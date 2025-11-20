'मुझे तो ये भी नहीं पता कि बोटॉक्स क्या है...' तुषार कपूर की 'कॉस्मेटिक सर्जरी' पर नाराज एक्ट्रेस ने कही थी ये बात

तुषार कपूर (सोर्स: X @TusshKapoor)
Tusshar Kapoor: तुषार कपूर बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। जबकि वो कपूर परिवार से है, तब भी उन्हें अपने कैरियर की शुरुआत में संघर्षों का सामना करना पड़ा हैं। बता दें, बॉलीवुड में कुछ चेहरे होते हैं जो एक खास किरदार की वजह से हमेशा याद रखे जाते हैं। तुषार कपूर भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
दरअसल, 2011 में कॉफी विद करण में तुषार कपूर की एंट्री अचानक हुई थी, जो विवाद के लिए यादगार बन गई थी और शो के सिग्नेचर रैपिड-फायर राउंड के दौरान, करण जौहर ने उनसे जब पूछा, 'कॉस्मेटिक सर्जरी' के बारें में बोलने पर उनके दिमाग में सबसे पहले कौन आएगा।'
तब तुषार ने बिना सोचे-समझे प्रीति जिंटा का नाम लिया था और फिर उन्होंने करण के रिएक्शन को देखते हुए, तुरंत माफी भी मांगी और कहा, 'आउच। मुझे माफ करना, वो तो बस एक हैंपर जीतने के लिए था।' लेकिन इससे विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद प्रीति ने एपिसोड खत्म होने से पहले तुषार को फोन करके अपनी नाराजगी जाहिर की और बाद में उन्होंने साफ किया कि उनका कमेंट बस एक मजाक के तौर पर था और फिर प्रीति की तारीफ दोहराई।
इसके बाद, प्रीति के बारे में उनके 'कॉस्मेटिक सर्जरी' वाले कमेंट को तुषार ने दोबारा PTI को बताया, 'प्रीति ने मुझे शो के बीच में नाराज होकर फोन किया था। वो परेशान थी, और मैंने अपनी बात साफ कर दी। ये सब जानते हैं कि करण के रैपिड-फायर राउंड मजेदार होते हैं। जब करण आपको मुश्किल में डालते है, तो आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। हाल ही में, मैंने एक कन्वेंशन में प्रीति की फोटो देखी थी, जिसमें वजन कम करने के बाद वो बहुत गॉर्जियस लग रही थी। इसलिए, जब करण ने पूछा, तो मेरे जुबान पर प्रीति का नाम आ गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं है।'
इतना ही नहीं, उन्होंने प्रीति की तारीफ करते हुए कहा, 'मैं सोल्जर के समय से ही प्रीति को पसंद करता हूं। मेरा उसे दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, और मुझे बुरा लग रहा है कि मेरा कमेंट इतना बुरा कॉन्ट्रोवर्सी में बदल गया। मुझे खुशी है कि हमने बात की और इसे सुलझा लिया, बिना किसी बहस के। इस पर प्रीति ने मुझे कॉल करके साफ कहा था, 'मुझे तो ये भी नहीं पता कि बोटॉक्स असल में होता क्या है। इस पर मेरा जवाब था मैनें मजाक में कहा जो भी कहा है।' इसके आगे तुषार कपूर ने बताया, 'मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में क्यों कहूंगा जिसकी मैं सच में इज्जत करता हूं, वो बस शो के सिग्नेचर रैपिड-फायर राउंड में मैनें हैंपर के लिए बोला था।'
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग