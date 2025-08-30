Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मनोरंजन

‘Azul’ गाने के विवाद पर पहली बार बोले गुरु रंधावा, कहा- जब भगवान आपके साथ होते हैं,तो…

Guru Randhawa on song controversy: Azul को लेकर मचे बवाल पर आखिरकार गुरु रंधावा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए 2 फोटो शेयर कर लिखा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 30, 2025

'Azul' गाने के विवाद पर पहली बार बोले गुरु रंधावा, कहा- जब भगवान आपके साथ होते हैं,तो...
गुरु रंधावा (फोटो सोर्स: X)

Guru Randhawa: फेमस सिंगर गुरु रंधावा इन दिनों मुश्किलों में घिरे हुए हैं। उनके दो गानों, 'Azul' और 'Sirra' पर एक के बाद एक विवाद छिड़ गया है। जहां 'AZUL' में उन पर स्कूल गर्ल्स की इमेज खराब करने का आरोप लग रहा है, वहीं 'Sirra' में नवजात बच्चों को ड्रग्स देने की बात कहने को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर इन दोनों गानों की जमकर चर्चा हो रही है और कई लोग गुरु रंधावा पर असंवेदनशील गाने बनाने के आरोप लगाते हुए उन्हें बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं।

सिंगर पर ड्रग्स को बढ़ावा देने का आरोप

'Azul' में गुरु रंधावा एक फोटोग्राफी टीचर की भूमिका निभाते हैं जो एक स्टूडेंट को बुरी तरह से ऑब्जेक्टिफाई करता है। इस गाने पर न सिर्फ स्कूल गर्ल्स की इमेज खराब करने के आरोप लग रहा है, बल्कि उन पर स्टूडेंट-टीचर के रिश्ते को गलत तरीके से दिखाने के आरोप भी हैं। वहीं गुरु रंधावा के गाने 'Sirra' के खिलाफ लुधियाना के रहने वाले एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में सिंगर पर ड्रग्स को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

ये भी पढ़ें

‘4 दिन में दे दिया 4 साल का एंटरटेनमेंट…’ Bigg Boss 19 इस कंटेस्टेंट का वीडियो देख यूजर्स की छूटी हसीं
TV न्यूज
'4 दिन में दे दिया 4 साल का एंटरटेनमेंट...'Bigg Boss 19 इस कंटेस्टेंट का वीडियो देख यूजर्स की छूटी हसीं

गाने के विवाद पर पहली बार बोले गुरु रंधावा

इस मामले में गुरु रंधावा को लुधियाना कोर्ट से समन भी जारी हुआ है, जिसमें उन्हें अपने वकील के जरिए या खुद कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। बता दें कि विवादों के बीच गुरु रंधावा ने 'Azul' पर हो रहे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर दो फोटोज शेयर कर अपने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है।

बता दें कि शुक्रवार को गुरु रंधावा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'Azul' के एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस फोटो में दिखाया गया कि गाना एक घंटे में 107,200 से अधिक व्यूज और यूट्यूब पर 27,000 से अधिक सर्च के साथ ट्रेंड कर रहा है। दरअसल गुरु ने लिखा, "Azul is Azuling (वाइन ग्लास इमोजी)… जब भगवान आपके साथ होते हैं, तो आप केवल आगे ही बढ़ते हैं और रेड हार्ट इमोजी दी"।

गुरु रंधावा ने और फोटो शेयर किया

इसके साथ ही गुरु रंधावा ने एक और फोटो शेयर की जिसमें वो पंजाबी टॉप 50 गानों की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। उनका गाना अजुल नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल, सिंगर ने सीधे तौर पर अपने गानों पर चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन उन्होंने क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए आलोचकों पर निशाना साधा और गानों पर हो रहे विवाद के बीच क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए जवाब दिया। उन्होंने वीडियो के आधिकारिक इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट को सीमित कर दिया है। बता दें कि इन विवादों के चलते गुरु रंधावा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। देखना यह होगा कि इन विवादों का उनके करियर पर क्या असर पड़ता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Aug 2025 10:32 am

Published on:

30 Aug 2025 10:14 am

Hindi News / Entertainment / ‘Azul’ गाने के विवाद पर पहली बार बोले गुरु रंधावा, कहा- जब भगवान आपके साथ होते हैं,तो…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.