29 साल की एक्ट्रेस पर आया अरबपति का दिल; मां से बोला- पैसे ले लो, बेटी को भेज दो

इन सबके बाद जब पॉडकास्ट के दौरान एमी ने अपने होने वाले जीवनसाथी को लेकर अपनी पसंद शेयर की तब उन्होंने कहा कि उनके लिए पैसा सबसे जरूरी चीज नहीं है, बल्कि पार्टनर का जिम्मेदार और आर्थिक रूप से स्थिर होना ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "अगर वो 'आयरन मैन' जैसा दिखता है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वो दादाजी जैसा दिखता है तो मेरा जवाब 'ना' होगा।" इतना ही नहीं, एमी नूर टिनी ने कहा कि वो एक आसान और आरामदायक जिंदगी चुन सकती थीं, लेकिन उन्होंने खुद के पैरों पर खड़ा होना पसंद किया। एमी का ये बेबाक अंदाज और सिद्धांतों पर अडिग रहने का फैसला सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है।