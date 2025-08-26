MMA कराटे में ब्राउन बेल्ट, राज्य स्तर की खिलाड़ी रह चुकी हैं ये एक्ट्रेस, अब कर रही हैं ये काम

Sheena Chauhan: कराटे को लेकर यदि हम बॉलीवुड के किसी एक्टर के बारे में सोचे तो सबसे पहला नाम हमारे मन में अक्षय कुमार का आता है। लेकिन क्या आपको पता है, साउथ की एक उभरती अभिनेत्री भी कराटे में ब्राउन बेल्ट और एमएमए-कराटे चैंपियनशिप में राज्य स्तर की खिलाड़ी रह चुकी हैं।
खबरें ये भी है कि अब वह दो कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी नई फिल्म के लिए मार्शल आर्ट की कड़ी ट्रेनिंग ले रही हैं। फिल्म का क्या नाम है? कौन है ये एक्ट्रेस? चलिए सबकुछ बताते हैं।
साउथ इंडियन एक्ट्रेस शीना चौहान इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘जातस्य मरणं ध्रुवं’ की तैयारियों में जोर-शोर से जुटी हैं। इस फिल्म में वह एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगी। इस किरदार को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए शीना कड़ी मेहनत कर रही हैं और खासतौर पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही हैं।
फिल्म में शीना के साथ अभिनेता जेडी चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में होंगे, जिन्हें दर्शक हिंदी फिल्म ‘सत्या’ में देख चुके हैं। दोनों की जोड़ी स्क्रीन पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। अब वह अपनी इस स्किल को और निखार रही हैं ताकि फिल्म में उनका किरदार और भी दमदार लगे।
‘जातस्य मरणं ध्रुवं’ के लिए शीना की मेहनत और उनके मार्शल आर्ट के कौशल ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। दर्शकों को इस फिल्म में शीना के एक्शन और अभिनय का बेसब्री से इंतजार है।
वह हैदराबाद में एक निजी कोच के साथ प्रतिदिन 90 मिनट की ट्रेनिंग ले रही हैं। इसमें ताकत के साथ ही आधुनिक युद्ध की बारीकी पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जा रहा है। इस बारे में बात करते हुए शीना ने कहा, "मेरे लिए परफॉर्मेंस के साथ ही प्रक्रिया भी काफी महत्वपूर्ण है। चाहे वह मेरी मार्शल आर्ट हो, जिम वर्कआउट हो, या असली अधिकारियों का अध्ययन करने में बिताया गया समय हो, यह सब मुझे किरदार को ईमानदारी से जीने में मदद करता है।"
बता दें अभिनेत्री को आखिरी बार फिल्म ‘संत तुकाराम’ में देखा गया था, जहां उन्होंने अवली जीजाबाई का किरदार इतने शानदार तरीके से निभाया कि दर्शकों और रिव्यूवर ने उनकी खूब तारीफ की। अब वह अपनी नई तेलुगु फिल्म ‘जातस्य मरणं ध्रुवं’ के लिए सुर्खियों में हैं। यह एक सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कई रोमांचक और अप्रत्याशित मोड़ हैं।
फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और यह अब पोस्ट-प्रोडक्शन के आखिरी चरण में है। इस फिल्म में उभरते हुए स्टार नरेश अगस्त्य के साथ-साथ हितेन तेजवानी और सीरत कपूर जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन और कहानी श्रवण जोनाडा ने लिखी है। जल्द ही फिल्म का प्रचार शुरू होगा, हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है।