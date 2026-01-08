8 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

कंटेंट चोरी विवाद ने मेकर्स की बढ़ाई मुश्किलें, Masti 4 फंसी कानूनी झमेले में

Masti 4 Controversy: फिल्म 'मस्ती 4' के मेकर्स को कंटेंट चोरी विवाद की वजह से बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म की कहानी और डायलॉग्स पर किसी ने कॉपीराइट का दावा करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 08, 2026

Masti 4

Masti 4 (सोर्स: X @moviemaxoffl)

Masti 4 Controversy: रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की फेमस एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' अब कानूनी पचड़े में फंस गई है। थिएटर में रिलीज होने के लगभग डेढ़ महीने बाद, जब फिल्म अपने ओटीटी (OTT) रिलीज की तैयारी कर रही थी, तब दिल्ली उच्च न्यायालय में इसके मेकर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

‘Masti 4’ फंसी कानूनी झमेले में

आरजे और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आशीष शर्मा ने फिल्म के मेकर्स पर अपनी 'क्रिएटिव प्रॉपर्टी' चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसमें आशीष ने दावा किया है कि फिल्म के एक सीन में उनकी जनवरी 2024 में वायरल हुई रील 'शक करने का नतीजा' का यूज किया गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मेकर्स ने न तो उनसे इस सीन के लिए सहमति ली और न ही उन्हें इसका कोई श्रेय (Credit) दिया। इस रील में उनके साथ आरजे तृप्ति भी दिखी थीं।

इतना ही नहीं, आशीष शर्मा ने अपनी याचिका में मांग की है कि उनकी रील का बिना इजाजत के इस्तेमाल करने के लिए उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और फिल्म के लाभ की पूरी रिपोर्ट भी पेश की जाए। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की एकल न्यायाधीश पीठ कर रही है। बता दें, अदालत ने फिल्म के निर्माताओं को नोटिस जारी कर इस मामले पर जल्द जवाब मांगा है। अब इस केस की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होने वाली है।

बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई

मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी 'मस्ती 4' इसी साल 21 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी। भारी उम्मीदों के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। ये साल 2004 में शुरू हुई 'मस्ती' फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है और इससे पहले 'मस्ती', 'ग्रैंड मस्ती' और 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' रिलीज हो चुकी हैं। बता दें, भले ही फिल्म के चारों पार्ट में रितेश, विवेक और आफताब की मुख्य तिकड़ी मौजूद रही, लेकिन इस बार कहानी दर्शकों को लुभाने में असफल रही। अब कानूनी विवाद के बाद फिल्म के ओटीटी रिलीज पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

Published on:

08 Jan 2026 10:26 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कंटेंट चोरी विवाद ने मेकर्स की बढ़ाई मुश्किलें, Masti 4 फंसी कानूनी झमेले में

