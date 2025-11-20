Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

तलाक के बाद हार्दिक पांड्या की सगाई की अफवाहें हुई तेज, जानें इस डायमंड रिंग की सच्चाई

Hardik Pandya Mahieka Sharma Relationship: तलाक के बाद हार्दिक पांड्या की सगाई की अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगी हैं। खासकर जब महिका शर्मा की उंगली में एक चमकदार डायमंड रिंग देखी गई, तो फैंस और सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे है कि क्या उन्होंने सगाई कर ली है…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 20, 2025

हार्दिक पांड्या और महिका शर्मा (सोर्स X @NeecheSeTopper)

हार्दिक पांड्या और महिका शर्मा (सोर्स X @NeecheSeTopper)

Hardik Pandya Mahieka Sharma Relationship: इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। पिछले साल नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद से ही उनका नाम कई एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया, लेकिन अब हार्दिक पांड्या को उनका नया प्यार मिल गया है।

रिश्ते को किया था कंफर्म

हार्दिक ने हाल ही में दिल्ली की 24 साल की मॉडल महिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते को कंफर्म किया है। जिससे फैंस को उनके उभरते और रोमांस की झलक देखने को मिल रही है, लेकिन इन प्यारे पलों के बीच, माहिका की उंगली में एक चमकती हुई डायमंड रिंग ने सबका ध्यान खींचा है। जिससे फैंस के बीच उनकी सगाई की अफवाहों ने तेजी से रफ्तार पकड़ लिया है। तो आइए जाने इसके पीछे की क्या सच्चाई है।

स्नैपशॉट में, कपल एक साथ

हार्दिक ने हाल में माहिका और बेटे अगस्त्य को उनके पेट डॉग का साथ सेलिब्रेट करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें एक खास स्नैपशॉट में, कपल एक साथ प्रार्थना करते हुए भी दिख रहे हैं। इस फोटो में माहिका ने अपने बाएं हाथ में एक चमकती हुई रिंग पहनी हुई है।

जिससे सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि ये सगाई का इशारा हो सकता है। बता दें, एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें, दोनों ट्रेडिशनल कपड़ों में दिख रहे हैं और हार्दिक, माहिका के गाल पर किस कर रहे हैं और धार्मिक रस्मों में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके बाएं हाथ में रिंग साफ दिख रही थी। दरअसल, अभी तक न तो हार्दिक और ना ही माहिका ने इन अफवाहो पर कोई कमेंट किया है और ना ही कोई ऑफिशियल बयान दिया है सगाई को लेकर।

पहली पब्लिक आउटिंग

इससे पहले, 10 अक्टूबर, 2025 को हार्दिक और माहिका को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ आते हुए देखा गया था। ये एक कपल के तौर पर उनकी पहली पब्लिक आउटिंग थी, जिससे फैंस को सोशल मीडिया के बाहर उन्हें एक साथ देखने का मौका मिला। इस साल की शुरुआत में, हार्दिक ने अपने जन्मदिन पर माहिका के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियली कन्फर्म किया था, और कपल की एक साथ फोटो शेयर की थी। जिससे फैंस के बीच बातें बनने शूरू हो गई।

पिछले साल 2023 में हार्दिक ने पहले एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी, जो चार साल से उनकी पत्नी और अगस्त्य की मां हैं, लेकिन जुलाई 2024 में आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। तलाक के बाद, उनका नाम पहले एक्ट्रेस और सिंगर जैस्मिन वालिया के साथ भी जोड़ा गया था।

ये भी पढ़ें

‘मुझे तो ये भी नहीं पता कि बोटॉक्स क्या है…’ तुषार कपूर की ‘कॉस्मेटिक सर्जरी’ पर नाराज एक्ट्रेस ने कही थी ये बात
बॉलीवुड
'मुझे तो ये भी नहीं पता कि बोटॉक्स क्या है...' तुषार कपूर की 'कॉस्मेटिक सर्जरी' पर नाराज एक्ट्रेस ने कही थी ये बात

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

20 Nov 2025 01:41 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तलाक के बाद हार्दिक पांड्या की सगाई की अफवाहें हुई तेज, जानें इस डायमंड रिंग की सच्चाई

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ओरी का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे से निकला कनेक्शन? ड्रग्स मामले में होगी पूछताछ

Orry Summoned By Mumbai Police
बॉलीवुड

'एग फ्रीज करो…' राम चरण की पत्नी के IVF वाले बयान पर भड़के यूजर्स

'एग फ्रीज करो...' राम चरण की पत्नी के IVF वाले बयान पर भड़के यूजर्स
बॉलीवुड

120 Bahadur Screening: रेखा की मांग के सिंदूर पर ठहरी लोगों की निगाहें, वीडियो आया सामने

120 bahadur screening rekha applies Sindoor
बॉलीवुड

'मुझे तो ये भी नहीं पता कि बोटॉक्स क्या है…' तुषार कपूर की 'कॉस्मेटिक सर्जरी' पर नाराज एक्ट्रेस ने कही थी ये बात

'मुझे तो ये भी नहीं पता कि बोटॉक्स क्या है...' तुषार कपूर की 'कॉस्मेटिक सर्जरी' पर नाराज एक्ट्रेस ने कही थी ये बात
बॉलीवुड

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की कैसी है तबीयत? डिस्चार्ज के 1 हफ्ते बाद बड़ा हेल्थ अपडेट आया सामने

Dharmendra Health Update
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.