बॉलीवुड

पंजाबी सिंगर रंधावा पर गिरी पुलिस की गाज, ‘गन कल्चर’ को बढ़ावा देने पर हुई FIR दर्ज

Punjabi singer Rammy Randhawa: रम्मी रंधावा के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर बंदूक चमकाने का खतरा मोल लिया है। उनकी इन हरकतों से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 08, 2026

पंजाबी सिंगर रमनदीप सिंह उर्फ ​​रम्मी रंधावा

पंजाबी सिंगर रमनदीप सिंह उर्फ ​​रम्मी रंधावा (सोर्स: X @dpi_asia )

Punjabi Singer Rammy Randhawa: अमृतसर पुलिस ने फेमस पंजाबी सिंगर रमनदीप सिंह उर्फ ​​रम्मी रंधावा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ एक विवादित वीडियो शेयर करना सिंगर के लिए मुसीबत बन गया है। बता दें, अजनाला पुलिस स्टेशन ने इस मामले में रम्मी रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

'गन कल्चर' को बढ़ावा देने पर हुई FIR दर्ज

पुलिस के मुताबिक, ये कार्रवाई 13 दिसंबर को रम्मी रंधावा के जरिए शेयर किए गए एक पोस्ट के बाद की गई। इस वीडियो में आप देख सकते है कि सिंगर कथित तौर पर हथियार दिखाते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो के साथ उन्होंने पंजाबी में एक कैप्शन भी लिखा था, "मेरे तकिए के पास 2 चीजें हमेशा रहती हैं, एक इतिहास और दूसरी मौत।" साथ ही, उन्होंने आगे लिखा कि सरदारी हासिल करना आसान काम नहीं है और इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।

इतना ही नहीं, इस वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही अजनाला पुलिस स्टेशन के एएसआई (ASI) कवलजीत सिंह ने मामले की जांच की। उन्होंने जब सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, तो रम्मी रंधावा के वीडियो को आपत्तिजनक पाया। हालांकि, पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इस तरह का प्रदर्शन समाज में डर और असुरक्षा का माहौल को जन्म देना है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा

बता दें, पुलिस ने रमनदीप सिंह उर्फ रम्मी रंधावा (निवासी गुज्जा पीर) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 और आर्म्स एक्ट (हथियार कानून) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। अजनाला पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। पंजाब पुलिस ने पहले भी रम्मी रंधावा को कई बार चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर 'गन कल्चर' या हथियारों को बढ़ावा देने वाले किसी भी कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रम्मी रंधावा के खिलाफ ये कार्रवाई इसी सख्ती का हिस्सा मानी जा रही है।

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.