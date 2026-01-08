पंजाबी सिंगर रंधावा पर गिरी पुलिस की गाज, ‘गन कल्चर’ को बढ़ावा देने पर हुई FIR दर्ज

बता दें, पुलिस ने रमनदीप सिंह उर्फ रम्मी रंधावा (निवासी गुज्जा पीर) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 और आर्म्स एक्ट (हथियार कानून) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। अजनाला पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। पंजाब पुलिस ने पहले भी रम्मी रंधावा को कई बार चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर 'गन कल्चर' या हथियारों को बढ़ावा देने वाले किसी भी कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रम्मी रंधावा के खिलाफ ये कार्रवाई इसी सख्ती का हिस्सा मानी जा रही है।