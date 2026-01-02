2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हॉलीवुड

वो मेरे साथ संबध बनाना चाहते थे…विल स्मिथ पर एक शख्स ने लगाया सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप, फैंस हुए हैरान

Will Smith Sued For Sexual Harassment: फिल्म इंडस्ट्री से बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। फेमस एक्टर विल स्मिथ पर उनके साथ काम करने वाले शख्स ने यौन संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि टूर पर उनके साथ क्या-क्या घटित हुआ था।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 02, 2026

Will Smith Sued For Sexual Harassment violinist Brian King Joseph alligation said He wanted relationship with me

विल स्मिथ पर लगे आरोप

Will Smith Sued For Sexual Harassment: हॉलीवुड के सुपरस्टार विल स्मिथ, जिन्हें पूरी दुनिया में उनकी बेहतरीन एक्टिंग और हंसमुख अंदाज के लिए जाना जाता है, इस समय अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संकट में घिर गए हैं। 'मैन इन ब्लैक' और 'बैड बॉयज' जैसी फिल्मों से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले विल पर एक मशहूर वायलिनिस्ट ब्रायन किंग जोसेफ ने यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि उनके साथ टूर पर क्या-क्या हुआ था। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

विल स्मिथ पर लगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप (Will Smith Sued For Sexual Harassment)

ब्रायन किंग जोसेफ ने कोर्ट में जो केस भी दर्ज कर दिया है। उन्होंने बताया, "इस रिश्ते की शुरुआत नवंबर 2024 में हुई थी। मुझे विल स्मिथ ने सैन डिएगो के एक शो में परफॉर्म करने का मौका दिया था और बाद में उन्होंने मुझे अपने 2025 के बड़े म्यूजिकल टूर 'बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी' के लिए भी साइन कर लिया था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे विल का व्यवहार बदलने लगा। विल ने मुझे कहा कि तुम्हारे और मेरे बीच एक ऐसा खास कनेक्शन है, जो मेरा किसी और के साथ नहीं है।" उस समय मुझे ये बात अजीब लगी थी, लेकिन मैंने इसे उनका बड़प्पन समझा।"

ब्रायन ने बताया टूर का खौफनाक सच (Brian King Joseph On Will Smith Sued)

ब्रायन किंग जोसेफ ने आगे कहा, "अहम घटना मार्च 2025 में लास वेगास टूर के दौरान हुई थी। जब मेरा बैग और कमरे की चाबियां घंटों तक गायब रहीं, जिसने मेरे अंदर शक पैदा कर दिया। जब बाद में मुझे चाबी मिली और मैं अपने कमरे में पहुंचा, तो वहां का नजारा डरावना था। कमरे में बीयर की बोतलें, वाइप्स और किसी अजनबी के नाम की HIV की दवाएं पड़ी थीं। साथ ही एक नोट मिला, जिस पर लिखा था, "ब्रायन, मैं 5:30 बजे तक वापस आ जाऊंगा, सिर्फ हम दोनों होंगे।"

ब्रायन ने बताया कि जब मैंने इसकी शिकायत होटल सिक्योरिटी से की, तो उन्होंने मुझे कोई ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, तो अचानक मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि विल स्मिथ मेरे बिस्तर के पास खड़े थे और वह मेरे साथ जबरन यौन संबंध बनाना चाहते थे।

सच बोलने पर मुझे नौकरी से निकाला (Brian King Joseph And Will Smith News)

इस घटना के बाद जब ब्रायन ने आवाज उठानी चाही, तो विल स्मिथ की कंपनी 'ट्रेबॉल स्टूडियोज मैनेजमेंट' ने उन्हें सपोर्ट करने के बजाय उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। ब्रायन का कहना है कि कंपनी ने उन पर दबाव बनाया कि वे इस मामले को रफा-दफा कर दें, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उन्हें तुरंत टूर से निकाल दिया गया।

विल स्मिथ पहले भी रह चुके हैं विवादों में (Will Smith Sexual Harassment)

ब्रायन किंग जोसेफ, जिनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, ने अब विल स्मिथ और उनकी कंपनी के खिलाफ कानूनी जंग शुरू कर दी है। उन्होंने यौन उत्पीड़न के साथ-साथ बदले की भावना से नौकरी से निकालने का मामला भी दर्ज कराया है। विल स्मिथ, जिन्हें ऑस्कर थप्पड़ कांड के बाद अपनी छवि सुधारने में काफी समय लगा था, इस नए विवाद के बाद एक बार फिर मुश्किलों के गहरे भंवर में फंस गए हैं।

ये भी पढ़ें

Dhurandhar Box Office: ‘धुरंधर’ लाई बॉक्स ऑफिस पर तूफान, बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली बनी पहली फिल्म
बॉलीवुड
Dhurandhar Day 28 created a storm made new record first ever Hindi film to earn in double digit

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Jan 2026 01:58 pm

Published on:

02 Jan 2026 01:36 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / वो मेरे साथ संबध बनाना चाहते थे…विल स्मिथ पर एक शख्स ने लगाया सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप, फैंस हुए हैरान

बड़ी खबरें

View All

हॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

34 साल की उम्र में हॉलीवुड स्टार टॉमी ली जोन्स की बेटी विक्टोरिया का निधन, मौत की वजह पर सस्पेंस बरकरार

हॉलीवुड स्टार टॉमी ली जोन्स की बेटी विक्टोरिया
हॉलीवुड

बाल खींचे, धक्का देकर नीचे गिराया…फेमस सिंगर ने अपने फैन के साथ की बदसलूकी, वीडियो देख डरे लोग

Chinese Actor Singer Ling Chao Snatches Female Fan Phone He pulled her hair watch video people shocked
हॉलीवुड

63 साल के टॉम क्रूज ने 2025 में एक ही फिल्म से कमाए इतने पैसे, टूटे सारे रिकॉर्ड

63 साल के टॉम क्रूज ने 2025 में एक ही फिल्म से कमाए इतने पैसे, टुटे सारे रिकॉर्ड जानकर उड़ जाएंगे होश
हॉलीवुड

दुखद: वर्ल्ड फेमस ‘बोल्ड’ एक्ट्रेस ब्रिगिट बार्डोट का निधन, हॉलीवुड में छाया मातम

Brigitte Bardot Dies At 91
हॉलीवुड

Imani Dia Smith Death: फेमस एक्ट्रेस की हुई मौत, शरीर पर मिले चाकू के निशान, बॉयफ्रेंड पर मर्डर का आरोप

Imani Dia Smith Murder
हॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.