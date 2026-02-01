51 साल के विजय का इस एक्ट्रेस के साथ अफेयर? पत्नी के साथ टूटने की कगार पर रिश्ता, लोगों ने की छीछा-लेदर

Thalapathy Vijay Extramarital Affair: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और हाल ही में राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाले थलापति विजय इन दिनों अपनी फिल्मों या राजनीतिक योजनाओं से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। उनकी पत्नी संगीता सोरनलिंगम द्वारा तलाक की अर्जी दाखिल किए जाने की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। खासतौर पर एक लोकप्रिय अभिनेत्री का नाम लगातार चर्चाओं में घसीटा जा रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी व्यक्ति की पुष्टि नहीं हुई है।