संध्या थिएटर भगदड़ मामला: महिला की हो गई थी मौत… अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

वहीं इससे पहले 9 दिसंबर, 2024 को पुलिस ने संध्या थिएटर से जुड़े तीन लोग एम संदीप, मैनेजर एम नागराजू और निचली बालकनी के इंचार्ज जी विजय चंदर को गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि भगदड़ थियेटर के इसी पार्ट में हुई थी।

बता दें इस मामले में शिकायत मोगुदमपल्ली भास्कर ने दर्ज कराई थी, जिनकी पत्नी एम रेवती की इस हादसे में मौत हो गई थी। इसी शिकायत के आधार पर एक्टर अल्लू अर्जुन को भी बाद में आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था।