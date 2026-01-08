कंटेंट चोरी विवाद ने मेकर्स की बढ़ाई मुश्किलें, Masti 4 फंसी कानूनी झमेले में

मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी 'मस्ती 4' इसी साल 21 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी। भारी उम्मीदों के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। ये साल 2004 में शुरू हुई 'मस्ती' फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है और इससे पहले 'मस्ती', 'ग्रैंड मस्ती' और 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' रिलीज हो चुकी हैं। बता दें, भले ही फिल्म के चारों पार्ट में रितेश, विवेक और आफताब की मुख्य तिकड़ी मौजूद रही, लेकिन इस बार कहानी दर्शकों को लुभाने में असफल रही। अब कानूनी विवाद के बाद फिल्म के ओटीटी रिलीज पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।