Masti 4 Vs 120 Bahadur Box Office Day 1: ‘मस्ती 4’ को ‘120 बहादुर’ से मिली टक्कर, जानें किसका पलड़ा रहा भारी

Masti 4 Vs 120 Bahadur (सोर्स: X @_PVRCinemas)
Masti 4 Vs 120 Bahadur Box Office Day 1: कल बॉक्स ऑफिस में 2 मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज हुईं हैं, जिसमें फरहान अख्तर अभिनीत '120 बहादुर' और विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी की एडल्ट-कॉमेडी 'मस्ती 4' शामिल है। फैंस को इन दोनों ही फिल्मों का बेसब्री से इंतजार था। जहां '120 बहादुर' इंडो-चाइना वॉर पर बेस्ड है, जो एक इमोशनल कहानी पेश करती है, तो वहीं 'मस्ती 4' अपने चिर-परिचित अंदाज में फैंस को गुदगुदाने का दावा करती है। तो आइए जानते हैं कि पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में किसने बाजी मारी है और किसने किसको पछाड़ा है।
फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' Sacnilk रिपोर्ट के मुताबिक, बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन धीमी रफ्तार रही है और फिल्म ने ओपनिंग डे पर 2.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसकी कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 8.58% रही। बता दें, फिल्म को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में इसके कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है।
तो वहीं दूसरी ओर, विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी स्टारर 'मस्ती 4' ने पहले दिन '120 बहादुर' से ज्यादा कमाई करने में कामयाब रही है। एडल्ट-कॉमेडी 'मस्ती 4' ने ओपनिंग डे पर 2.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और इसकी हिंदी ऑक्यूपेंसी 9.98% रही है। बता दें, 'मस्ती 4' की कमाई में आने वाले दिनों में थोड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, खासकर वीकेंड पर क्योंकि लोग काम के दबाव के बीच एडल्ट-कॉमेडी फिल्म आजकल देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
फिल्म '120 बहादुर' में फरहान अख्तर के साथ-साथ राशि खन्ना, अंकित सिवाच, विवान भटेना और अजिंक्य देव अहम रोल में हैं। तो वहीं, 'मस्ती 4' की कास्ट में विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी के अलावा एल्नाज नोरौजी, रूही सिंह, अरशद वारसी, नरगिस फाखरी, नतालिया जानोसजेक, शाद रंधावा, तुषार कपूर और जेनेलिया डिसूजा जैसे कई बड़े कलाकारों के नाम शामिल हैं।
दरअसल, पहले दिन के आंकड़ों के मुताबिक, 'मस्ती 4' ने '120 बहादुर' पर हल्की बढ़त हासिल की है। अब देखना ये दिलचस्प है कि वीकेंड पर दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती हैं और कौन फैंस के दिलों को जीतने में कामयाब होता है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग