Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Masti 4 Vs 120 Bahadur Box Office Day 1: ‘मस्ती 4’ को ‘120 बहादुर’ से मिली टक्कर, जानें किसका पलड़ा रहा भारी

Masti 4 Vs 120 Bahadur Box Office Day 1: 'मस्ती 4' और '120 बहादुर' की टक्कर ने बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दोनों फिल्मों की थीम और किरदार अलग-अलग हैं, जिससे उनके दर्शक वर्ग में भी फर्क नजर आया है। तो आइए जानें किन फिल्मों ने जीता फैंस का दिल…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 22, 2025

Masti 4 Vs 120 Bahadur Box Office Day 1: 'मस्ती 4' को '120 बहादुर' से मिली टक्कर, जानें किसका पलड़ा रहा भारी

Masti 4 Vs 120 Bahadur (सोर्स: X @_PVRCinemas)

Masti 4 Vs 120 Bahadur Box Office Day 1: कल बॉक्स ऑफिस में 2 मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज हुईं हैं, जिसमें फरहान अख्तर अभिनीत '120 बहादुर' और विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी की एडल्ट-कॉमेडी 'मस्ती 4' शामिल है। फैंस को इन दोनों ही फिल्मों का बेसब्री से इंतजार था। जहां '120 बहादुर' इंडो-चाइना वॉर पर बेस्ड है, जो एक इमोशनल कहानी पेश करती है, तो वहीं 'मस्ती 4' अपने चिर-परिचित अंदाज में फैंस को गुदगुदाने का दावा करती है। तो आइए जानते हैं कि पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में किसने बाजी मारी है और किसने किसको पछाड़ा है।

फिल्म '120 बहादुर' कलेक्शन

फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' Sacnilk रिपोर्ट के मुताबिक, बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन धीमी रफ्तार रही है और फिल्म ने ओपनिंग डे पर 2.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसकी कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 8.58% रही। बता दें, फिल्म को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में इसके कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है।

'मस्ती 4' कलेक्शन

तो वहीं दूसरी ओर, विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी स्टारर 'मस्ती 4' ने पहले दिन '120 बहादुर' से ज्यादा कमाई करने में कामयाब रही है। एडल्ट-कॉमेडी 'मस्ती 4' ने ओपनिंग डे पर 2.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और इसकी हिंदी ऑक्यूपेंसी 9.98% रही है। बता दें, 'मस्ती 4' की कमाई में आने वाले दिनों में थोड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, खासकर वीकेंड पर क्योंकि लोग काम के दबाव के बीच एडल्ट-कॉमेडी फिल्म आजकल देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

'120 बहादुर' और 'मस्ती 4' की स्कार कास्ट

फिल्म '120 बहादुर' में फरहान अख्तर के साथ-साथ राशि खन्ना, अंकित सिवाच, विवान भटेना और अजिंक्य देव अहम रोल में हैं। तो वहीं, 'मस्ती 4' की कास्ट में विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी के अलावा एल्नाज नोरौजी, रूही सिंह, अरशद वारसी, नरगिस फाखरी, नतालिया जानोसजेक, शाद रंधावा, तुषार कपूर और जेनेलिया डिसूजा जैसे कई बड़े कलाकारों के नाम शामिल हैं।

दरअसल, पहले दिन के आंकड़ों के मुताबिक, 'मस्ती 4' ने '120 बहादुर' पर हल्की बढ़त हासिल की है। अब देखना ये दिलचस्प है कि वीकेंड पर दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती हैं और कौन फैंस के दिलों को जीतने में कामयाब होता है।

ये भी पढ़ें

ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा ओवरडोज, OTT पर ट्रेंड कर रहे हैं ये शोज, देखने को हो जाइए तैयार
OTT
ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा ओवरडोज, OTT पर ट्रेंड कर रही हैं ये शोज, देखने को हो जाइए तैयार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

22 Nov 2025 10:45 am

Published on:

22 Nov 2025 10:23 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Masti 4 Vs 120 Bahadur Box Office Day 1: ‘मस्ती 4’ को ‘120 बहादुर’ से मिली टक्कर, जानें किसका पलड़ा रहा भारी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने सगाई और प्रेग्नेंसी की खबरों पर किया पोस्ट, बोलीं- मैं हर दिन…

Hardik Pandya Girlfriend Mahieka Sharma Post
बॉलीवुड

बॉलीवुड में मचा हड़कंप! ओरी के बाद 252 करोड़ की ड्रग्स रैकेट में एक और स्टारकिड का नाम आया सामने

Siddhanth Kapoor name comes up in 252 crores drug case
बॉलीवुड

War 2: ऋतिक रोशन ने खुद उड़ाया अपनी फ्लॉप फिल्म ‘वॉर 2’ का मजाक! बोले- मेरी पिछली मूवी तो…

Hrithik Roshan On War 2 failure get satire video viral on social media
बॉलीवुड

ग्राउंड पर घुटने टेक मंगेतर ने किया प्रपोज, जानिए स्मृति मंधाना के लिए क्यों खास है ये स्टेडियम

Smriti Mandhana- Palash Muchhal Wedding
बॉलीवुड

हॉलीवुड के सुपरहीरो के लिए खतरे की घंटी! हिंदी सिनेमा में तेजी से बदल रहा है ये ट्रेंड

Hollywood vs Bollywood Super Hero
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.