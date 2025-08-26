Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टॉलीवुड

MMA कराटे में ब्राउन बेल्ट, राज्य स्तर की खिलाड़ी रह चुकी हैं ये एक्ट्रेस, अब कर रही हैं ये काम

एक ऐसी एक्ट्रेस जो ब्राउन बेल्ट और एमएमए- कराटे चैंपियनशिप में राज्य स्तर की खिलाड़ी रह चुकी हैं वो अब एक फिल्म के लिए मार्शल आर्ट की कड़ी ट्रेनिंग ले रही हैं। उनके बारे में और अधिक जानना है तो पढ़िए पूरी खबर…

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 26, 2025

Sheena Chauhan
साउथ इंडियन एक्ट्रेस शीना चौहान (फोटो सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Sheena Chauhan: कराटे को लेकर यदि हम बॉलीवुड के किसी एक्टर के बारे में सोचे तो सबसे पहला नाम हमारे मन में अक्षय कुमार का आता है। लेकिन क्या आपको पता है, साउथ की एक उभरती अभिनेत्री भी कराटे में ब्राउन बेल्ट और एमएमए-कराटे चैंपियनशिप में राज्य स्तर की खिलाड़ी रह चुकी हैं।

खबरें ये भी है कि अब वह दो कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी नई फिल्म के लिए मार्शल आर्ट की कड़ी ट्रेनिंग ले रही हैं। फिल्म का क्या नाम है? कौन है ये एक्ट्रेस? चलिए सबकुछ बताते हैं।

ये भी पढ़ें

पवन कल्याण की ‘OG’ में बड़ा सरप्राइज, रिलीज से पहले इस बात की हलचल
टॉलीवुड
Pawan Kalyan OG Movie Update

आईपीएस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगी एक्ट्रेस

साउथ इंडियन एक्ट्रेस शीना चौहान इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘जातस्य मरणं ध्रुवं’ की तैयारियों में जोर-शोर से जुटी हैं। इस फिल्म में वह एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगी। इस किरदार को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए शीना कड़ी मेहनत कर रही हैं और खासतौर पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही हैं।

फिल्म में शीना के साथ अभिनेता जेडी चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में होंगे, जिन्हें दर्शक हिंदी फिल्म ‘सत्या’ में देख चुके हैं। दोनों की जोड़ी स्क्रीन पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। अब वह अपनी इस स्किल को और निखार रही हैं ताकि फिल्म में उनका किरदार और भी दमदार लगे।

‘जातस्य मरणं ध्रुवं’ के लिए शीना की मेहनत और उनके मार्शल आर्ट के कौशल ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। दर्शकों को इस फिल्म में शीना के एक्शन और अभिनय का बेसब्री से इंतजार है।

प्रतिदिन 90 मिनट की ट्रेनिंग

वह हैदराबाद में एक निजी कोच के साथ प्रतिदिन 90 मिनट की ट्रेनिंग ले रही हैं। इसमें ताकत के साथ ही आधुनिक युद्ध की बारीकी पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जा रहा है। इस बारे में बात करते हुए शीना ने कहा, "मेरे लिए परफॉर्मेंस के साथ ही प्रक्रिया भी काफी महत्वपूर्ण है। चाहे वह मेरी मार्शल आर्ट हो, जिम वर्कआउट हो, या असली अधिकारियों का अध्ययन करने में बिताया गया समय हो, यह सब मुझे किरदार को ईमानदारी से जीने में मदद करता है।"

फिल्म की रिलीज डेट पर क्या है अपडेट जानें

बता दें अभिनेत्री को आखिरी बार फिल्म ‘संत तुकाराम’ में देखा गया था, जहां उन्होंने अवली जीजाबाई का किरदार इतने शानदार तरीके से निभाया कि दर्शकों और रिव्यूवर ने उनकी खूब तारीफ की। अब वह अपनी नई तेलुगु फिल्म ‘जातस्य मरणं ध्रुवं’ के लिए सुर्खियों में हैं। यह एक सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कई रोमांचक और अप्रत्याशित मोड़ हैं।

फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और यह अब पोस्ट-प्रोडक्शन के आखिरी चरण में है। इस फिल्म में उभरते हुए स्टार नरेश अगस्त्य के साथ-साथ हितेन तेजवानी और सीरत कपूर जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन और कहानी श्रवण जोनाडा ने लिखी है। जल्द ही फिल्म का प्रचार शुरू होगा, हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें

सुनील शेट्टी से स्टेज पर माफी मांगता रहा लोकल मिमिक्री आर्टिस्ट, फटकारते रहे एक्टर, वीडियो देख फैंस हुए नाराज
बॉलीवुड
Suniel Shetty Viral Video (1)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

tollywood

Published on:

26 Aug 2025 05:17 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / MMA कराटे में ब्राउन बेल्ट, राज्य स्तर की खिलाड़ी रह चुकी हैं ये एक्ट्रेस, अब कर रही हैं ये काम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.