जस्टिन डी’क्रूज और साक्षी श्रीनिवास ने MMS लीक होने के बाद लोगों से की गुजारिश, बताई पूरी सच्चाई

जस्टिन ने एक और चौंकाने वाली बात शेयर की। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद उस लिंक पर क्लिक करके देखा जिसे लोग 'MMS' समझकर शेयर कर रहे थे। जस्टिन बोले, "मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उस फेक लिंक को डेढ़ से दो लाख बार शेयर किया जा चुका था। हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं, जहां किसी की छवि बिगाड़ने के लिए झूठ को इतनी रफ्तार से फैलाया जाता है?" उन्होंने फैंस से अपील की कि अगर उन्हें देखना ही है, तो उनका असली काम और व्लॉग्स देखें, न कि ऐसी ओछी अफवाहों को बढ़ावा दें।