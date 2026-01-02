2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

मैं 135 किलो था, अब 89 किलो का हो गया हूं… फराह खान के व्लॉग में नितिन गडकरी ने बताया वजह घटाने का सीक्रेट

Farah Khan Blog: कैसे फिट हुए नितिन गडकरी?कोरियोग्राफर फराह खान के लेटेस्ट व्लॉग में नितिन गडकरी बताया अपनी फिटनेस का राज।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 02, 2026

Farah Khan Latest Blog

फराह खान के लेटेस्ट व्लॉग में नजर आए नितिन गडकरी (इमेज सोर्स: Farah Khan Blog स्क्रीनशॉट)

Farah Khan Latest Blog: फिल्ममेकर फराह खान पिछले कुछ सालों से अपनी फिल्म मेकिंग से ज्यादा अपने व्लॉग को लेकर चर्चा में हैं। वह सिर्फ एक्टर्स के साथ ही नहीं, बल्कि हाई प्रोफाइल लोगों के साथ भी ब्लॉग बनाती नजर आती हैं। इस पूरे सफर में उनके साथ होते हैं उनके कुक दिलीप भी नजर आते हैं।

फराह खान का व्लॉग एक कुकिंग और लाइफस्टाइल शो है, जिसमें वह अपने कुक दिलीप के साथ सेलिब्रिटीज और चर्चित हस्तियों के घर जाती हैं, उनके साथ खाना बनाती हैं, होम टूर करती हैं और उनकी जीवन से जुड़े दिलचस्प किस्सों पर बातचीत करती हैं। यह ‘शो’ उनके यूट्यूब चैनल पर आता है, जो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है।

इस बार फराह के व्लॉग में दिखे कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी

फराह खान के लेटेस्ट व्लॉग जो उन्होंने आज 2 जनवरी को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नजर आए। फराह अपने कुक दिलीप के साथ उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पहुंचीं, जहां उन्होंने एक मजेदार और दिलचस्प एपिसोड शूट किया। इस दौरान खाने-पीने के साथ-साथ कई रोचक मुद्दों पर बातचीत भी हुई।

कुक दिलीप ने नितिन गडकरी से क्या कहा?

नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान फराह ने उनसे हाथ मिलाया, जबकि कुक दिलीप ने उनके पैर छुए। फराह ने गडकरी को बताया कि इतने बड़े व्यक्ति पहले कभी उनके शो में नहीं आए हैं। वहीं मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले से दिलीप ने नितिन गडकरी से कहा, “सर, मेरे गांव में एक सड़क बनवा दीजिए। अगर गांव में सड़क बन जाए, तो लोगों को बहुत मदद मिलेगी।”

नितिन गडकरी ने वजन घटाने पर की बात

बातचीत के दौरान नितिन गडकरी ने अपने फिटनेस के बारे में बताया कि उनके डिसिप्लिन रूटीन का असर है कि उनका वजन जो पहले 135 किलो था, जो अब घटकर 89 किलो हो गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वो सुबह 7 बजे उठते हैं और करीब ढाई घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं।

फराह की नितिन गडकरी की पत्नी कंचन से भी हुई बातचीत

फराह खान और उनके कुक दिलीप ने नितिन गडकरी की पत्नी कंचन से भी मुलाकात की। कंचन कई एनजीओ से जुड़ी हैं और एक बैंक की चेयरपर्सन भी हैं। यह सुनते ही दिलीप खुद को रोक नहीं पाए और कंचन गडकरी से लोन की रिक्वेस्ट कर दी।

फराह खान का व्लॉग सफर

फराह खान ने साल 2024 में अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। उनके और उनके कुक दिलीप के वीडियो दर्शकों को बहुत पसंद आए, जिसके बाद उनका डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर सफर शुरू हुआ। हाल ही में टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट में फराह ने बताया था कि वह फिल्मों की तुलना में कंटेंट क्रिएशन से ज्यादा कमाई कर रही हैं।

फराह खान की फिल्में

फराह खान अब तक कई सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं, जिनमें ‘मैं हूं ना’, ‘ओम शांति ओम’ और ‘हैप्पी न्यू ईयर’ शामिल हैं। फिलहाल उन्होंने किसी नई फिल्म का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अपने व्लॉग्स और टीवी रियलिटी शोज के जरिए वह लगातार दर्शकों से जुड़ी हुई हैं।

