विलेन को हीरो से ज्यादा…राकेश बेदी ने अक्षय खन्ना के किरदार पर दिया बड़ा बयान

Rakesh Bedi On Akshaye Khanna: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' को रिलीज हुए करीब एक महीना बीत चुका है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म की पूरी टीम इस ऐतिहासिक कामयाबी से बेहद खुश है। इसी बीच, राकेश बेदी फिल्म में कराची के एक राजनेता बने हैं जो अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत का संरक्षण करता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में विलेन को हीरो से ज्यादा तारीफ मिलने पर बात की है। उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि 'धुरंधर 2' को लेकर लोगों में क्या क्रेज बना हुआ है।