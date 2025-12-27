27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

संध्या थिएटर भगदड़ मामला: महिला की हो गई थी मौत… अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

Sandhya Theatre Stampede Case: 4 दिसंबर, 2024 को हुई भगदड़ मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 27, 2025

allu arjun

संध्या थिएटर भगदड़ मामला: अल्लू अर्जुन (इमेज सोर्स: एक्स)

Sandhya Theatre Stampede Case Update: संध्या थिएटर भगदड़ मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अभिनेता अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इनमें संध्या थिएटर मैनेजमेंट (आठ बाउंसर, तीन मैनेजर) भी शामिल है। बता दें 4 दिसंबर, 2024 को हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था।

गैर-इरादतन हत्या का लगा आरोप

ताजा जानकारी के मुताबिक, हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ने इस भगदड़ मामले में 23 लोगों को आरोपी बनाते हुए 100 पेज की चार्जशीट दाखिल की है।

बता दें इससे पहले पुलिस ने अल्लू अर्जुन, संध्या थिएटर मैनेजमेंट और एक्टर की पर्सनल सिक्योरिटी टीम के खिलाफ BNS की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 118(1) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और धारा 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

सूत्रों के अनुसार, जांच टीम का कहना है कि इस जानलेवा भगदड़ के लिए संध्या थिएटर मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जिम्मेदार था, क्योंकि उन्होंने भीड़ को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। पुलिस का आरोप है कि थिएटर मैनेजमेंट ने भीड़ बढ़ने के बाद भी लोगों को अंदर आने दिया, अल्लू अर्जुन के आने की जानकारी पुलिस को नहीं दी और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं किए।

मामले में अल्लू अर्जुन हो चुके हैं अरेस्ट

बता दें इस मामले में अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर, 2024 को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसी दिन तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इसके बावजूद उन्होंने उस रात चंचलगुडा जेल में बिताई।

वहीं इससे पहले 9 दिसंबर, 2024 को पुलिस ने संध्या थिएटर से जुड़े तीन लोग एम संदीप, मैनेजर एम नागराजू और निचली बालकनी के इंचार्ज जी विजय चंदर को गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि भगदड़ थियेटर के इसी पार्ट में हुई थी।
बता दें इस मामले में शिकायत मोगुदमपल्ली भास्कर ने दर्ज कराई थी, जिनकी पत्नी एम रेवती की इस हादसे में मौत हो गई थी। इसी शिकायत के आधार पर एक्टर अल्लू अर्जुन को भी बाद में आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर’ से पहले दर-दर की खाई ठोकर, नहीं मिल रहा था काम… एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का कर लिया था फैसला
बॉलीवुड
dhurndhar actor

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

allu arjun

tollywood

Published on:

27 Dec 2025 05:26 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / संध्या थिएटर भगदड़ मामला: महिला की हो गई थी मौत… अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

खून से लथपथ… हाथों में हथकड़ी, धुरंधर से भी खतरनाक ‘Mysaa’ का रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर रिलीज

Rashmika Mandanna Mysaa Teaser Out
टॉलीवुड

2026 में ये एक्टर उड़ाएगा गर्दा… ‘सिग्मा’ का धमाकेदार टीजर आउट, जानें कब होगी फिल्म रिलीज

sigma
टॉलीवुड

ओह-माय-गॉड… प्रभास को-एक्ट्रेस निधि अग्रवाल संग बदसलूकी, धक्का-मुक्की का वीडियो आया सामने

Misbehavior With Nidhi Agarwal
टॉलीवुड

फेमस अभिनेता अखिल विश्वनाथ ने किया सुसाइड, 30 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

टॉलीवुड

ऐश्वर्या से तलाक के बाद दामाद धनुष नहीं भूले रजनीकांत का बर्थडे, ऐसे लुटाया प्यार

Rajinikanth 75th Birthday dhanush wishes former father-in-law post goes viral
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.