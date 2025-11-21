यूट्यूब से कितना कमाया, फराह खान ने बताया- कभी एक साल में फिल्मों से इतनी कमाई नहीं हुई

फराह खान (सोर्स: X @Mazzzzstvupqzz)
Farah Khan: फिल्ममेकर फराह खान ने 2024 में YouTube की दुनिया में कदम रखा और अपने दिलचस्प व्लॉग्स से जल्द ही हिट हो गईं। उनके मजेदार कंटेंट ने ना सिर्फ उनको बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग दिलाई, बल्कि उनके कुक, दिलीप को एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी भी बना दिया है। हाल ही में सोहा अली खान के साथ YouTube पर बातचीत के दौरान, फराह ने इस प्लेटफॉर्म से अपनी अच्छी-खासी कमाई का खुलासा किया है।
दरअसल, फराह ने बताया कि अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद उन्हें एहसास हुआ था कि शूटिंग शुरू होने में कम-से-कम एक साल का लंबा इंतजार करना होगा। उनकी टीम लगातार उन्हें YouTube पर हाथ आजमाने के लिए कह रही थी और फिर उन्होंने लास्ट में ये मन बना लिया था। बता दें, YouTube पर आने का एक और बड़ा कारण बच्चों की उच्च शिक्षा का बढ़ता खर्च था, क्योंकि उनके बच्चे जल्द ही यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, जिसके लिए वो कॉलेज फंड बढ़ाना चाहती थीं।
साथ ही, फराह ने आगे ये भी बताया कि उन्होंने खाने से जुड़ा कुछ करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने अपने कुक दिलीप को चुना और उनके लिए वीडियो में बोलने के लिए मजेदार पंचलाइन लिखीं और काम शूरू किया। इसके बाद देखते-ही-देखते अपने दूसरे व्लॉग तक उन्हें सिल्वर प्ले बटन मिल गया था। जब उनसे उनकी YouTube कमाई के बारे में पूछा गया, तो फराह ने बेबाकी से इसका जवाब दिया "बहुत ज्यादा है, अपने पूरे करियर में शायद एक साल में मैंने इतना पैसा नहीं कमाया, जबकि मैंने इतनी फिल्में डायरेक्ट की हैं।"
इतना ही नहीं, फिल्ममेकर ने आगे ये भी बताया कि YouTube ने उन्हें वो रचनात्मक आजादी दी है, जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। उन्होंने बताया, "ये मेरा चैनल है, तो कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म या प्रोडक्शन हाउस मुझे 'ये तो काटना ही पड़ेगा' नहीं कहता, ना ही कोई टीवी चैनल ये कहता है कि आप केवल इस गेस्ट को ला सकते हैं, जिससे मुझे नफरत थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था।"
अब फराह के व्लॉग्स दर्शकों को कई सेलेब्रिटीज के घरों के अंदर ले जाते हैं, जहां वो उनकी रसोई में उनके साथ अनोखे पकवान बनाती हैं। इन पाक रोमांच के साथ वो उनके घरों का टूर भी कराती हैं और खाने से जुड़ी हल्की-फुल्की बातचीत साझा करती हैं। फराह और उनके कुक दिलीप के बीच की मजेदार बातचीत इस सीरीज का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन गई है, जिसने दिलीप को सोशल मीडिया स्टारडम तक पहुंचा दिया है। अपने पहले व्लॉग में फराह ने खुलकर बताया कि YouTube का सफर शुरू करने के बाद अब उन्होंने दिलीप की सैलरी भी बढ़ा दी है।
