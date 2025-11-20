Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Masti 4 : एडल्ट-कॉमेडी ‘मस्ती 4’ मचा पाएगी धमाल या दर्शकों मिलेगी निराशा?

Masti 4 Screening Review: फिल्म 'मस्ती' की फ्रैंचाइजी एडल्ट-कॉमेडी 'मस्ती 4' अपने पहले रिव्यू में मिली जुली प्रतिक्रिया के साथ सामने आई है, तो आइए जानते है कि इसकी कहानी कैसी होने वाली है…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 20, 2025

Masti 4 : एडल्ट-कॉमेडी 'मस्ती 4' मचा पाएगी धमाल या दर्शकों मिलेगी निराशा?

Masti 4 (सोर्स: X @MissMalini)

Masti 4 Screening Review: साल 2004 में जब 'मस्ती' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई थी, तो बॉलीवुड में एडल्ट-कॉमेडी का ये एक नया ट्रेंड था। जिसमें रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी जैसे बड़े सितारों के साथ डायरेक्टर इंद्र कुमार ने एक सफल शुरुआत की थी। बता दें, ये फिल्म एक सरप्राइजिंग तरीके से हिट साबित हुई और यहीं से 'मस्ती' फ्रैंचाइजी की शूरूआत हुई। अब इस शुक्रवार यानी कल 21 नंबर को इसकी फ्रैंचाइजी 'मस्ती 4' बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है, लेकिन इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फैंस इसे देखने पहुंचेंगे या पिछले सिक्वेंस की तरह ये भी फ्लॉप होगी?

बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई

दरअसल, फिल्म 'मस्ती' की सफलता के बाद 2013 में 'ग्रैंड मस्ती' आई, जिसने 100 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन कर बड़ी कामयाबी हासिल की और क्योंकि इसे पहली फिल्म का माहौल और फैंस का उत्साह मिला था। लेकिन 2016 में आई तीसरी किस्त 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' के साथ स्थिति पूरी तरह से बदल गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई, जिसने 3 करोड़ से भी कम की ओपनिंग की और टोटल 13 करोड़ का कलेक्शन किया और ये बॉक्स ऑफिस पर कई कारणों से पीट गई। दरअसल, 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' अपनी रिलीज से 2 हफ्ते पहले ही लीक हो गई थी, जिससे इसकी कमाई पर असर पड़ा।

'मस्ती 4' मचा पाएगी धमाल या दर्शकों मिलेगी निराशा?

इतना ही नहीं, फैंस और क्रिटिक्स ने फिल्म के जोक्स को 'अश्लील' और 'महिलाओं को वस्तु की तरह दिखाने वाला बताया था', जिससे फिल्म को फैंस से नेगेटिव रिव्यू मिले और लोगों में इसे देखने का कोई उत्साह नहीं था। बता दें, विवाद तब और गहरा गया जब एक्टर शाइनी आहूजा ने फिल्म के एक जोक को लेकर उनके खिलाफ रेप केस का आरोप लगाते हुए मेकर्स को कानूनी नोटिस भेज दिया था।

फिल्म 'मस्ती 4'

अब फिल्म 'मस्ती 4' एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर किस्मत आजमाने को तैयार है। फिल्म का ट्रेलर करीब 2 हफ्ते पहले रीलीज हुआ है, जिसे फैंस और क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म कल रीलीज होने वाली है। वैसे फिल्म की कहानी की बात करें तो, इसमें तीन दोस्तों की मजेदार जर्नी को दिखाया गया है। जो एक-दूसरे को मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं और अपनी आम जिंदगी की बोरियत से छुटकारा पाने के लिए मिलते हैं।

इस फिल्म ने शुरूआत में एक्साइटमेंट लाने की कोशिश की है, अचानक इसकी कहानी एक ऐसी अजीब और हाई-स्टेक सिचुएशन में खींच लेती है, जो क्रिमिनल्स, कन्फ्यूजन और लगातार अफरा-तफरी से भरी होती है। इसमें पागलपन को बढ़ाने और फैंस को दिखाने के लिए एक बड़ी गलतफहमी है, जिससे आप भी कंफ्यूज हो सकते है।

फिल्म में एक जबरदस्त सपोर्टिंग कास्ट भी है जो कॉमेडी और अफरा-तफरी को बढ़ाती है। विवेक, रितेश और आफताब लीड रोल में हैं। तो वहीं, तुषार कपूर, रूही सिंह, श्रेया शर्मा, निशांत मलखानी और शाद रंधावा भी अहम रोल में हैं। बता दें कि एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, अरशद वारसी और नरगिस फाखरी भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आने वाले है, जो काफी मजेदार हो सकता है।

ये भी पढ़ें

तलाक के बाद हार्दिक पांड्या की सगाई की अफवाहें हुई तेज, जानें इस डायमंड रिंग की सच्चाई
बॉलीवुड
हार्दिक पांड्या और महिका शर्मा (सोर्स X @NeecheSeTopper)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

20 Nov 2025 05:19 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Masti 4 : एडल्ट-कॉमेडी ‘मस्ती 4’ मचा पाएगी धमाल या दर्शकों मिलेगी निराशा?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कौन शाहरुख खान? विवेक ओबेरॉय ने आखिर क्यों कही ये बात, कारण आया सामने

Vivek Oberoi said Who Is Shah Rukh Khan
बॉलीवुड

बिना पार्टनर के फील होता है अकेलापन… करण जौहर का छलका दर्द, बताया मेरी जिंदगी पर बनी है फिल्म

Karan Johar admitted on one side love
बॉलीवुड

तलाक के बाद हार्दिक पांड्या की सगाई की अफवाहें हुई तेज, जानें इस डायमंड रिंग की सच्चाई

हार्दिक पांड्या और महिका शर्मा (सोर्स X @NeecheSeTopper)
बॉलीवुड

ओरी का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे से निकला कनेक्शन? ड्रग्स मामले में होगी पूछताछ

Orry Summoned By Mumbai Police
बॉलीवुड

'एग फ्रीज करो…' राम चरण की पत्नी के IVF वाले बयान पर भड़के यूजर्स

'एग फ्रीज करो...' राम चरण की पत्नी के IVF वाले बयान पर भड़के यूजर्स
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.