तलाक के बाद हार्दिक पांड्या की सगाई की अफवाहें हुई तेज, जानें इस डायमंड रिंग की सच्चाई

जिससे सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि ये सगाई का इशारा हो सकता है। बता दें, एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें, दोनों ट्रेडिशनल कपड़ों में दिख रहे हैं और हार्दिक, माहिका के गाल पर किस कर रहे हैं और धार्मिक रस्मों में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके बाएं हाथ में रिंग साफ दिख रही थी। दरअसल, अभी तक न तो हार्दिक और ना ही माहिका ने इन अफवाहो पर कोई कमेंट किया है और ना ही कोई ऑफिशियल बयान दिया है सगाई को लेकर।