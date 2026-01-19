‘मुझे पैसों की जरूरत…’, सलमान खान की एक्स भाभी ने 17 की उम्र में शुरू की मॉडलिंग, संघर्ष के दिनों पर बोलीं मलाइका अरोड़ा

Malaika Arora on Struggling Days: बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मलाइका अरोड़ा का नाम सिर्फ एक डांसर या अभिनेत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में लिया जाता है जिसने खुद को हर दौर में नए सिरे से साबित किया। 90 के दशक में मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली मलाइका आज वीजे, अभिनेत्री, रियलिटी शो जज, एंटरप्रेन्योर और लेखिका तक का सफर तय कर चुकी हैं। वह खुद चाहती हैं कि लोग उन्हें हर काम में माहिर शख्स के रूप में याद रखें, जिसने कभी खुद को किसी एक दायरे में नहीं बांधा।