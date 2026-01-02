मैं 135 किलो था, अब 89 किलो का हो गया हूं… फराह खान के व्लॉग में नितिन गडकरी ने बताया वजह घटाने का सीक्रेट

नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान फराह ने उनसे हाथ मिलाया, जबकि कुक दिलीप ने उनके पैर छुए। फराह ने गडकरी को बताया कि इतने बड़े व्यक्ति पहले कभी उनके शो में नहीं आए हैं। वहीं मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले से दिलीप ने नितिन गडकरी से कहा, “सर, मेरे गांव में एक सड़क बनवा दीजिए। अगर गांव में सड़क बन जाए, तो लोगों को बहुत मदद मिलेगी।”