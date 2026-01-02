जस्टिन डी’क्रूज और साक्षी श्रीनिवास ने MMS लीक होने के बाद लोगों से की गुजारिश, बताई पूरी सच्चाई

जस्टिन डी'क्रूज का साक्षी श्रीनिवास का वीडियो हुआ लीक
Justin D'Cruz and Sakshi Shrivas MMS Video: रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला X4' के फेमस कंटेस्टेंट जस्टिन डीक्रूज और साक्षी श्रीनिवास इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनके इटरनेट पर एक वीडियो क्लिप को 'लीक MMS' बताकर बड़ी तेजी से फैलाया जा रहा है। जैसे ही MMS की खबर आई देखते ही देखते यह आग की तरह फैल गई और लोग इस कथित वीडियो के लिंक की मांग करने लगे। अब खुद कपल ने आगे आकर इसकी सच्चाई बताई है। साथ ही लोगों से गुजारिश भी की है।
जिस वीडियो को MMS कहा जा रहा है उसमें जस्टिन बिना शर्ट के साक्षी के साथ नॉर्मल बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखने पर साफ पता चलता है कि यह पूरी तरह कैजुअल और नॉर्मल बातचीत है। लेकिन, कुछ शरारती तत्वों ने इसे गलत तरीके से पेश किया और इसे 'लीक वीडियो' का नाम दे दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि जस्टिन और साक्षी को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी।
जब अफवाह बेकाबू होने लगी, तब जस्टिन डीक्रूज ने खुद एक वीडियो जारी कर सच्चाई बताई। जस्टिन ने साफ शब्दों में कहा, "वायरल क्लिप का किसी भी तरह के MMS से कोई लेना-देना नहीं है। यह मेरे एक पुराने यूट्यूब व्लॉग का छोटा सा हिस्सा है, जिसे कुछ लोगों ने गलत मंशा से काटकर फैलाया है।" उन्होंने बताया कि लोग बिना सोचे-समझे झूठी बातों पर भरोसा कर रहे हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं।
जस्टिन ने एक और चौंकाने वाली बात शेयर की। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद उस लिंक पर क्लिक करके देखा जिसे लोग 'MMS' समझकर शेयर कर रहे थे। जस्टिन बोले, "मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उस फेक लिंक को डेढ़ से दो लाख बार शेयर किया जा चुका था। हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं, जहां किसी की छवि बिगाड़ने के लिए झूठ को इतनी रफ्तार से फैलाया जाता है?" उन्होंने फैंस से अपील की कि अगर उन्हें देखना ही है, तो उनका असली काम और व्लॉग्स देखें, न कि ऐसी ओछी अफवाहों को बढ़ावा दें।
