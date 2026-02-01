27 फ़रवरी 2026,

51 साल के विजय का इस एक्ट्रेस के साथ अफेयर? पत्नी के साथ टूटने की कगार पर रिश्ता, लोगों ने की छीछा-लेदर

Thalapathy Vijay Extramarital Affair: साउथ एक्टर थलापति विजय की शादी के 27 साल बाद पत्नी ने तलाक की अर्जी डाली है। इस खबर के बाद से ही उनके अफेयर की खबरें भी जोर पकड़ चुकी हैं। क्या है मामला, चलिए जानते हैं।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 27, 2026

Thalapathy Vijay Extramarital Affair

Thalapathy Vijay Extramarital Affair (सोर्स- एक्स)

Thalapathy Vijay Extramarital Affair: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और हाल ही में राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाले थलापति विजय इन दिनों अपनी फिल्मों या राजनीतिक योजनाओं से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। उनकी पत्नी संगीता सोरनलिंगम द्वारा तलाक की अर्जी दाखिल किए जाने की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। खासतौर पर एक लोकप्रिय अभिनेत्री का नाम लगातार चर्चाओं में घसीटा जा रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी व्यक्ति की पुष्टि नहीं हुई है।

तलाक की खबर से फैन्स हैरान (Thalapathy Vijay Extramarital Affair)

करीब दो दशक से ज्यादा समय तक साथ रहने वाले विजय और संगीता को इंडस्ट्री के सबसे निजी और स्थिर कपल्स में गिना जाता था। दोनों ने हमेशा अपनी पारिवारिक जिंदगी को कैमरों और सार्वजनिक बहस से दूर रखा। ऐसे में अलगाव की खबर ने प्रशंसकों को चौंका दिया। अदालत में दाखिल याचिका में वैवाहिक रिश्ते में दूरी, भावनात्मक अलगाव और अलग रहने जैसी बातों का जिक्र बताया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, याचिका में एक अभिनेत्री के साथ कथित करीबी संबंधों का संकेत दिया गया है, लेकिन किसी का नाम शामिल नहीं है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अनुमान और चर्चाएं तेजी से फैलने लगीं।

सोशल मीडिया ने जोड़ी पुरानी कड़ियां

जैसे ही खबर वायरल हुई, इंटरनेट यूजर्स ने पुराने इंटरव्यू, तस्वीरें और सोशल मीडिया पोस्ट खंगालना शुरू कर दिया। कुछ फैन्स ने अभिनेता और अभिनेत्री तृषा के बीच दोस्ताना तस्वीरों और जन्मदिन संदेशों को आधार बनाकर अपनी-अपनी राय व्यक्त करनी शुरू कर दी।

हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी दावे केवल ऑनलाइन चर्चाओं पर आधारित हैं और किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बावजूद इसके, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह मुद्दा ट्रेंड करता रहा।

ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री से ऑफ-स्क्रीन अफवाहें तक

तमिल सिनेमा में कई ऐसी जोड़ियां रही हैं जिन्हें दर्शकों ने बेहद पसंद किया है। विजय और संबंधित अभिनेत्री की जोड़ी भी 2000 के दशक में सुपरहिट फिल्मों के कारण दर्शकों की पसंदीदा रही। दोनों ने कई सफल फिल्मों में साथ काम किया और उनकी स्क्रीन केमिस्ट्री को खूब सराहा गया। वर्षों बाद एक बड़े प्रोजेक्ट में उनकी वापसी ने पुराने प्रशंसकों की यादें भी ताजा कर दी थीं।

फिल्मी दुनिया में अक्सर ऑन-स्क्रीन लोकप्रियता को लेकर ऑफ-स्क्रीन रिश्तों की अफवाहें जन्म लेती रही हैं। यही पैटर्न इस मामले में भी देखने को मिल रहा है, जहां दर्शकों की कल्पना और सोशल मीडिया चर्चा ने खबरों को और हवा दे दी।

चुप्पी ने बढ़ाई उत्सुकता

अब तक न तो विजय, न उनकी पत्नी और न ही चर्चाओं में शामिल अभिनेत्री की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। यही चुप्पी लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि डिजिटल दौर में अधूरी जानकारी अक्सर अफवाहों को सच जैसा रूप दे देती है।

स्टारडम और निजी जिंदगी की चुनौती

सेलिब्रिटीज की निजी जिंदगी अक्सर सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन जाती है। खासकर तब, जब कोई बड़ा स्टार राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी सक्रिय हो। विजय के मामले में भी यही स्थिति बनती दिख रही है, जहां व्यक्तिगत घटनाएं सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुकी हैं।

फिलहाल सच्चाई क्या है, इसका जवाब केवल आधिकारिक बयान या कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। तब तक यह मामला अफवाहों, अटकलों और फैन थ्योरीज के बीच चर्चा का केंद्र बना रहेगा।

