वो मेरे साथ संबध बनाना चाहते थे…विल स्मिथ पर एक शख्स ने लगाया सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप, फैंस हुए हैरान

विल स्मिथ पर लगे आरोप
Will Smith Sued For Sexual Harassment: हॉलीवुड के सुपरस्टार विल स्मिथ, जिन्हें पूरी दुनिया में उनकी बेहतरीन एक्टिंग और हंसमुख अंदाज के लिए जाना जाता है, इस समय अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संकट में घिर गए हैं। 'मैन इन ब्लैक' और 'बैड बॉयज' जैसी फिल्मों से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले विल पर एक मशहूर वायलिनिस्ट ब्रायन किंग जोसेफ ने यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि उनके साथ टूर पर क्या-क्या हुआ था। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।
ब्रायन किंग जोसेफ ने कोर्ट में जो केस भी दर्ज कर दिया है। उन्होंने बताया, "इस रिश्ते की शुरुआत नवंबर 2024 में हुई थी। मुझे विल स्मिथ ने सैन डिएगो के एक शो में परफॉर्म करने का मौका दिया था और बाद में उन्होंने मुझे अपने 2025 के बड़े म्यूजिकल टूर 'बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी' के लिए भी साइन कर लिया था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे विल का व्यवहार बदलने लगा। विल ने मुझे कहा कि तुम्हारे और मेरे बीच एक ऐसा खास कनेक्शन है, जो मेरा किसी और के साथ नहीं है।" उस समय मुझे ये बात अजीब लगी थी, लेकिन मैंने इसे उनका बड़प्पन समझा।"
ब्रायन किंग जोसेफ ने आगे कहा, "अहम घटना मार्च 2025 में लास वेगास टूर के दौरान हुई थी। जब मेरा बैग और कमरे की चाबियां घंटों तक गायब रहीं, जिसने मेरे अंदर शक पैदा कर दिया। जब बाद में मुझे चाबी मिली और मैं अपने कमरे में पहुंचा, तो वहां का नजारा डरावना था। कमरे में बीयर की बोतलें, वाइप्स और किसी अजनबी के नाम की HIV की दवाएं पड़ी थीं। साथ ही एक नोट मिला, जिस पर लिखा था, "ब्रायन, मैं 5:30 बजे तक वापस आ जाऊंगा, सिर्फ हम दोनों होंगे।"
ब्रायन ने बताया कि जब मैंने इसकी शिकायत होटल सिक्योरिटी से की, तो उन्होंने मुझे कोई ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, तो अचानक मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि विल स्मिथ मेरे बिस्तर के पास खड़े थे और वह मेरे साथ जबरन यौन संबंध बनाना चाहते थे।
इस घटना के बाद जब ब्रायन ने आवाज उठानी चाही, तो विल स्मिथ की कंपनी 'ट्रेबॉल स्टूडियोज मैनेजमेंट' ने उन्हें सपोर्ट करने के बजाय उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। ब्रायन का कहना है कि कंपनी ने उन पर दबाव बनाया कि वे इस मामले को रफा-दफा कर दें, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उन्हें तुरंत टूर से निकाल दिया गया।
ब्रायन किंग जोसेफ, जिनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, ने अब विल स्मिथ और उनकी कंपनी के खिलाफ कानूनी जंग शुरू कर दी है। उन्होंने यौन उत्पीड़न के साथ-साथ बदले की भावना से नौकरी से निकालने का मामला भी दर्ज कराया है। विल स्मिथ, जिन्हें ऑस्कर थप्पड़ कांड के बाद अपनी छवि सुधारने में काफी समय लगा था, इस नए विवाद के बाद एक बार फिर मुश्किलों के गहरे भंवर में फंस गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
हॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग