Masti 4 : एडल्ट-कॉमेडी ‘मस्ती 4’ मचा पाएगी धमाल या दर्शकों मिलेगी निराशा?

दरअसल, फिल्म 'मस्ती' की सफलता के बाद 2013 में 'ग्रैंड मस्ती' आई, जिसने 100 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन कर बड़ी कामयाबी हासिल की और क्योंकि इसे पहली फिल्म का माहौल और फैंस का उत्साह मिला था। लेकिन 2016 में आई तीसरी किस्त 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' के साथ स्थिति पूरी तरह से बदल गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई, जिसने 3 करोड़ से भी कम की ओपनिंग की और टोटल 13 करोड़ का कलेक्शन किया और ये बॉक्स ऑफिस पर कई कारणों से पीट गई। दरअसल, 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' अपनी रिलीज से 2 हफ्ते पहले ही लीक हो गई थी, जिससे इसकी कमाई पर असर पड़ा।