यूट्यूब से कितना कमाया, फराह खान ने बताया- कभी एक साल में फिल्मों से इतनी कमाई नहीं हुई

अब फराह के व्लॉग्स दर्शकों को कई सेलेब्रिटीज के घरों के अंदर ले जाते हैं, जहां वो उनकी रसोई में उनके साथ अनोखे पकवान बनाती हैं। इन पाक रोमांच के साथ वो उनके घरों का टूर भी कराती हैं और खाने से जुड़ी हल्की-फुल्की बातचीत साझा करती हैं। फराह और उनके कुक दिलीप के बीच की मजेदार बातचीत इस सीरीज का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन गई है, जिसने दिलीप को सोशल मीडिया स्टारडम तक पहुंचा दिया है। अपने पहले व्लॉग में फराह ने खुलकर बताया कि YouTube का सफर शुरू करने के बाद अब उन्होंने दिलीप की सैलरी भी बढ़ा दी है।