Masti 4 : एडल्ट-कॉमेडी ‘मस्ती 4’ मचा पाएगी धमाल या दर्शकों मिलेगी निराशा?

Masti 4
Masti 4 Screening Review: साल 2004 में जब 'मस्ती' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई थी, तो बॉलीवुड में एडल्ट-कॉमेडी का ये एक नया ट्रेंड था। जिसमें रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी जैसे बड़े सितारों के साथ डायरेक्टर इंद्र कुमार ने एक सफल शुरुआत की थी। बता दें, ये फिल्म एक सरप्राइजिंग तरीके से हिट साबित हुई और यहीं से 'मस्ती' फ्रैंचाइजी की शूरूआत हुई। अब इस शुक्रवार यानी कल 21 नंबर को इसकी फ्रैंचाइजी 'मस्ती 4' बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है, लेकिन इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फैंस इसे देखने पहुंचेंगे या पिछले सिक्वेंस की तरह ये भी फ्लॉप होगी?
दरअसल, फिल्म 'मस्ती' की सफलता के बाद 2013 में 'ग्रैंड मस्ती' आई, जिसने 100 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन कर बड़ी कामयाबी हासिल की और क्योंकि इसे पहली फिल्म का माहौल और फैंस का उत्साह मिला था। लेकिन 2016 में आई तीसरी किस्त 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' के साथ स्थिति पूरी तरह से बदल गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई, जिसने 3 करोड़ से भी कम की ओपनिंग की और टोटल 13 करोड़ का कलेक्शन किया और ये बॉक्स ऑफिस पर कई कारणों से पीट गई। दरअसल, 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' अपनी रिलीज से 2 हफ्ते पहले ही लीक हो गई थी, जिससे इसकी कमाई पर असर पड़ा।
इतना ही नहीं, फैंस और क्रिटिक्स ने फिल्म के जोक्स को 'अश्लील' और 'महिलाओं को वस्तु की तरह दिखाने वाला बताया था', जिससे फिल्म को फैंस से नेगेटिव रिव्यू मिले और लोगों में इसे देखने का कोई उत्साह नहीं था। बता दें, विवाद तब और गहरा गया जब एक्टर शाइनी आहूजा ने फिल्म के एक जोक को लेकर उनके खिलाफ रेप केस का आरोप लगाते हुए मेकर्स को कानूनी नोटिस भेज दिया था।
अब फिल्म 'मस्ती 4' एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर किस्मत आजमाने को तैयार है। फिल्म का ट्रेलर करीब 2 हफ्ते पहले रीलीज हुआ है, जिसे फैंस और क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म कल रीलीज होने वाली है। वैसे फिल्म की कहानी की बात करें तो, इसमें तीन दोस्तों की मजेदार जर्नी को दिखाया गया है। जो एक-दूसरे को मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं और अपनी आम जिंदगी की बोरियत से छुटकारा पाने के लिए मिलते हैं।
इस फिल्म ने शुरूआत में एक्साइटमेंट लाने की कोशिश की है, अचानक इसकी कहानी एक ऐसी अजीब और हाई-स्टेक सिचुएशन में खींच लेती है, जो क्रिमिनल्स, कन्फ्यूजन और लगातार अफरा-तफरी से भरी होती है। इसमें पागलपन को बढ़ाने और फैंस को दिखाने के लिए एक बड़ी गलतफहमी है, जिससे आप भी कंफ्यूज हो सकते है।
फिल्म में एक जबरदस्त सपोर्टिंग कास्ट भी है जो कॉमेडी और अफरा-तफरी को बढ़ाती है। विवेक, रितेश और आफताब लीड रोल में हैं। तो वहीं, तुषार कपूर, रूही सिंह, श्रेया शर्मा, निशांत मलखानी और शाद रंधावा भी अहम रोल में हैं। बता दें कि एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, अरशद वारसी और नरगिस फाखरी भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आने वाले है, जो काफी मजेदार हो सकता है।
