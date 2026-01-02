‘दृश्यम 3’ को छोड़ अक्षय खन्ना ने शुरू की इस फिल्म की शूटिंग, ये होगा किरदार, फोटो आई सामने

अक्षय खन्ना ने शुरू की इस फिल्म की शूटिंग
Akshaye Khanna New Film: अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के अलावा 'दृश्यम 3' छोड़ने को लेकर भी विवादों में घिरे हुए हैं। अब इसी बीच जहां फैंस हैरान हो रहे थे, वहीं, इस खबर के बाद खुश होने वाले हैं। अक्षय खन्ना की नई फिल्म की सेट से फोटो सामने आ गई है। जिसे देख सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। लोग बेहद खुश हो रहे हैं और इसे भी एक ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं।
'दृश्यम 3'से चल रहे विवादों के बाद अक्षय खन्ना ने अपना फोकस तमिल डेब्यू पर किया है। हाल ही उन्हें तमिल फिल्म 'महाकाली' के सेट पर देखा गया था। अक्षय खन्ना इन फिल्म में जो किरदार निभाएंगे वह असुर गुरु शुक्राचार्य का है। पिछले साल 2025 में ही 'महाकाली' से अक्षय खन्ना का लुक रिलीज किया गया था, जिसने इंटरनेट पर बवाल काट दिया था। तभी से फैंस को 'महाकाली' और इसमें शुक्राचार्य के रोल में अक्षय खन्ना को देखने का बेसब्री से इंतजार है।
'महाकाली' में भूमि शेट्टी ने महा की मुख्य भूमिका निभाई है। इसे प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स (PVCU) की एक अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। डायरेक्टर पूजा कोल्लुरु ने हाल ही इंस्टाग्राम पर अक्षय खन्ना के साथ फिल्म के सेट से एक सेल्फी शेयर करते हुए जानकारी दी कि एक्टर ने शूटिंग शुरू कर दी है। इस पोस्ट से कन्फर्म हो गया है कि 'महाकाली' की शूटिंग चल रही है और अक्षय खन्ना भी फिल्म का हिस्सा हैं।
बता दें कि 'महाकाली' तेलुगु सिनेमा की पहली 'फीमेल सुपरहीरो' फिल्म होने वाली है, जिसे लेकर दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफी उत्साह है और इस साल शुरुआती महीनों के अंदर ही ये फिल्म रिलीज हो सकती है। अब जहां अक्षय के पास फिल्मों की लाइन लगती जा रही है। वहीं दृश्यम 3 का विवाद भी गरमाता जा रहा है।
