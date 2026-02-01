‘खराब हेयरकट’ पर नहीं मिलेंगे 2 करोड़, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा घटाया , कहा- मनमानी नहीं चलेगी

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने NCDRC के फैसले को संशोधित करते हुए कुछ सख्त टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे का निर्धारण "तथ्यों और सुबूतों" पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी की "मनमानी" (Whims) पर। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि महिला के बाल उसके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा होते हैं और बाल खराब होने से मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है। लेकिन, 2 करोड़ रुपये का मुआवजा पूरी तरह से असंगत है। मॉडल यह साबित करने के लिए कोई ठोस दस्तावेज (जैसे पे-स्लिप, कॉन्ट्रैक्ट या विज्ञापन के प्रस्ताव) पेश नहीं कर पाईं कि उन्हें हेयरकट की वजह से करियर में इतना बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ है।"