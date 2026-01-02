2 जनवरी 2026,

टॉलीवुड

‘दृश्यम 3’ को छोड़ अक्षय खन्ना ने शुरू की इस फिल्म की शूटिंग, ये होगा किरदार, फोटो आई सामने

Akshaye Khanna New Film: अक्षय खन्ना ने 'दृश्यम 3' को छोड़ने के बाद नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। फोटो, किरदार और रिलीज को लेकर बड़ी अपडेट भी सामने आई है। जिसे सुनकर फैंस काफी खुश हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 02, 2026

Akshaye Khanna New Telugu debut Film mahakali Shooting Start role photo viral amid drishyam 3 controversy

अक्षय खन्ना ने शुरू की इस फिल्म की शूटिंग

Akshaye Khanna New Film: अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के अलावा 'दृश्यम 3' छोड़ने को लेकर भी विवादों में घिरे हुए हैं। अब इसी बीच जहां फैंस हैरान हो रहे थे, वहीं, इस खबर के बाद खुश होने वाले हैं। अक्षय खन्ना की नई फिल्म की सेट से फोटो सामने आ गई है। जिसे देख सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। लोग बेहद खुश हो रहे हैं और इसे भी एक ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं।

अक्षय खन्ना नई फिल्म में निभाएंगे ये किरदार (Akshaye Khanna New Film Shooting Start)

'दृश्यम 3'से चल रहे विवादों के बाद अक्षय खन्ना ने अपना फोकस तमिल डेब्यू पर किया है। हाल ही उन्हें तमिल फिल्म 'महाकाली' के सेट पर देखा गया था। अक्षय खन्ना इन फिल्म में जो किरदार निभाएंगे वह असुर गुरु शुक्राचार्य का है। पिछले साल 2025 में ही 'महाकाली' से अक्षय खन्ना का लुक रिलीज किया गया था, जिसने इंटरनेट पर बवाल काट दिया था। तभी से फैंस को 'महाकाली' और इसमें शुक्राचार्य के रोल में अक्षय खन्ना को देखने का बेसब्री से इंतजार है।

महाकाली के सेट से फोटो आई सामने (Akshaye Khanna Shooting Start Telugu debut Film Mahakali)

'महाकाली' में भूमि शेट्टी ने महा की मुख्य भूमिका निभाई है। इसे प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स (PVCU) की एक अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। डायरेक्टर पूजा कोल्लुरु ने हाल ही इंस्टाग्राम पर अक्षय खन्ना के साथ फिल्म के सेट से एक सेल्फी शेयर करते हुए जानकारी दी कि एक्टर ने शूटिंग शुरू कर दी है। इस पोस्ट से कन्फर्म हो गया है कि 'महाकाली' की शूटिंग चल रही है और अक्षय खन्ना भी फिल्म का हिस्सा हैं।

महाकाली कब हो सकती है रिलीज (Mahakali Release Date)

बता दें कि 'महाकाली' तेलुगु सिनेमा की पहली 'फीमेल सुपरहीरो' फिल्म होने वाली है, जिसे लेकर दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफी उत्साह है और इस साल शुरुआती महीनों के अंदर ही ये फिल्म रिलीज हो सकती है। अब जहां अक्षय के पास फिल्मों की लाइन लगती जा रही है। वहीं दृश्यम 3 का विवाद भी गरमाता जा रहा है।

02 Jan 2026 08:54 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / ‘दृश्यम 3’ को छोड़ अक्षय खन्ना ने शुरू की इस फिल्म की शूटिंग, ये होगा किरदार, फोटो आई सामने

