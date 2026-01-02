‘दृश्यम 3’ को छोड़ अक्षय खन्ना ने शुरू की इस फिल्म की शूटिंग, ये होगा किरदार, फोटो आई सामने

'दृश्यम 3'से चल रहे विवादों के बाद अक्षय खन्ना ने अपना फोकस तमिल डेब्यू पर किया है। हाल ही उन्हें तमिल फिल्म 'महाकाली' के सेट पर देखा गया था। अक्षय खन्ना इन फिल्म में जो किरदार निभाएंगे वह असुर गुरु शुक्राचार्य का है। पिछले साल 2025 में ही 'महाकाली' से अक्षय खन्ना का लुक रिलीज किया गया था, जिसने इंटरनेट पर बवाल काट दिया था। तभी से फैंस को 'महाकाली' और इसमें शुक्राचार्य के रोल में अक्षय खन्ना को देखने का बेसब्री से इंतजार है।