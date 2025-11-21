Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

यूट्यूब से कितना कमाया, फराह खान ने बताया- कभी एक साल में फिल्मों से इतनी कमाई नहीं हुई

Farah Khan: साल 2024 में फिल्ममेकर फराह खान ने जब YouTube की दुनिया में कदम रखा, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी हिट व्लॉगर बन जाएंगी…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 21, 2025

फराह खान (सोर्स: X @Mazzzzstvupqzz)

Farah Khan: फिल्ममेकर फराह खान ने 2024 में YouTube की दुनिया में कदम रखा और अपने दिलचस्प व्लॉग्स से जल्द ही हिट हो गईं। उनके मजेदार कंटेंट ने ना सिर्फ उनको बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग दिलाई, बल्कि उनके कुक, दिलीप को एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी भी बना दिया है। हाल ही में सोहा अली खान के साथ YouTube पर बातचीत के दौरान, फराह ने इस प्लेटफॉर्म से अपनी अच्छी-खासी कमाई का खुलासा किया है।

YouTube पर आने का एक और बड़ा कारण

दरअसल, फराह ने बताया कि अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद उन्हें एहसास हुआ था कि शूटिंग शुरू होने में कम-से-कम एक साल का लंबा इंतजार करना होगा। उनकी टीम लगातार उन्हें YouTube पर हाथ आजमाने के लिए कह रही थी और फिर उन्होंने लास्ट में ये मन बना लिया था। बता दें, YouTube पर आने का एक और बड़ा कारण बच्चों की उच्च शिक्षा का बढ़ता खर्च था, क्योंकि उनके बच्चे जल्द ही यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, जिसके लिए वो कॉलेज फंड बढ़ाना चाहती थीं।

साथ ही, फराह ने आगे ये भी बताया कि उन्होंने खाने से जुड़ा कुछ करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने अपने कुक दिलीप को चुना और उनके लिए वीडियो में बोलने के लिए मजेदार पंचलाइन लिखीं और काम शूरू किया। इसके बाद देखते-ही-देखते अपने दूसरे व्लॉग तक उन्हें सिल्वर प्ले बटन मिल गया था। जब उनसे उनकी YouTube कमाई के बारे में पूछा गया, तो फराह ने बेबाकी से इसका जवाब दिया "बहुत ज्यादा है, अपने पूरे करियर में शायद एक साल में मैंने इतना पैसा नहीं कमाया, जबकि मैंने इतनी फिल्में डायरेक्ट की हैं।"

कभी एक साल में फिल्मों से इतनी कमाई नहीं हुई

इतना ही नहीं, फिल्ममेकर ने आगे ये भी बताया कि YouTube ने उन्हें वो रचनात्मक आजादी दी है, जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। उन्होंने बताया, "ये मेरा चैनल है, तो कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म या प्रोडक्शन हाउस मुझे 'ये तो काटना ही पड़ेगा' नहीं कहता, ना ही कोई टीवी चैनल ये कहता है कि आप केवल इस गेस्ट को ला सकते हैं, जिससे मुझे नफरत थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था।"

अब फराह के व्लॉग्स दर्शकों को कई सेलेब्रिटीज के घरों के अंदर ले जाते हैं, जहां वो उनकी रसोई में उनके साथ अनोखे पकवान बनाती हैं। इन पाक रोमांच के साथ वो उनके घरों का टूर भी कराती हैं और खाने से जुड़ी हल्की-फुल्की बातचीत साझा करती हैं। फराह और उनके कुक दिलीप के बीच की मजेदार बातचीत इस सीरीज का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन गई है, जिसने दिलीप को सोशल मीडिया स्टारडम तक पहुंचा दिया है। अपने पहले व्लॉग में फराह ने खुलकर बताया कि YouTube का सफर शुरू करने के बाद अब उन्होंने दिलीप की सैलरी भी बढ़ा दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

21 Nov 2025 09:41 pm

Published on:

21 Nov 2025 09:18 pm

Hindi News / Entertainment / यूट्यूब से कितना कमाया, फराह खान ने बताया- कभी एक साल में फिल्मों से इतनी कमाई नहीं हुई

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बॉलीवुड में मचा हड़कंप! ओरी के बाद 252 करोड़ की ड्रग्स रैकेट में एक और स्टारकिड का नाम आया सामने

Siddhanth Kapoor name comes up in 252 crores drug case
बॉलीवुड

War 2: ऋतिक रोशन ने खुद उड़ाया अपनी फ्लॉप फिल्म ‘वॉर 2’ का मजाक! बोले- मेरी पिछली मूवी तो…

Hrithik Roshan On War 2 failure get satire video viral on social media
बॉलीवुड

ग्राउंड पर घुटने टेक मंगेतर ने किया प्रपोज, जानिए स्मृति मंधाना के लिए क्यों खास है ये स्टेडियम

Smriti Mandhana- Palash Muchhal Wedding
बॉलीवुड

ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा ओवरडोज, OTT पर ट्रेंड कर रही हैं ये शोज, देखने को हो जाइए तैयार

ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा ओवरडोज, OTT पर ट्रेंड कर रही हैं ये शोज, देखने को हो जाइए तैयार
OTT

IFFI 2025 : देशभक्ति के हाईजोश में कमल हासन, काकोरी क्रांति के 100 साल पर दिखाई गई खास फिल्म, AI फिल्म में No दिलचस्पी

kamal haasan, kamal haasan at IFFI 2025, deshbhakti film in IFFI 2025, sai pallavi,
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.