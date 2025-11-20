तलाक के बाद हार्दिक पांड्या की सगाई की अफवाहें हुई तेज, जानें इस डायमंड रिंग की सच्चाई

हार्दिक पांड्या और महिका शर्मा (सोर्स X @NeecheSeTopper)
Hardik Pandya Mahieka Sharma Relationship: इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। पिछले साल नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद से ही उनका नाम कई एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया, लेकिन अब हार्दिक पांड्या को उनका नया प्यार मिल गया है।
हार्दिक ने हाल ही में दिल्ली की 24 साल की मॉडल महिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते को कंफर्म किया है। जिससे फैंस को उनके उभरते और रोमांस की झलक देखने को मिल रही है, लेकिन इन प्यारे पलों के बीच, माहिका की उंगली में एक चमकती हुई डायमंड रिंग ने सबका ध्यान खींचा है। जिससे फैंस के बीच उनकी सगाई की अफवाहों ने तेजी से रफ्तार पकड़ लिया है। तो आइए जाने इसके पीछे की क्या सच्चाई है।
हार्दिक ने हाल में माहिका और बेटे अगस्त्य को उनके पेट डॉग का साथ सेलिब्रेट करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें एक खास स्नैपशॉट में, कपल एक साथ प्रार्थना करते हुए भी दिख रहे हैं। इस फोटो में माहिका ने अपने बाएं हाथ में एक चमकती हुई रिंग पहनी हुई है।
जिससे सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि ये सगाई का इशारा हो सकता है। बता दें, एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें, दोनों ट्रेडिशनल कपड़ों में दिख रहे हैं और हार्दिक, माहिका के गाल पर किस कर रहे हैं और धार्मिक रस्मों में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके बाएं हाथ में रिंग साफ दिख रही थी। दरअसल, अभी तक न तो हार्दिक और ना ही माहिका ने इन अफवाहो पर कोई कमेंट किया है और ना ही कोई ऑफिशियल बयान दिया है सगाई को लेकर।
इससे पहले, 10 अक्टूबर, 2025 को हार्दिक और माहिका को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ आते हुए देखा गया था। ये एक कपल के तौर पर उनकी पहली पब्लिक आउटिंग थी, जिससे फैंस को सोशल मीडिया के बाहर उन्हें एक साथ देखने का मौका मिला। इस साल की शुरुआत में, हार्दिक ने अपने जन्मदिन पर माहिका के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियली कन्फर्म किया था, और कपल की एक साथ फोटो शेयर की थी। जिससे फैंस के बीच बातें बनने शूरू हो गई।
पिछले साल 2023 में हार्दिक ने पहले एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी, जो चार साल से उनकी पत्नी और अगस्त्य की मां हैं, लेकिन जुलाई 2024 में आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। तलाक के बाद, उनका नाम पहले एक्ट्रेस और सिंगर जैस्मिन वालिया के साथ भी जोड़ा गया था।
