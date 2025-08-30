'Azul' गाने के विवाद पर पहली बार बोले गुरु रंधावा, कहा- जब भगवान आपके साथ होते हैं,तो...

Guru Randhawa: फेमस सिंगर गुरु रंधावा इन दिनों मुश्किलों में घिरे हुए हैं। उनके दो गानों, 'Azul' और 'Sirra' पर एक के बाद एक विवाद छिड़ गया है। जहां 'AZUL' में उन पर स्कूल गर्ल्स की इमेज खराब करने का आरोप लग रहा है, वहीं 'Sirra' में नवजात बच्चों को ड्रग्स देने की बात कहने को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर इन दोनों गानों की जमकर चर्चा हो रही है और कई लोग गुरु रंधावा पर असंवेदनशील गाने बनाने के आरोप लगाते हुए उन्हें बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं।
'Azul' में गुरु रंधावा एक फोटोग्राफी टीचर की भूमिका निभाते हैं जो एक स्टूडेंट को बुरी तरह से ऑब्जेक्टिफाई करता है। इस गाने पर न सिर्फ स्कूल गर्ल्स की इमेज खराब करने के आरोप लग रहा है, बल्कि उन पर स्टूडेंट-टीचर के रिश्ते को गलत तरीके से दिखाने के आरोप भी हैं। वहीं गुरु रंधावा के गाने 'Sirra' के खिलाफ लुधियाना के रहने वाले एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में सिंगर पर ड्रग्स को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।
इस मामले में गुरु रंधावा को लुधियाना कोर्ट से समन भी जारी हुआ है, जिसमें उन्हें अपने वकील के जरिए या खुद कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। बता दें कि विवादों के बीच गुरु रंधावा ने 'Azul' पर हो रहे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर दो फोटोज शेयर कर अपने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है।
बता दें कि शुक्रवार को गुरु रंधावा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'Azul' के एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस फोटो में दिखाया गया कि गाना एक घंटे में 107,200 से अधिक व्यूज और यूट्यूब पर 27,000 से अधिक सर्च के साथ ट्रेंड कर रहा है। दरअसल गुरु ने लिखा, "Azul is Azuling (वाइन ग्लास इमोजी)… जब भगवान आपके साथ होते हैं, तो आप केवल आगे ही बढ़ते हैं और रेड हार्ट इमोजी दी"।
इसके साथ ही गुरु रंधावा ने एक और फोटो शेयर की जिसमें वो पंजाबी टॉप 50 गानों की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। उनका गाना अजुल नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल, सिंगर ने सीधे तौर पर अपने गानों पर चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन उन्होंने क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए आलोचकों पर निशाना साधा और गानों पर हो रहे विवाद के बीच क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए जवाब दिया। उन्होंने वीडियो के आधिकारिक इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट को सीमित कर दिया है। बता दें कि इन विवादों के चलते गुरु रंधावा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। देखना यह होगा कि इन विवादों का उनके करियर पर क्या असर पड़ता है।