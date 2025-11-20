'मुझे तो ये भी नहीं पता कि बोटॉक्स क्या है...' तुषार कपूर की 'कॉस्मेटिक सर्जरी' पर नाराज एक्ट्रेस ने कही थी ये बात

इतना ही नहीं, उन्होंने प्रीति की तारीफ करते हुए कहा, 'मैं सोल्जर के समय से ही प्रीति को पसंद करता हूं। मेरा उसे दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, और मुझे बुरा लग रहा है कि मेरा कमेंट इतना बुरा कॉन्ट्रोवर्सी में बदल गया। मुझे खुशी है कि हमने बात की और इसे सुलझा लिया, बिना किसी बहस के। इस पर प्रीति ने मुझे कॉल करके साफ कहा था, 'मुझे तो ये भी नहीं पता कि बोटॉक्स असल में होता क्या है। इस पर मेरा जवाब था मैनें मजाक में कहा जो भी कहा है।' इसके आगे तुषार कपूर ने बताया, 'मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में क्यों कहूंगा जिसकी मैं सच में इज्जत करता हूं, वो बस शो के सिग्नेचर रैपिड-फायर राउंड में मैनें हैंपर के लिए बोला था।'