Masti 4 Vs 120 Bahadur Box Office Day 1: ‘मस्ती 4’ को ‘120 बहादुर’ से मिली टक्कर, जानें किसका पलड़ा रहा भारी

Masti 4 Vs 120 Bahadur Box Office Day 1: कल बॉक्स ऑफिस में 2 मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज हुईं हैं, जिसमें फरहान अख्तर अभिनीत '120 बहादुर' और विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी की एडल्ट-कॉमेडी 'मस्ती 4' शामिल है। फैंस को इन दोनों ही फिल्मों का बेसब्री से इंतजार था। जहां '120 बहादुर' इंडो-चाइना वॉर पर बेस्ड है, जो एक इमोशनल कहानी पेश करती है, तो वहीं 'मस्ती 4' अपने चिर-परिचित अंदाज में फैंस को गुदगुदाने का दावा करती है। तो आइए जानते हैं कि पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में किसने बाजी मारी है और किसने किसको पछाड़ा है।