर अपनी किताब पढ़ते या फोन में कुछ न कुछ देखते मिलते थे। हालांकि, जब हम साथ बैठते, तो वे मुझसे थिएटर के बारे में काफी बातें करते थे। लेकिन सीन शुरू होने से पहले हम कड़ी रिहर्सल जरूर करते थे।"
अक्षय खन्ना के विलेन वाले किरदार को मिल रहे प्यार पर राकेश ने उनकी तुलना शत्रुघ्न सिन्हा से कर दी। उन्होंने कहा, "जब एक विलेन को लोग पसंद करने लगते हैं, तो उसे हीरो से भी ज्यादा प्यार मिलता है। जैसे पुराने दौर में शत्रुघ्न सिन्हा के विलेन वाले किरदारों पर तालियां बजती थीं, वैसा ही जादू अक्षय खन्ना ने 'धुरंधर' में किया है। उनका किरदार शानदार है जो FA9LA गाने से और बढ़ गया है।"
राकेश बेदी ने फिल्म के लिए लोगों की दीवानगी का एक मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया, "एक महिला ने मुझसे कहा कि 'धुरंधर' देखने के बाद अब मेरा मन करता है कि मैं सो जाऊं और सीधे उसी दिन जागूं जिस दिन 'धुरंधर 2' रिलीज होगी।"
राकेश के मुताबिक, फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी वजह इसका 'एंगेजिंग' होना है। मेकर्स ने किसी घिसे-पिटे कमर्शियल फॉर्मूले के बजाय एक बेहतरीन कहानी पर ध्यान दिया, जिसने दर्शकों को क्लाइमेक्स के बाद और जानने के लिए बेताब कर दिया है।
'धुरंधर 2' को लेकर राकेश बेदी ने एक बड़ा हिंट दिया है। उन्होंने कहा, "मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सीक्वल में मेरा किरदार और भी ज्यादा 'कमीना' और डार्क होने वाला है। जो रंग आपने पहले पार्ट में देखा, यह उससे भी कहीं आगे जाएगा।"
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग