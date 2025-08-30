'Azul' गाने के विवाद पर पहली बार बोले गुरु रंधावा, कहा- जब भगवान आपके साथ होते हैं,तो...

इसके साथ ही गुरु रंधावा ने एक और फोटो शेयर की जिसमें वो पंजाबी टॉप 50 गानों की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। उनका गाना अजुल नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल, सिंगर ने सीधे तौर पर अपने गानों पर चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन उन्होंने क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए आलोचकों पर निशाना साधा और गानों पर हो रहे विवाद के बीच क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए जवाब दिया। उन्होंने वीडियो के आधिकारिक इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट को सीमित कर दिया है। बता दें कि इन विवादों के चलते गुरु रंधावा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। देखना यह होगा कि इन विवादों का उनके करियर पर क्या असर पड़ता है।